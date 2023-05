Vio una criatura gigante y prehistórica en un lago de California y quedó desconcertado

escuchar

El sábado 13 de mayo, un hombre tuvo un peculiar hallazgo mientras paseaba con su hijo en el Howarth Park en Santa Rosa, California. El sorpresivo momento se dio cuando se acercó al lago del parque y observó a una gran criatura que se movía bajo el agua. Tuvieron que pasar varios minutos para que el individuo lograra descifrar de qué se trataba: una enorme tortuga mordedora.

Carlos Rubio quedó desconcertado ante lo que veían sus ojos, dado que nunca antes se había encontrado con una tortuga de ese tipo ni de ese tamaño. “Al principio pensé que era una roca que se movía en el agua”, remarcó el hombre a ABC 7. Debido a la sorpresa que le produjo el animal, sacó su celular para capturarla en un video que luego compartió en sus redes sociales, donde también provocó asombro en los usuarios.

“Hay una tortuga mordedora en Howarth Park, qué loco. Es la tortuga más grande de su especie”, afirma el hombre en el clip. En las imágenes se ve al animal trasladarse lentamente debajo del agua por poco más de un metro, sin sacar su cuerpo en ningún momento. También aparece el hijo de Rubio, quien, al igual que su padre, está emocionado por el descubrimiento.

Un hombre vio a una gran tortuga mordedora en un lago de un parque de California

Wendy Rozonewski, especialista en reptiles, detalló que las tortugas de esta especie se vuelven realmente grandes. “Son prehistóricas”, señaló para el medio citado. Luego de ver las imágenes, la experta señaló que podría tratarse de una tortuga mordedora común o una caimán. Explicó que estas especies generalmente se mueven en busca de alimento.

Por su parte, Chris Mandoli, también conocedor de estos reptiles, explicó que estas tortugas no son nativas de California y que es ilegal tenerlas como mascotas. Agregó que es probable que la mordedora detectada en Santa Rosa haya sido abandonada por alguien que la mantenía en cautiverio. Las autoridades declararon al medio citado que solo se han registrado entre 25 y 30 avistamientos de estos ejemplares en California y señalaron que planean investigar la más reciente aparición.

Las tortugas mordedoras, inofensivas si no se provocan

Las tortugas mordedoras comunes y las caimán son dóciles y hacen todo lo posible para evitar a las personas, por lo que no representan un riesgo para quienes están cerca de ellas, señaló The Orianne Society, una organización dedicada a la conservación de reptiles, anfibios y los ecosistemas que habitan. No obstante, pueden atacar si se llegan a sentir atemorizadas, aunque es muy poco frecuente.

En caso de encontrarse con una de estas tortugas, los expertos recomiendan alejarse de ellas para que realicen sus actividades sin presión. Las agresiones podrían ocurrir en el caso específico de las tortugas hembras, que salen del agua para anidar en tierra. Si bien no es frecuente que ataquen a las personas, no dudarán en defenderse con una poderosa mordida si un humano o un animal intenta molestarlas mientras anidan. En un principio intentarán huir al lado opuesto de donde se encuentre el intruso, pero sí podrían atacar si se llegan a sentir perseguidas.

Las tortugas mordedoras suelen ser inofensivas para las personas (foto ilustrativa) The Orianne Society

