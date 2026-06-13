El DMV anuncia que cierra todas sus oficinas en Virginia este día de julio

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Virginia anunció que cerrará todas sus oficinas el 3 de julio, en el marco del día festivo por el festejo por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Los usuarios aún podrán realizar muchos de sus trámites en línea, dentro del sitio web oficial.

El DMV de Virginia cierra todas sus oficinas el 3 de julio

La agencia encargada de regular los trámites de tránsito en Virginia anunció a principios de año su calendario de días festivos estatales para 2026. En el texto, remarcó que todas las oficinas cierran el 3 de julio.

Todas las oficinas del DMV de Virginia cerrarán el próximo 3 de julio con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos Freepik

Aunque la conmemoración del Día de la Independencia es el 4 de julio, en 2026 cae sábado, por lo que el feriado federal se adelantó al viernes 3.

Los trámites en línea podrán hacer los usuarios de Virginia durante el 3 de julio

A pesar del cierre programado, la agencia aclaró que los clientes no tienen que esperar a que las oficinas reabran. Muchos trámites, como la renovación de placas, cambios de domicilio, renovación de licencias de conducir o tarjetas de identificación, además de docenas de otros servicios, están disponibles en el sitio web oficial.

El DMV de Virginia cerrará sus oficinas el 3 de julio DMV Oregon

Asimismo, el DMV sostuvo que la mayoría de las gestiones se pueden completar en minutos. Además, la autoridad estatal remarcó que posteriormente anunciará el calendario de vacaciones de fin de año de 2026.

Cómo iniciar el trámite para la licencia de conducir del DMV de Virginia en línea

Durante el cierre del 3 de julio, los usuarios de Virginia aún podrán iniciar la gestión en línea para obtener la licencia de conducir. Para esto, es necesario ingresar al sitio web oficial y seleccionar el trámite.

La nueva aplicación del DMV de Virginia

Una vez dentro, el usuario puede elegir entre solicitar una licencia de conducir o pedir una cita. La agencia remarca que este documento permite operar legalmente un vehículo motorizado.

Generalmente tiene una validez de hasta ocho años e incluye información de identificación como el nombre completo, fecha de nacimiento, dirección postal y fotografía.

Para solicitar un permiso, la persona debe tener al menos 16 años y tres meses de edad. Si selecciona la opción para iniciar el trámite, el solicitante debe responder si ya tiene el documento y desea renovarlo o necesita hacerlo desde cero.

Luego, debe crear una cuenta en la plataforma o, si ya tiene una, ingresar los datos y completar el formulario para avanzar con el trámite. De cualquier manera, si el proceso requiere pasos presenciales, como lo es el caso de tramitar un permiso de conducir nuevo, el usuario deberá esperar a que vuelvan a abrir las sedes estatales.

Calendario de cierres del DMV de Virginia en 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, también habrá otros cierres programados para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El cronograma completo es el siguiente: