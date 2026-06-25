El ICE emite una orden de detención e insta a Spanberger a no liberar a un preso en Virginia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención para solicitar que las autoridades de Virginia no liberen a un migrante indocumentado acusado de delitos graves en el condado de Fairfax.

Annandale: qué se sabe del caso que activó el detainer del ICE

Según el organismo federal, los hechos ocurrieron el 21 de junio en Annandale, Virginia. La policía respondió inicialmente a una denuncia en un parque, donde un exhibicionista que caminaba por un sendero.

Moisés Domingo Rico Rosales, el acusado por el que ICE emitió una orden de detención DHS

Horas después, las autoridades recibieron otro reporte desde el mismo lugar. En esa ocasión, una mujer denunció que un hombre bloqueó el paso de su bicicleta, la obligó a descender e intentó arrastrarla hacia una zona boscosa. La víctima logró escapar y el sospechoso huyó.

Dos días más tarde, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax confirmó la detención de Moisés Domingo Rico Rosales. El ciudadano nicaragüense enfrenta cargos por secuestro con intención de abusar sexualmente de una persona y exhibicionismo, de acuerdo con las autoridades locales.

DHS apunta a Fairfax por un antecedente de drogas del acusado

El DHS señaló que Rico Rosales había sido detenido en 2024 por cargos relacionados con narcotráfico. Según el organismo, ICE presentó entonces una orden de detención migratoria, pero las autoridades del condado de Fairfax no la ejecutaron y el hombre fue liberado.

La secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Lauren Bis, criticó esa decisión y pidió que las autoridades cooperen con ICE en este nuevo proceso. “Este inmigrante ilegal y delincuente se exhibió ante una mujer en un parque e intentó secuestrar a otra el mismo día”, afirmó Bis en el comunicado.

La funcionaria también sostuvo que el acusado ingresó de manera irregular a Estados Unidos por Arizona en 2022, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado mientras avanzaba su proceso migratorio. “Este depredador fue liberado por la administración Biden en nuestro país en 2022“, aseveró.

“Este inmigrante ilegal y delincuente se exhibió ante una mujer en un parque y luego intentó secuestrar a otra el mismo día”, explicó una empleada del DHS Fotomontaje generado con IA (Google Maps

Virginia: el cruce entre DHS, Spanberger y los acuerdos 287(g)

En su comunicado, el DHS vinculó el caso con las políticas migratorias aplicadas en Virginia durante la gestión de la gobernadora Abigail Spanberger. Según el organismo, durante los primeros días de su administración se firmaron órdenes ejecutivas que limitaron la cooperación estatal con ICE y pusieron fin a acuerdos de colaboración conocidos como 287(g), utilizados para coordinar acciones entre autoridades estatales y federales en materia migratoria. “Las políticas de fronteras abiertas y de santuario tienen consecuencias reales y generan más víctimas inocentes”, indicaron.

El DHS vinculó el caso con las políticas migratorias aplicadas en Virginia durante la gestión de la gobernadora Abigail Spanberger @GovernorVA

La agencia federal también mencionó otros casos recientes ocurridos en Virginia que involucran a migrantes acusados o condenados por distintos delitos, entre ellos agresiones sexuales, homicidios, secuestros, narcotráfico y posesión de pornografía infantil.

La oficina de la gobernadora Abigail Spanberger rechazó las críticas vinculadas al caso y sostuvo que las decisiones sobre la custodia de detenidos en cárceles locales corresponden a las autoridades de cada jurisdicción. En declaraciones a Fox News Digital, un vocero afirmó que la gobernadora considera que las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y cometen delitos violentos deben ser procesadas y deportadas conforme a la ley.