Es oficial: el plan convertido en ley que beneficiará a trabajadores agrícolas de Virginia

Virginia dio un paso formal para fortalecer dos de sus principales actividades económicas con la aprobación de una nueva legislación que establece el primer Plan de Prosperidad Agrícola y Forestal del estado. La iniciativa, ya convertida en ley, busca crear una hoja de ruta integral para impulsar el crecimiento, la diversificación y la competitividad durante cada nueva administración gubernamental. La medida fue promulgada por la gobernadora Abigail Spanberger.

Nueva ley en Virginia crea un plan para agricultura y silvicultura

Según el texto aprobado durante la sesión legislativa de 2026 de la Asamblea General de Virginia, la nueva normativa incorpora una disposición específica al código estatal para generar el denominado Plan de Prosperidad Agrícola y Forestal de Virginia.

Abigail Spanberger celebró sus 100 días como gobernadora

La legislación, identificada como el Capítulo 831 y aprobada el 13 de abril de 2026, establece obligaciones concretas para la Secretaría de Agricultura y Silvicultura del estado. La norma entrará en vigor el 1° de julio de 2026.

La ley dispone que durante el primer año de cada nueva administración gubernamental se deberá desarrollar e implementar un plan integral por escrito. Ese documento tendrá como objetivo servir de guía para las políticas públicas relacionadas con la agricultura y la silvicultura durante todo el mandato del gobernador en funciones.

El texto legal señala que las áreas estratégicas de trabajo deberán concentrarse en la prosperidad económica, la diversificación y el crecimiento de las industrias agrícolas y forestales dentro del estado.

De esta manera, el gobierno busca generar una planificación de largo alcance que permita coordinar esfuerzos y orientar decisiones destinadas a fortalecer ambos sectores productivos.

Abigail Spanberger promulgó la norma en Pierce Farms, en Surry

La gobernadora Abigail Spanberger anunció la promulgación de la legislación durante una actividad realizada en Pierce Farms, una granja familiar ubicada en el condado de Surry.

La gobernadora Abigail Spanberger promulgó la nueva normativa en Pierce Farms, una granja familiar de sexta generación X de Spanberger

A través de un mensaje oficial, la mandataria informó que firmó la norma que crea el primer Plan de Prosperidad Agrícola y Forestal en la historia de Virginia.

En su declaración, destacó la relevancia económica de estas actividades y remarcó que el Estado está en desarrollo de una estrategia concreta para respaldar a quienes trabajan en ellas.

Spanberger sostuvo que la agricultura y la actividad forestal representan la primera y la tercera industria privada más importantes de Virginia, respectivamente.

También afirmó que el objetivo es construir una hoja de ruta real que permita apoyar a agricultores, productores y propietarios de tierras forestales que contribuyen al desarrollo económico estatal.

Qué exige el Plan de Prosperidad Agrícola y Forestal de Virginia

La legislación establece una serie de pasos que deberán seguirse para elaborar el nuevo plan. Entre las tareas asignadas a la Secretaría de Agricultura y Silvicultura se encuentra la revisión de las políticas agrícolas y forestales existentes al inicio de cada mandato gubernamental.

La legislación fue diseñada bajo la premisa de que la agricultura y la actividad forestal representan actualmente la primera y la tercera industria privada más relevantes para la economía del estado de Virginia Instagram @abigailspanberger

Tras ese análisis, la dependencia estatal tendrá la facultad de realizar las modificaciones que considere necesarias para garantizar que dichas políticas respondan adecuadamente a las necesidades del estado y a las condiciones vigentes de los sectores involucrados.

Además, la ley exige un proceso de coordinación con diferentes actores vinculados a estas actividades económicas.

Entre los principales lineamientos establecidos por la norma se encuentran: