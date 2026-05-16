Spanberger sobre nueva ley de licencias que beneficiará a millones en Virginia: “Impulsan el crecimiento”

El gobierno de Virginia aprobó una Ley de Licencia Familiar y Médica Remunerada (PFML, por sus siglas en inglés). La gobernadora Abigail D. Spanberger anunció la noticia en sus redes sociales y destacó que la fuerza laboral merece mejores condiciones porque es la que “impulsa el crecimiento” en el estado.

Nueva ley de licencias pagadas en Virginia: cómo beneficiará a empleados y empresas

Virginia se convirtió en el primer estado del sur en EE.UU. en crear un programa de Licencias Familiares y Médicas Pagadas en beneficio no solo de los empleados, sino también de los empresarios.

A través de su cuenta en la red social X, la gobernadora Spanberger escribió al respecto: “Al final del día, el mayor activo económico de Virginia, y tenemos muchos, es nuestra gente: la fuerza laboral que impulsa el crecimiento de toda nuestra comunidad. Las empresas que prosperan aquí siempre lo han sabido”.

Así, añadió que tanto trabajadores como empresarios necesitan de socios en el gobierno y que la ley de licencia pagada muestra esa asociación en acción. Luego, concluyó que la iniciativa hará de Virginia un lugar más fuerte para construir una carrera, formar una familia y comenzar un negocio.

Qué cubre la nueva licencia familiar y médica pagada en Virginia y quiénes podrán acceder

A partir de 2028 la ley PFML garantizará a los trabajadores de Virginia el derecho a tomar hasta 12 semanas de licencia en casos como:

Dar la bienvenida a un hijo, ya sea por nacimiento, adopción o acogimiento familiar.

Cuidar a un ser querido gravemente enfermo.

Recuperarse de una enfermedad grave que impide desempeñar las funciones del puesto de trabajo.

Cuidar a un miembro de las fuerzas armadas.

Solicitar servicios de protección para una persona o familiar debido a una situación de violencia doméstica, agresión sexual o acoso.

Virginia es el primer estado en el sur de EE.UU. en aprobar un programa de Licencia Familiar y Médica Remunerada X de Spanberger

Según la Comisión de Empleo de Virginia (VEC, por sus siglas en inglés), el programa permite tomar la licencia de manera continua, intermitente o bien un horario reducido. Sin embargo, la normativa aclara que el trabajador deberá procurar que la licencia afecte lo menos posible las operaciones de la empresa.

Sobre esto, Jessica K. Looman, secretraria de Trabajo en Virginia, dijo en un comunicado que la ley garantizará que “nadie tendrá que elegir entre cuidar de sus seres queridos y conservar su salario”.

Cómo se financiará el programa PFML de Virginia y cuándo comenzarán los descuentos

La VEC detalló que, a partir del 1° de abril de 2028 comenzará a recaudar una pequeña contribución que será descontada de la nómina de los empleados que sean elegibles para el programa.

El objetivo será que los trabajadores comiencen a gozar de los beneficios a partir del 1° de diciembre de 2028. La comisión aclaró que una vez que el programa entre en marcha brindará mayores detalles sobre las tasas de contribución y las directrices administrativas que aplican para hacer uso del beneficio.

La ley permite solicitar licencia para cuidar a un familiar que enfrenta una enfermedad grave Pexels

De acuerdo con la firma legal Littler Mendelson, la VEC podrá emprender acciones coercitivas contra los empleadores si no cumplen con la ley. Estas pueden incluir demandas civiles por contribuciones no pagadas con una tasa de interés mensual del 1,5% a partir de la fecha de vencimiento del pago.

Además, los empleadores están obligados a mantener los beneficios del trabajador como su antigüedad, estatus, salario y todas las condiciones laborales vigentes antes del inicio de la licencia.