Es oficial: la nueva ley firmada por Spanberger en Virginia que da oportunidades a estudiantes

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, promulgó una nueva ley destinada a mejorar el acceso y la transición de estudiantes con discapacidades hacia programas educativos y de formación posteriores a la secundaria.

Firmada por Spanberger: qué establece la ley HB 996 para estudiantes de Virginia

Según el texto aprobado durante la sesión legislativa de 2026 en Virginia, la ley ordena que el Departamento de Servicios para la Tercera Edad y la Rehabilitación trabaje junto con el Departamento de Educación para elaborar un plan de expansión del Programa Transición para la Rehabilitación en la Educación Postsecundaria (PERT, por sus siglas en inglés).

Abigail Spanberger celebró sus 100 días como gobernadora

El objetivo principal es aumentar la cantidad de estudiantes que reciben asistencia al pasar de la escuela secundaria a programas educativos o de formación posteriores. La normativa indica que, para desarrollar ese plan, las autoridades deberán consultar con distintos actores vinculados al sistema educativo y de apoyo social.

Entre ellos aparecen:

La Virginia Association of Community Services Boards.

Representantes de escuelas públicas.

Responsables de programas postsecundarios.

Estudiantes en transición desde la secundaria.

Padres y tutores.

Otros sectores relacionados con el proceso educativo y de rehabilitación.

El proyecto busca crear pautas más claras sobre cómo debe realizarse la transición desde la escuela secundaria hacia programas posteriores. Además, pretende facilitar el acceso de estudiantes y familias a distintas alternativas educativas y de formación, incluidas opciones laborales e iniciativas orientadas al desarrollo de habilidades para la vida independiente.

La ley también establece varios puntos específicos sobre los que deberá avanzar el plan de expansión del programa PERT. Entre las metas planteadas aparecen:

Fortalecer los recursos disponibles para los community services boards locales.

Incrementar la capacidad de asistencia para más estudiantes.

Difundir recursos públicos en línea con información clara sobre procesos, requisitos y contactos de ayuda.

Crear un tablero digital con datos sobre programas postsecundarios disponibles.

La historia personal detrás de la ley educativa de Virginia

La representante estatal Holly Seibold explicó en una publicación en X que la idea detrás de HB 996 nació a partir de una propuesta presentada por una de sus pasantes legislativas, Victoria.

La idea original de la ley HB 996 fue impulsada por Victoria, una pasante legislativa que buscaba resolver las trabas que enfrentó su propio hermano con discapacidad X de seibold

Según relató la legisladora, la joven quería homenajear a su hermano y, al mismo tiempo, abordar las dificultades que enfrentan muchas familias al intentar acceder a programas de transición y educación postsecundaria para personas con discapacidades.

“Fue uno de esos días que me recuerdan por qué me presenté a las elecciones”, sostuvo Seibold. Allí también afirmó que la nueva norma “mejorará las transiciones para estudiantes con discapacidades a la vida adulta”.

La legisladora contó que Victoria detectó que el Estado podía ofrecer un acompañamiento más eficiente para las familias que atraviesan esos procesos. A partir de esa observación, comenzó el desarrollo de la iniciativa que luego se convertiría en proyecto legislativo.

La representante demócrata reconoció que el proyecto enfrentó obstáculos durante el proceso legislativo, aunque destacó que la familia mantuvo el trabajo hasta lograr que la iniciativa avanzara tanto en la Cámara de Delegados como en el Senado estatal.

A pesar de las dificultades, finalmente la HB 996 obtuvo apoyo bipartidista antes de transformarse oficialmente en ley.

El mensaje de Spanberger luego de promulgar la ley en Virginia

La gobernadora Abigail Spanberger también se expresó públicamente después de firmar la norma. En una respuesta dirigida a Seibold en X, afirmó sentirse honrada de convertir el proyecto en ley y agradeció el trabajo realizado para impulsar la medida.

Tras estampar su firma en el documento oficial, la gobernadora Spanberger felicitó públicamente a la joven que impulsó el proyecto X de Spanberger

Además, Spanberger felicitó directamente a Victoria por lo que definió como un “liderazgo innovador” en torno a este tema.