La nueva ley en Virginia que crea un programa gratuito para declarar “taxes” y ahorrar dinero

Virginia aprobó un programa estatal sin costo para presentar impuestos (taxes) de forma digital. La medida fue firmada por la gobernadora Abigail Spanberger y apunta a ampliar el acceso a la declaración gratuita desde 2028.

Cómo funcionará el nuevo programa gratis para declarar impuestos en Virginia

Las leyes de la Cámara HB1180 y del Senado SB591 fueron promulgadas por Spanberger el 31 de marzo de 2026 y forman parte de un paquete de medidas vinculadas al costo de vida.

Abigail Spanberger promulgó leyes para establecer un programa estatal de presentación gratuita para la declaración de impuestos @SpanbergerForVA

El programa tomará como referencia la estructura tecnológica del sistema federal Direct File del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La legislación también establece que Virginia deberá diseñar un esquema más amplio de acceso, para que más personas puedan utilizarlo gratis.

Esta nueva normativa implementará:

Instrucciones para que el Comisionado de Impuestos estatal desarrolle un servicio digital para declaraciones individuales .

. Uno de los puntos centrales del proyecto es el costo cero para el usuario para que los residentes no tengan que destinar parte de su presupuesto para cumplir con una obligación fiscal anual.

El sistema se desarrollará tomando como modelo el programa IRS Direct File del gobierno federal, integrando su código fuente y estándares de seguridad modernos IRS

Quiénes podrán usar la plataforma de taxes gratis en Virginia

Aunque los criterios finales todavía deben definirse, la ley indica que el acceso no podrá ser más limitado que el del programa federal que sirvió de modelo. En otras palabras, Virginia deberá ampliar el alcance de la presentación gratuita.

En su versión federal de referencia, el uso está condicionado a ciertos tipos de ingresos y a situaciones tributarias específicas. Para lograrlo, la norma también ordena consultar experiencias de otros estados que hayan implementado plataformas similares en los últimos cinco años.

Esta iniciativa en Virginia busca reducir los costos para los ciudadanos basándose en el código fuente de la plataforma federal Imagen de Waewkidja en Freepik

Cuándo entra en vigor la ley y desde qué año se podrá usar

La ley entra formalmente en vigor el 1° de julio, pero el servicio no estará disponible de inmediato. El cronograma fijado establece que la plataforma deberá estar lista para años tributarios que comiencen a partir del 1° de enero de 2028.

Hasta entonces, el Estado tendrá por delante el desarrollo del sistema, las pruebas de funcionamiento y la definición de los requisitos de acceso.

Qué busca Virginia con la ley de impuestos sin costo

La iniciativa fue impulsada en la Legislatura por la delegada Kimberly Pope Adams y el senador Jeremy McPike. Ambas versiones del proyecto avanzaron sin votos en contra, con aprobación unánime en la Asamblea General de Virginia.

El respaldo legislativo convirtió la propuesta en una de las primeras normas firmadas por Spanberger dentro de su agenda económica.

“Ningún virginiano debería tener que elegir entre ir al médico, pagar el alquiler o la hipoteca, o mantener la luz encendida”, dijo la gobernadora en un comunicado oficial. “Firmo esta ley para responder a las preocupaciones reales y urgentes que he escuchado de familias en todo el estado sobre los altos costos, especialmente en las farmacias, en el mercado inmobiliario y en las facturas de servicios públicos”, señaló.