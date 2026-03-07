IRS Free File: el método para declarar gratis los taxes este 2026 en EE.UU.
La agencia impositiva estadounidense ofrece a los contribuyentes distintas opciones para utilizar este servicio sin costo
- 3 minutos de lectura'
Dentro de todo lo que comprende a la declaración de los taxes en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) cuenta con una herramienta que permite hacerlo de manera gratuita y virtual. La iniciativa Free File habilita a los contribuyentes explorar distintas opciones de programas que otorgan el servicio.
Qué es IRS Free File y cómo usarlo
De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial de la agencia recaudadora de impuestos, la herramienta permite a quienes cumplan con ciertas condiciones de ingresos obtener acceso a un software gratuito para completar su declaración.
Según como está planteado el recurso actualmente, el IRS dispone de un link oficial en el que ofrece opciones a los usuarios. Aunque no es un servicio directo, la entidad opera como nexo entre el contribuyente y un software confiable.
Dentro del sitio, el usuario puede observar las distintas opciones de programas autorizados para usar el servicio de Free File. Además de observar el listado completo, también hay a disposición un buscador si se desea hallar alguna herramienta en específico.
A pesar de que el trabajo lo realizan proveedores externos, el IRS aclara que solamente se puede acceder al programa mediante el sitio de la agencia y no a partir de la web de alguna de las empresas autorizadas.
Quiénes pueden acceder al Free File del IRS
De manera general, la entidad federal establece que solo pueden acceder a esta herramienta quienes tengan un ingreso bruto ajustado máximo de 89.000 dólares. Las personas que pasen ese límite están fuera de lo que comprende el Free File.
Más allá de la aclaración previa, cada software tiene distintas especificaciones. Según el listado oficial, hay ocho empresas autorizadas para brindar el servicio de Free File y estas son sus condiciones:
- TaxSlayer: ingreso bruto ajustado mínimo de US$19.000 con un máximo de edad de 67 años. También califican quienes son elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, en inglés).
- ezTaxReturn.com: no tiene un mínimo de ingresos, pero solo habilita su uso para personas de entre 17 y 85 años.
- FileYourTaxes.com: limita a quienes tengan un ingreso mínimo de US$9500 y una edad máxima de 64 años.
- FreeTaxUSA: tiene un tope de ingreso bruto ajustado de US$51.000, a excepción de militares, a quienes aplica el máximo de US$89.000.
- 1040.com: ingreso bruto ajustado mínimo de US$18.100.
- TaxAct: sin ingreso mínimo, pero limita su uso a contribuyentes de entre 20 y 60 años.
- OLT.com: ingreso máximo de US$51.000 excepto para personal militar.
- 1040NOW.NET: ingreso máximo de US$82.000 y residir en una lista de estados elegibles.
El Free File del IRS sirve para pagar impuestos federales, no estatales
Las opciones que otorga el IRS para esta herramienta garantizan llenar gratuitamente una declaración federal a personas elegibles. Sin embargo, la norma no alcanza a impuestos estatales.
Para completar esos documentos, será necesario consultar cada caso en particular. Algunas de las opciones enumeradas incluyen estados en los que se puede utilizar, mientras que otros no otorgan ninguna posibilidad de asistencia para impuestos estatales.
Además, quienes no cumplan los requisitos de ingresos o edad deberán pagar si desean utilizar el servicio.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Florida. Dónde aprender inglés para la licencia de conducir y el examen de ciudadanía en marzo 2026
“Telarañas gigantes”. El hallazgo de la NASA en Marte que esperanza a los científicos
Justo antes de Spring Break. La ley por la que reclaman en Florida y que ha disminuido las ventas en Fort Lauderdale
- 1
Alerta migrantes en EE.UU.: qué se sabe de la divulgación de datos del IRS al ICE
- 2
El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones
- 3
¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad
- 4
La inesperada reacción de Messi al ser felicitado por Donald Trump en la Casa Blanca