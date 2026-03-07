IRS Free File: el método para declarar gratis los taxes este 2026 en EE.UU.

Dentro de todo lo que comprende a la declaración de los taxes en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) cuenta con una herramienta que permite hacerlo de manera gratuita y virtual. La iniciativa Free File habilita a los contribuyentes explorar distintas opciones de programas que otorgan el servicio.

Qué es IRS Free File y cómo usarlo

De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial de la agencia recaudadora de impuestos, la herramienta permite a quienes cumplan con ciertas condiciones de ingresos obtener acceso a un software gratuito para completar su declaración.

Según como está planteado el recurso actualmente, el IRS dispone de un link oficial en el que ofrece opciones a los usuarios. Aunque no es un servicio directo, la entidad opera como nexo entre el contribuyente y un software confiable.

Dentro del sitio, el usuario puede observar las distintas opciones de programas autorizados para usar el servicio de Free File. Además de observar el listado completo, también hay a disposición un buscador si se desea hallar alguna herramienta en específico.

A pesar de que el trabajo lo realizan proveedores externos, el IRS aclara que solamente se puede acceder al programa mediante el sitio de la agencia y no a partir de la web de alguna de las empresas autorizadas.

Quiénes pueden acceder al Free File del IRS

De manera general, la entidad federal establece que solo pueden acceder a esta herramienta quienes tengan un ingreso bruto ajustado máximo de 89.000 dólares. Las personas que pasen ese límite están fuera de lo que comprende el Free File.

Más allá de la aclaración previa, cada software tiene distintas especificaciones. Según el listado oficial, hay ocho empresas autorizadas para brindar el servicio de Free File y estas son sus condiciones:

TaxSlayer : ingreso bruto ajustado mínimo de US$19.000 con un máximo de edad de 67 años . También califican quienes son elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, en inglés).

: con un . También califican quienes son elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, en inglés). ezTaxReturn.com : no tiene un mínimo de ingresos, pero solo habilita su uso para personas de entre 17 y 85 años .

: no tiene un mínimo de ingresos, pero solo habilita su uso para . FileYourTaxes.com : limita a quienes tengan un ingreso mínimo de US$9500 y una edad máxima de 64 años .

: limita a quienes tengan un y una . FreeTaxUSA : tiene un tope de ingreso bruto ajustado de US$51.000 , a excepción de militares, a quienes aplica el máximo de US$89.000.

: tiene un , a excepción de militares, a quienes aplica el máximo de US$89.000. 1040.com : ingreso bruto ajustado mínimo de US$18.100 .

: ingreso bruto ajustado . TaxAct : sin ingreso mínimo, pero limita su uso a contribuyentes de entre 20 y 60 años .

: sin ingreso mínimo, pero limita su uso a contribuyentes de . OLT.com : ingreso máximo de US$51.000 excepto para personal militar.

: excepto para personal militar. 1040NOW.NET: ingreso máximo de US$82.000 y residir en una lista de estados elegibles.

El Free File del IRS sirve para pagar impuestos federales, no estatales

Las opciones que otorga el IRS para esta herramienta garantizan llenar gratuitamente una declaración federal a personas elegibles. Sin embargo, la norma no alcanza a impuestos estatales.

Para completar esos documentos, será necesario consultar cada caso en particular. Algunas de las opciones enumeradas incluyen estados en los que se puede utilizar, mientras que otros no otorgan ninguna posibilidad de asistencia para impuestos estatales.

Además, quienes no cumplan los requisitos de ingresos o edad deberán pagar si desean utilizar el servicio.