Abigail Spanberger firmó más de 20 leyes en Virginia, con impacto en salud, vivienda y energía

En los últimos días de marzo, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó un paquete de más de 20 leyes para abordar problemáticas clave de la jurisdicción. Las medidas tienen el objetivo de hacer que la atención médica, la vivienda y la energía sean más “asequibles, accesibles y fiables“, según compartió en un comunicado.

Las leyes que impactan en la salud y vivienda de Virginia

A través de un comunicado, Spanberger indicó que las nuevas regulaciones se dividen en:

El paquete de más de 20 leyes firmado por Abigail Spanberger en Virginia

SB669 : prohíbe que los intermediarios farmacéuticos (PBM) eleven el precio de los medicamentos recetados.

prohíbe que los intermediarios farmacéuticos (PBM) eleven el precio de los medicamentos recetados. SB405 : mejora el acceso a atención médica de calidad y asequible mediante la inversión y el desarrollo del personal sanitario de Virginia.

mejora el acceso a atención médica de calidad y asequible mediante la inversión y el desarrollo del personal sanitario de Virginia. HB220 y SB630 : eliminan cargos adicionales en las primas de atención médica.

eliminan cargos adicionales en las primas de atención médica. HB60 : protege el acceso a la atención sanitaria preventiva esencial.

protege el acceso a la atención sanitaria preventiva esencial. HB1227 y SB729 : busca aprovechar la autoridad de emisión de bonos de la mancomunidad para apoyar la construcción de nuevas viviendas asequibles.

busca aprovechar la autoridad de emisión de bonos de la mancomunidad para apoyar la construcción de nuevas viviendas asequibles. SB628 : permite que los residentes conserven sus hogares mediante la ampliación del programa piloto de reducción de desalojos.

permite que los residentes conserven sus hogares mediante la ampliación del programa piloto de reducción de desalojos. HB655 y SB346: facilita la producción de casas prefabricadas.

Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, firmó leyes que apuntan a reducir el costo de energía de los hogares del estado @GovernorVA

Las leyes firmadas por Abigail Spanberger que abordan los costos en Virginia

Junto con las medidas mencionadas, el paquete de leyes incluye otras disposiciones que abordan los altos costos energéticos:

HB1191 y SB377 : permiten a los clientes con alto consumo de energía invertir en nueva infraestructura.

: permiten a los clientes con alto consumo de energía invertir en nueva infraestructura. HB369 : fomenta la inversión en tecnología energética de vanguardia, como la fusión y la energía nuclear.

fomenta la inversión en tecnología energética de vanguardia, como la fusión y la energía nuclear. SB505 : impone la obligación de realizar una evaluación de los costos excesivos debido a las fluctuaciones del mercado en los precios del combustible.

impone la obligación de realizar una evaluación de los costos excesivos debido a las fluctuaciones del mercado en los precios del combustible. HB562 : fomenta que las cooperativas eléctricas proporcionen energía más confiable a los clientes y ayuden a aliviar la demanda en la red.

: fomenta que las cooperativas eléctricas proporcionen energía más confiable a los clientes y ayuden a aliviar la demanda en la red. HB889 y SB497 : avanzan con la simplificación de los permisos para nueva infraestructura de transmisión de alto voltaje en corredores de servicios públicos y carreteras existentes.

avanzan con la simplificación de los permisos para nueva infraestructura de transmisión de alto voltaje en corredores de servicios públicos y carreteras existentes. HB1225 y SB407: incentivan el apoyo al desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos con el fin de ampliar el acceso y la confiabilidad.

“Ningún residente de Virginia debería tener que elegir entre ir al médico, pagar el alquiler o la hipoteca, o mantener la luz encendida”, declaró la gobernadora en el comunicado.

En esa línea, agregó que firmó las nuevas leyes con el objetivo de “responder a las preocupaciones reales y urgentes de familias de Virginia en todo el estado sobre los altos costos, especialmente en las farmacias, en el mercado inmobiliario y en las facturas de servicios públicos”.

Una de las leyes firmada por Abigail Spanberger en Virginia crea un programa gratuito de declaración de impuestos para particulares Freepik - Freepik

El paquete de leyes firmado por Abigail Spanberger que aborda los costos de veteranos

La gobernadora también actuó con medidas sobre un grupo de la población con mayores dificultades económicas. Por eso firmó: