Abigail Spanberger firmó más de 20 leyes en Virginia, con impacto en salud, vivienda y energía
Las medidas incluyen restricciones al aumento de precio de los medicamentos recetados, acciones para facilitar la construcción de casas prefabricadas y la simplificación de los permisos
- 3 minutos de lectura'
En los últimos días de marzo, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó un paquete de más de 20 leyes para abordar problemáticas clave de la jurisdicción. Las medidas tienen el objetivo de hacer que la atención médica, la vivienda y la energía sean más “asequibles, accesibles y fiables“, según compartió en un comunicado.
Las leyes que impactan en la salud y vivienda de Virginia
A través de un comunicado, Spanberger indicó que las nuevas regulaciones se dividen en:
- SB669: prohíbe que los intermediarios farmacéuticos (PBM) eleven el precio de los medicamentos recetados.
- SB405: mejora el acceso a atención médica de calidad y asequible mediante la inversión y el desarrollo del personal sanitario de Virginia.
- HB220 y SB630: eliminan cargos adicionales en las primas de atención médica.
- HB60: protege el acceso a la atención sanitaria preventiva esencial.
- HB1227 y SB729: busca aprovechar la autoridad de emisión de bonos de la mancomunidad para apoyar la construcción de nuevas viviendas asequibles.
- SB628: permite que los residentes conserven sus hogares mediante la ampliación del programa piloto de reducción de desalojos.
- HB655 y SB346: facilita la producción de casas prefabricadas.
Las leyes firmadas por Abigail Spanberger que abordan los costos en Virginia
Junto con las medidas mencionadas, el paquete de leyes incluye otras disposiciones que abordan los altos costos energéticos:
- HB1191 y SB377: permiten a los clientes con alto consumo de energía invertir en nueva infraestructura.
- HB369: fomenta la inversión en tecnología energética de vanguardia, como la fusión y la energía nuclear.
- SB505: impone la obligación de realizar una evaluación de los costos excesivos debido a las fluctuaciones del mercado en los precios del combustible.
- HB562: fomenta que las cooperativas eléctricas proporcionen energía más confiable a los clientes y ayuden a aliviar la demanda en la red.
- HB889 y SB497: avanzan con la simplificación de los permisos para nueva infraestructura de transmisión de alto voltaje en corredores de servicios públicos y carreteras existentes.
- HB1225 y SB407: incentivan el apoyo al desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos con el fin de ampliar el acceso y la confiabilidad.
“Ningún residente de Virginia debería tener que elegir entre ir al médico, pagar el alquiler o la hipoteca, o mantener la luz encendida”, declaró la gobernadora en el comunicado.
En esa línea, agregó que firmó las nuevas leyes con el objetivo de “responder a las preocupaciones reales y urgentes de familias de Virginia en todo el estado sobre los altos costos, especialmente en las farmacias, en el mercado inmobiliario y en las facturas de servicios públicos”.
El paquete de leyes firmado por Abigail Spanberger que aborda los costos de veteranos
La gobernadora también actuó con medidas sobre un grupo de la población con mayores dificultades económicas. Por eso firmó:
- HB94: amplía la exención de las tasas anuales de matriculación de vehículos para los veteranos discapacitados. Fue aprobado con apoyo bipartidista.
- HB1180 y SB591: crea un programa gratuito de declaración de impuestos para particulares con el fin de reducir la carga fiscal de los trabajadores. Esta ley fue aprobada por unanimidad.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní