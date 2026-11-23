La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, defendió su decisión de retirar a organismos estatales de acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y explicó que busca reducir el temor de las familias inmigrantes a acudir a la policía. La medida se refiere a convenios específicos y no bloquea toda acción del organismo federal en el estado.

Qué dijo la gobernadora y qué ordenó contra el ICE en Virginia

En una entrevista con Ilia Calderón para N+ Univision, Spanberger explicó por qué revocó la orden que obligaba a las autoridades estatales a colaborar con ICE.

La jefa de gobierno dijo que busca proteger a las familias inmigrantes y evitar el miedo a la separación; también sostuvo que los hispanos deben poder recurrir a la policía estatal sin temor a consecuencias migratorias.

El paquete de más de 20 leyes firmado por Abigail Spanberger en Virginia

La directiva ejecutiva firmada el 4 de febrero ordenó a la Policía Estatal, el Departamento de Correcciones y dos organismos de conservación y recursos marinos poner fin a sus acuerdos 287(g) y convenios relacionados con ICE. También les pidió informar a sus respectivas secretarías qué acuerdos tenían y cuándo se retiraron.

Los acuerdos 287(g) permiten que agentes locales o estatales capacitados reciban determinadas atribuciones federales de aplicación migratoria.

La decisión de Spanberger afecta los convenios de las agencias estatales mencionadas; no es una prohibición general de toda cooperación ni equivale a impedir que ICE opere en Virginia.

La propia directiva señala que las fuerzas del orden seguirán ejerciendo sus facultades disponibles, incluso en colaboración con socios locales, estatales, federales y tribales bajo una orden judicial válida.

La diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa migratoria es importante, pero el alcance de cualquier actuación concreta depende de sus circunstancias y de la ley aplicable.

Acuerdo con el ICE en Virginia y antecedentes

La decisión siguió a la revocación de una orden del anterior gobernador, Glenn Youngkin, que había dirigido a la policía estatal y al Departamento de Correcciones a participar en acuerdos con ICE.

El Departamento de Justicia estadounidense describió ambos pasos en una demanda posterior contra Virginia relacionada con restricciones estatales a esos acuerdos.

La gobernadora Abigail Spanberger ha criticado a Donald Trump por el impacto financiero detrás de sus medidas migratorias en EE.UU. Imagen ilustrativa creada con IA

LA NACION ya había explicado en febrero la directiva y qué cooperación seguía permitida. La orden también obligaba a las fuerzas de seguridad estatales a revisar sus políticas, capacitaciones y prácticas para concentrarse en el delito y la seguridad pública, y deja fuera de su tarea la aplicación administrativa del estatus migratorio.

Sin embargo, no impide que el ICE siga operando en Virginia ni anula los acuerdos intergubernamentales ya vigentes, y conserva intacta la facultad de los oficiales para investigar y detener actividades criminales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.