Oficial y confirmado: el nuevo paquete de leyes firmado para proteger a las familias de las armas en Virginia

Virginia aprobó un paquete de leyes orientado a reducir la violencia armada, fortalecer la seguridad de las familias y otorgar nuevas herramientas a las fuerzas de seguridad. La gobernadora Abigail Spanberger firmó un conjunto de medidas que abarcan desde restricciones a las armas de fabricación casera hasta nuevas obligaciones de almacenamiento seguro y controles más estrictos.

Las leyes del nuevo paquete sobre armas que firmó Spanberger en Virginia

Como parte de una intención de luchar contra la violencia armada, el Estado avanzó en distintos proyectos. Con la firma de la gobernadora Spanberger, diversas normas se convertirán oficialmente en leyes.

El paquete incluye la prohibición de la venta futura y el porte público de armas de estilo de asalto Facebook Abigail Spanberger - Facebook Abigail Spanberger

Estos fueron los proyectos promulgados:

HB19: cierra la denominada “Boyfriend Loophole” para impedir que personas condenadas por violencia doméstica puedan conservar armas mediante vacíos legales.

cierra la denominada “Boyfriend Loophole” para impedir que por puedan mediante vacíos legales. HB93 y SB38: prohíben la transferencia de armas cuando existe una orden de protección vigente.

prohíben la cuando existe una vigente. HB21: establece responsabilidades para la industria armamentística cuando prácticas empresariales negligentes contribuyen a hechos de violencia.

establece cuando prácticas empresariales negligentes contribuyen a hechos de violencia. HB40: endurece las medidas contra las armas fantasma o “ghost guns”, que son imposibles de rastrear.

endurece las o “ghost guns”, que son imposibles de rastrear. HB110 y SB496: prohíben dejar pistolas sin asegurar dentro de vehículos desatendidos.

dentro de vehículos desatendidos. HB217 y SB749: prohíben la venta futura de armas de asalto .

futura de armas de . HB1524: prohíbe portar públicamente armas de estilo de asalto .

armas de estilo de . HB1523: crea una certificación profesional para especialistas en prevención de la violencia.

crea una para especialistas en prevención de la violencia. HB969: establece un grupo de trabajo para desarrollar un Centro de Prevención de la Violencia Armada en Virginia.

establece un grupo de trabajo para desarrollar un en Virginia. HB1015: prohíbe poseer armas a personas condenadas por delitos de odio .

a personas condenadas por . HB702: fomenta programas de recompra voluntaria de armas .

fomenta programas de . HB871 y SB348: obligan al almacenamiento seguro de las armas de fuego.

obligan al de las armas de fuego. HB201 y SB109: exigen que las escuelas informen a los padres sobre las normas de almacenamiento seguro.

exigen que las sobre las normas de almacenamiento seguro. HB1525: restablece las verificaciones universales de antecedentes al cerrar una laguna legal conocida como “Lynchburg Loophole”.

restablece las al cerrar una laguna legal conocida como “Lynchburg Loophole”. HB901 y SB495: amplían la lista de personas autorizadas a solicitar órdenes de emergencia por riesgo sustancial para intervenir antes de una tragedia.

Virginia busca combatir la violencia armada con las nuevas leyes

Según el comunicado oficial de la gobernadora, la firma del paquete legislativo estuvo acompañada por policías, estudiantes, profesionales sanitarios y familiares de víctimas de la violencia armada. Durante el acto también participaron ciudadanos que compartieron sus experiencias personales y reclamaron medidas concretas para evitar nuevas tragedias.

De acuerdo con el gobierno de Virginia, uno de los principales objetivos es reforzar la prevención y actuar antes de que ocurran episodios de violencia. Para ello, varias de las iniciativas apuntan a limitar el acceso a las armas en situaciones consideradas de riesgo, cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos de supervisión existentes.

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La administración estatal puso especial énfasis en la protección de niños y adolescentes. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la obligación de guardar las armas de forma segura dentro de los hogares.

Spanberger aseguró que las nuevas leyes tienen apoyo de todos los sectores en Virginia

“Hoy estamos firmando legislación sobre cuestiones sencillas y de sentido común que mantendrán seguras a nuestras familias, comunidades y fuerzas del orden”, declaró Spanberger.

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En ese sentido, remarcó que las iniciativas cuentan con apoyo bipartidista entre los residentes de Virginia.