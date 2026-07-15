Oficial en Virginia: la propuesta de Spanberger para proteger a las familias de futuros aumentos en los servicios

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció la ampliación a escala estatal de Switch Together, una iniciativa que permitirá a los residentes acceder a sistemas de energía solar mediante un esquema de compra grupal. El programa se presenta como el primero con alcance estatal en Estados Unidos bajo este modelo.

Cómo funciona Switch Together y cuánto permite ahorrar en energía solar

El sistema está basado en una subasta inversa entre empresas instaladoras previamente seleccionadas. Bajo este mecanismo, las compañías compiten al ofrecer el precio más bajo para ejecutar los proyectos, lo que permite reducir el costo final para los participantes.

El objetivo principal de la propuesta de la gobernadora Abigail Spanberger es aumentar la generación de energía y proteger a las familias contra futuros aumentos en las tarifas de los servicios públicos @SpanbergerForVA

De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno estatal, el descuento promedio en la instalación de sistemas solares alcanza el 23%, lo que representa alrededor de US$6300 en un proyecto residencial estándar. Además, se calcula que un hogar promedio podría ahorrar cerca de US$2200 al año en gastos de electricidad.

La iniciativa también contempla descuentos para quienes deseen incorporar baterías de almacenamiento energético y, en varias zonas del estado, bombas de calor. Algunos residentes que participaron en ediciones anteriores del programa lograron llevar a US$0 el monto de sus facturas mensuales de electricidad.

“Estamos tomando medidas reales y prácticas para abordar los altos costos de la energía para los virginianos, proteger a las familias de futuros aumentos de tarifas y satisfacer la creciente demanda de energía”, dijo Spanberger. “Al aprovechar el poder del libre mercado, el poder adquisitivo del estado y eliminar a los intermediarios, estamos generando importantes descuentos para familias y empresas", aseguró.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración Spanberger para enfrentar el aumento del costo de vida y responder al crecimiento de la demanda energética. El objetivo es facilitar el acceso a tecnologías de generación eléctrica para hogares y pequeñas empresas sin requerir un desembolso directo de fondos estatales.

Según las estimaciones oficiales, quienes participen en el programa podrán reducir el costo de la instalación de paneles solares y disminuir el gasto destinado al consumo eléctrico. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en más de 100 localidades de Virginia.

Requisitos para participar en Switch Together en Virginia

La convocatoria está dirigida a propietarios de viviendas y pequeñas empresas ubicadas en las localidades donde el programa ya se encuentra disponible. La administración estatal prevé ampliar progresivamente la cobertura hasta alcanzar todas las comunidades de Virginia.

Para iniciar el proceso es necesario completar un registro gratuito, que incluye una evaluación preliminar de la vivienda. Entre los datos solicitados figuran:

Las características del techo

La existencia de elementos que produzcan sombra

El consumo habitual de energía eléctrica

Con esa información se elabora una propuesta personalizada que estima cuántos paneles serían necesarios, el costo del proyecto, la energía que podría generar el sistema y el ahorro proyectado. Recibir esa evaluación no obliga al solicitante a contratar la instalación.

Los interesados deben completar una prueba de idoneidad del techo durante el registro Switch Together

Inscripción en Switch Together y plazo hasta el 15 de octubre

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción antes del 15 de octubre. Los pasos a seguir son:

Se debe acceder al sitio web oficial de Switch Together para iniciar el registro gratuito .

. Como parte de la inscripción, se realiza una evaluación simple para determinar si la vivienda es apta para paneles solares, por lo que se deberán proporcionar detalles técnicos de la propiedad. Entre los datos solicitados aparecen la inclinación y el material del techo (tejas, metal, madera, etc.), antigüedad y altura y obstrucciones , si existen árboles, chimeneas u otras estructuras que generen sombra.

(tejas, metal, madera, etc.), y , si existen árboles, chimeneas u otras estructuras que generen sombra. Se le solicitará compartir datos sobre el consumo mensual o anual de electricidad para estimar cuántos paneles necesita y cuánto podría ahorrar.

para estimar cuántos paneles necesita y cuánto podría ahorrar. Se deberá indicar si el solicitante prefiere pagar al contado o mediante un préstamo.

Una vez finalizada la subasta entre las empresas participantes, cada solicitante recibirá una oferta adaptada a las características de su propiedad. Tras aceptar la oferta, se deberá abonar un depósito reembolsable de US$150, que será devuelto si el solicitante continúa con la instalación o decide no avanzar.