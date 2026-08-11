El Uscis activó hoy la regla para que estos trámites migratorios sean online de forma obligatoria

Desde este martes 11 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene autoridad para ordenar que determinadas solicitudes de beneficios se presenten únicamente por internet. Sin embargo, la medida no elimina de inmediato los formularios impresos. La agencia deberá definir qué trámites alcanzará y anunciar cada cambio con al menos 60 días de anticipación.

Nueva regla del Uscis: cuándo podrá exigir trámites migratorios online

Según la regla final provisional publicada en el Federal Register, la entrada en vigor no vuelve obligatoria automáticamente la presentación electrónica de ningún formulario. La norma faculta a la agencia para establecer esa obligación en el futuro.

Antes de imponer el envío electrónico, el documento deberá permanecer disponible online durante 180 días y habrá un aviso previo de dos meses Magnific

La definición de “solicitud de beneficio” comprende solicitudes, peticiones, mociones, apelaciones y otros pedidos relacionados con beneficios migratorios o de naturalización. El objetivo es reducir el procesamiento de documentación en papel, acelerar la transición electrónica y mejorar el análisis de datos para detectar fraudes y reforzar la seguridad.

Para los años fiscales 2027 a 2036, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) calcula un ahorro anual de US$533 millones para los solicitantes y nuevos costos por US$15 millones vinculados con las exenciones. El ahorro neto estimado alcanza los US$518 millones por año, además de una transferencia anual de US$140 millones mediante descuentos por presentaciones digitales.

El Uscis exigirá 180 días de disponibilidad online antes de eliminar la opción en papel

El Uscis podrá establecer la presentación electrónica cuando un formulario lleve disponible online al menos 180 días. Después deberá publicar en su sitio oficial un aviso con la fecha de entrada en vigencia y otorgar un plazo mínimo de 60 días antes de dejar de aceptar la versión impresa.

La agencia podrá aplicar la exigencia solo a ciertas categorías o clasificaciones incluidas en un formulario. Antes de hacerlo, evaluará la relación con otros documentos que aún no puedan enviarse online, las características de la población, las condiciones socioeconómicas y la disponibilidad de recursos tecnológicos públicos.

myUSCIS y PDFi: cómo funcionará la presentación electrónica de formularios migratorios

Las personas deberán crear una cuenta en myUSCIS. El sistema permitirá completar el formulario mediante una guía digital o cargar un archivo PDF junto con las pruebas y los documentos correspondientes.

La modalidad guiada controlará los campos obligatorios y evitará el envío cuando la solicitud no cumpla los criterios mínimos de aceptación. En el sistema PDFi, las verificaciones serán automáticas y el usuario recibirá un aviso electrónico si el organismo rechaza la presentación.

Formulario I-936: quién podrá pedir al Uscis una exención para presentar trámites en papel

Quienes enfrenten dificultades excesivas deberán presentar primero el Formulario I-936, acompañar documentación de respaldo y pagar US$25, salvo que califiquen para una exención de tarifa. La falta de una cuenta online o el desconocimiento del sistema no serán, por sí solos, motivos suficientes.

Quien carezca de conexión personal deberá explicar por qué tampoco puede utilizar bibliotecas, centros comunitarios o el acceso proporcionado por familiares y amigos. La agencia anticipó que las personas con representación legal y las empresas generalmente no cumplirán los requisitos.

Cada solicitante deberá presentar una petición separada por formulario. La autorización tendrá una vigencia de 30 días y el documento impreso deberá llegar al Uscis dentro de los 33 días calendario posteriores a su emisión. La aprobación no reservará una fecha de prioridad ni garantizará que el organismo acepte el trámite.

El alcance incluye peticiones, mociones, apelaciones y otros pedidos vinculados con procesos migratorios o de naturalización Magnific

El Uscis todavía no puede eliminar el papel: qué falta para activar los trámites online obligatorios

La obligación no tendrá efectos prácticos hasta que la Oficina de Administración y Presupuesto apruebe el Formulario I-936. Antes, el Uscis deberá responder los comentarios sobre esta recopilación de datos y publicar un aviso adicional de 30 días en el Federal Register.

Los comentarios sobre la regla podrán enviarse hasta el 13 de octubre de 2026, antes de la medianoche del horario del este, mediante Regulations.gov. Las presentaciones deberán incluir el número de expediente, estar escritas en inglés o incorporar una traducción y quedarán disponibles públicamente con los datos personales proporcionados.