Actualizaciones del Uscis: el Formulario N-400 por la ciudadanía americana que el DHS podría aumentar a US$1330

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense podría atravesar cambios en sus costos. Una propuesta presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) contempla elevar el precio de la tarifa del Formulario N-400, además de modificar algunas de las alternativas disponibles para quienes buscan completar el trámite de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Propuesta del DHS: cuánto aumentaría la tarifa del Formulario N-400 del Uscis

El Uscis cobra actualmente 760 dólares por la presentación en papel. El DHS propone llevar ese monto a US$1330, una diferencia de US$570, equivalente al 75%, según consta en la publicación oficial.

Las modificaciones en las tarifas del Uscis también implican eliminar las exenciones al pago AP

En la modalidad electrónica, el valor pasaría de US$710 a US$1280. Con el incremento también de US$570, el porcentaje alcanzaría el 80% y se conservaría así la diferencia de US$50 a favor de quienes completan la solicitud por internet.

El cambio forma parte de un aviso de propuesta de reglamentación. Como la iniciativa todavía atraviesa el proceso regulatorio, los importes planteados aún no reemplazan las tarifas vigentes.

El Uscis eliminaría la tarifa reducida y las exenciones para tramitar la ciudadanía

El nuevo esquema finalizaría dos mecanismos que permiten disminuir o evitar el desembolso del N-400. Uno de ellos es la tarifa reducida de US$380, disponible para ciertas presentaciones en papel.

Pueden acceder a esa opción las personas cuyos ingresos familiares superan el 150% y no exceden el 400% de las Guías Federales de Pobreza (FPG, por sus siglas en inglés). El proyecto eliminaría este beneficio y también la posibilidad de solicitar una exención del cargo.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Esta última modificación se extendería al Formulario N-336, solicitud de audiencia sobre una decisión en los procedimientos de naturalización. Su presentación en papel subiría de US$830 a US$1475, mientras que la vía electrónica pasaría de US$780 a US$1425.

Únicamente los miembros actuales y anteriores de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que reúnan los requisitos legales correspondientes continuarían sin abonar los formularios N-400 y N-336.

La excepción comprende a quienes solicitan la naturalización bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) destinadas al servicio militar.

Por qué las nuevas tarifas del Uscis para la naturalización aún no se aplican

El aviso abrió un período de 60 días para recibir comentarios públicos, que cerró el 24 de agosto de 2026. Las observaciones debían presentarse mediante el Portal Federal de Reglamentación Electrónica.

El Uscis proyecta una brecha de US$636 millones entre ingresos y desembolsos vinculados al N-400 Fotomontaje realizado con IA

Al 16 de septiembre de 2026, la iniciativa continúa en etapa de propuesta y no hay una regla final publicada que haya puesto en vigor los nuevos valores.

La agencia federal fundamenta la actualización en la diferencia entre la recaudación y los recursos necesarios para procesar las solicitudes. Según el DHS, el Uscis se financia principalmente mediante los cargos correspondientes a peticiones y beneficios migratorios.

Para el promedio de los años fiscales 2026 y 2027, el análisis calcula US$1107,9 millones en costos asociados al N-400, frente a ingresos previstos por US$471,9 millones bajo el esquema actual. La brecha asciende a aproximadamente US$636 millones.

En el N-336, las estimaciones alcanzan US$5,1 millones en gastos y US$2,2 millones en recaudación, con una diferencia cercana a US$2,8 millones. El DHS busca que los importes se aproximen al costo total de adjudicación bajo el principio de que el beneficiario del servicio asuma el gasto correspondiente.