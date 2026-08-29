Actualizaciones del Uscis: la lista de migrantes a los que no se aplica la “carga pública” para tener la green card

Una nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre para el análisis de las aplicaciones. En una actualización reciente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señaló cuáles son las categorías de migrantes a los que no se les aplicará la norma para obtener la green card, o residencia permanente.

La lista de migrantes a los que no se aplica la “carga pública” para tener la green card

En un comunicado emitido el 18 de agosto, el Uscis publicó una guía actualizada que explica qué categorías de extranjeros están sujetas al motivo de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías están exentas por el Congreso.

El documento detalla conceptos clave, los factores que se consideran en las determinaciones de inadmisibilidad y las pruebas que se tendrán en cuenta para la regla que entra en vigor el 18 de septiembre.

La regla de carga pública entra en vigor el próximo 18 de septiembre, y más de 20 categorías de migrantes quedan exentas Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con este informe, las siguientes categorías de migrantes, entre las que se incluyen solicitantes de green card, no están sujetas a la norma de carga pública que comienza a regir el próximo mes:

Asilados y refugiados.

Inmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisión.

Intérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU.

Entrantes cubanos y haitianos que solicitan el ajuste de estatus conforme a la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.

Solicitantes que buscan el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus a residente permanente legal

Haitianos que ajustan su estatus a residente permanente legal bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.

Personas con permiso de permanencia temporal bajo el programa Lautenberg.

Jóvenes inmigrantes especiales.

Solicitantes de registro.

Solicitantes que buscan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Determinados embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales extranjeros no inmigrantes, y sus familias.

Víctimas de trata de personas.

Víctimas de ciertos delitos (no inmigrantes U).

Personas que presentan autopeticiones en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Determinados extranjeros maltratados que son “cualificados” según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996.

Solicitantes que ajustan su estatus y que califican para un beneficio como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas.

Indígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no son ciudadanos estadounidenses.

Ciertos miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas de la Tribu Kickapoo de Oklahoma

Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que soliciten financiación en virtud de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiación de Exportaciones y Programas Conexos de 2001.

Solicitantes de parole polacos y húngaros.

Ciertos ciudadanos sirios.

Solicitantes que se ajustan a la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia.

De acuerdo con los funcionarios del Uscis, más de 20 categorías de migrantes estarán sujetos a la nueva norma de carga pública desde el próximo mes Imagen Ilustrativa generada con IA

Los migrantes a los que se les aplicará la norma de carga pública en septiembre

En el extremo contrario, de acuerdo con el Uscis, las siguientes categorías estarán sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública bajo las directrices que entran en vigor el 18 de septiembre.

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos.

Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales.

Hijos e hijas casados ​​de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos.

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.

Prometidos/as de ciudadanos estadounidenses.

Amerasiáticos según la categoría de preferencia, nacidos el 31 de diciembre de 1950 o después, y antes del 22 de octubre de 1982.

Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses.

Trabajadores prioritarios.

Profesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionales.

Trabajadores cualificados, profesionales y otros empleados.

Inversores.

Trabajadores religiosos.

Determinados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjero.

Empleados de la Zona del Canal de Panamá.

Graduados de facultades de medicina extranjeras.

Empleados jubilados de organizaciones internacionales.

Personal de las fuerzas armadas estadounidenses.

Trabajadores de emisoras internacionales.

Diplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a sus países (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957).

Inmigrantes con visa de diversidad.

Determinadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982.

Testigos o informantes extranjeros.

Cómo se aplicará la regla de carga pública

En el mismo documento, las autoridades migratorias señalan que los funcionarios del Uscis deben considerar cinco factores legales al determinar la inadmisibilidad por carga pública:

Edad.

Salud.

Estado familiar

Situación financiera del extranjero.

Educación y habilidades.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

Para determinar la inadmisibilidad, los oficiales del Uscis considerarán los cinco factores legales y cualquier otro punto relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una “carga pública”. Esto incluye la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.

El objetivo de la norma, según el gobierno, es garantizar que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

Asimismo, si un funcionario determina que un extranjero que solicita el ajuste de estatus a residente permanente legal es inadmisible únicamente porque es probable que en algún momento se convierta en una carga pública, puede solicitarle que presente una fianza.

Si el migrante cumple esta petición, el oficial del Uscis podrá aprobar su solicitud de ajuste de estatus, lo que lo convierte en residente permanente legal y le permite permanecer en EE.UU.