Actualizaciones del Uscis sobre el Formulario I-751 que se aplica para familiares de ciudadanos que buscan la green card

Los inmigrantes que recibieron una tarjeta de residencia condicional en Estados Unidos por su matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente permanente deben completar un procedimiento ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para conservar su estatus. Las versiones finales del formulario I-751 permiten solicitar la eliminación de las condiciones y acceder a una green card válida por diez años.

Formulario I-751: cuándo presentarlo y qué ocurre si vence el plazo

Las últimas actualizaciones del Uscis identifican como versión aplicable del formulario I-751 la edición del 1° de abril de 2024, con una fecha de vencimiento de la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) fijada para el 31 de marzo de 2027.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Quienes opten por enviarlo en papel deben comprobar que todas las páginas correspondan a la misma edición y conserven visibles sus números y fechas. El procedimiento puede realizarse por internet o mediante correo postal.

En ambos casos, los solicitantes deben completar los datos requeridos, incorporar la documentación que respalde su petición y abonar las tarifas aplicables según las instrucciones vigentes.

La presentación incompleta o el incumplimiento de las condiciones establecidas pueden afectar la tramitación.

Cuando la solicitud se presenta conjuntamente con el cónyuge, la agencia establece una ventana de 90 días inmediatamente anteriores al vencimiento de la residencia condicional.

Enviar la petición antes de que comience ese período puede provocar su rechazo, por lo que es necesario verificar la fecha que figura en la tarjeta.

No presentar el formulario antes del vencimiento puede ocasionar la pérdida automática del estatus de residente permanente condicional y dejar al inmigrante sujeto a procedimientos de remoción.

Sin embargo, la agencia puede aceptar una presentación tardía si el solicitante explica por escrito las circunstancias extraordinarias que impidieron cumplir el plazo y demuestra que actuó dentro de un período razonable una vez superado el impedimento.

Las reglas son diferentes para quienes solicitan una exención del requisito de presentación conjunta.

En caso de no presentar el Formulario I-751 en tiempo y forma, el caso podría cerrarse Fotomontaje generado con IA

En esos casos, el formulario I-751 puede presentarse después de obtener la residencia condicional y antes de una deportación, sin quedar sujeto a la misma ventana de 90 días.

La posibilidad de solicitar una prórroga depende de los motivos y las pruebas aportadas.

Qué documentos exige el Uscis para demostrar el matrimonio

La documentación debe permitir comprobar que el matrimonio se celebró de buena fe y no con el propósito de obtener beneficios migratorios. Entre los requisitos figura:

Una copia del frente y el reverso de la green card condicional del solicitante y de los hijos que estén incluidos en la petición, cuando corresponda.

Certificados de nacimiento de los hijos de la pareja

Contratos de alquiler o hipotecas compartidas

Estados de cuentas bancarias conjuntas

Declaraciones de impuestos federales y estatales presentadas en conjunto

Pólizas de seguro

Facturas de servicios

Préstamos a nombre de ambos cónyuges

Estas pruebas permiten acreditar la convivencia y la organización económica compartida.

El Uscis también contempla declaraciones juradas firmadas por al menos dos personas que conozcan a ambos integrantes de la pareja desde que se concedió la residencia condicional y puedan describir la relación a partir de su conocimiento personal, según las instrucciones oficiales.

Si el solicitante fue arrestado, detenido o procesado, debe adjuntar las resoluciones judiciales o los registros pertinentes.

Si el Formulario I-751 es denegado, los solicitantes pueden apelar la decisión ante un juez de inmigración Foto: Freepik

Los documentos en otros idiomas requieren una traducción completa al inglés y una certificación firmada por el traductor que confirme su competencia y la exactitud de la traducción.

Cómo presentar el formulario I-751 por internet

Para iniciar el trámite digital, el solicitante debe crear una cuenta en el portal del Uscis o ingresar a una cuenta existente. Desde la plataforma es posible completar el formulario, cargar copias de la tarjeta de residencia y adjuntar las pruebas del matrimonio.

Una vez enviada la petición, la agencia emite una notificación de recibo que queda disponible en la cuenta. El sistema también permite consultar avisos oficiales, recibir alertas, acceder a mensajes seguros y aportar documentación adicional cuando sea necesario.

La presentación por correo postal sigue disponible y debe dirigirse a la dirección de recepción correspondiente, de acuerdo con las instrucciones del Uscis.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Antes de enviar el paquete, es necesario verificar que estén incluidas todas las páginas del formulario, las firmas válidas, las pruebas exigidas y los pagos correspondientes.

Exenciones: cuándo se puede solicitar la residencia sin el cónyuge

Existen cuatro motivos principales por los que un residente condicional puede pedir la eliminación de las condiciones sin presentar la petición junto con su pareja:

Fallecimiento del cónyuge patrocinador , siempre que el matrimonio se haya celebrado de buena fe.

, siempre que el matrimonio se haya celebrado de buena fe. Divorcio o la anulación legal de la unión , con documentación que respalde la relación y su finalización.

, con documentación que respalde la relación y su finalización. Casos de violencia doméstica o crueldad extrema contra el solicitante o sus hijos. También puede aplicarse a un hijo condicional que haya sufrido abusos por parte del padrastro o la madrastra, que sea ciudadano estadounidense o residente permanente, conforme a las condiciones previstas para esta exención.

contra el solicitante o sus hijos. También puede aplicarse a un hijo condicional que haya sufrido abusos por parte del padrastro o la madrastra, que sea ciudadano estadounidense o residente permanente, conforme a las condiciones previstas para esta exención. Extrema dificultad que supondría la terminación de la residencia condicional y la deportación. Para que esta causal resulte aplicable, las circunstancias deben superar las dificultades que normalmente enfrenta una persona extranjera expulsada y haberse originado durante el período de residencia condicional.

En las solicitudes individuales no se necesita la firma del cónyuge. Salvo en la exención por extrema dificultad, las peticiones basadas en divorcio, fallecimiento o abuso requieren pruebas de que el matrimonio fue genuino desde su inicio.