Formulario I-751 en 2026: la ventana exacta de 90 días del Uscis para eliminar condiciones de tu residencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene requisitos estrictos para los extranjeros con estatus de residente permanente condicional. En esos casos, los beneficiarios deben presentar el Formulario I-751 durante la ventana de 90 días habilitada para eliminar las condiciones de su residencia.

Cuándo presentar el Formulario I-751 antes de que venza la green card

La residencia condicional otorgada por matrimonio tiene una vigencia limitada de exactamente dos años. Este estatus corresponde a quienes obtienen la residencia permanente antes del segundo aniversario de matrimonio.

El Formulario I-751 debe entregarse excactamente 90 días antes del vencimiento de la tarjeta de residente condicional Foto: Freepik

Según un documento oficial del Uscis, los titulares deben presentar el Formulario I-751 para solicitar la eliminación de estas restricciones temporales.

El trámite requiere una ventana temporal específica y obligatoria: debe presentarse durante los 90 días inmediatamente anteriores al vencimiento de la tarjeta.

Qué ocurre si el Formulario I-751 se presenta fuera de la ventana de 90 días

Una presentación tardía debe incluir una explicación y pruebas de que existió una causa justificada. A partir de ello, el Uscis decidirá si acepta la petición, y por eso es clave revisar el día exacto que figura en la parte frontal de la tarjeta plástica.

Al aprobarse el Formulario I-751, se aplicará una extensión automática de 48 meses de la residencia Freepik

Enviar el formulario de manera prematura puede generar más demoras en la eliminación de las condiciones de la residencia. En tanto, el solicitante debe esperar hasta que el calendario marque el inicio del periodo legal permitido para actuar.

Del mismo modo, el envío posterior a la fecha de vencimiento conllevaría el cierre del caso por falta de puntualidad. Solo existen excepciones si el migrante demuestra circunstancias extraordinarias o eventos ajenos a su voluntad.

Cómo funciona la extensión de 48 meses de la green card con el Formulario I-751

Una vez que la agencia acepta el Formulario I-751, emite un recibo oficial bajo ese nombre. Ese documento es clave para acreditar la continuidad de su estatus de residente permanente condicional. El recibo establece una extensión automática de la validez de la residencia por 48 meses. Este beneficio asegura que el interesado conserve su permiso de trabajo y viaje al exterior.

Esta medida responde a los extensos tiempos de procesamiento que enfrenta la oficina de inmigración en los últimos ciclos. La notificación sirve como prueba de estatus legal ante empleadores y autoridades fronterizas de todo EE.UU.

El portador debe presentar su tarjeta vencida junto con el original del recibo I-797 para cualquier trámite oficial. Esta combinación de documentos sirve como prueba temporal de la continuidad del estatus mientras el I-751 permanece pendiente.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Quiénes deben presentar el Formulario I-751 y qué exenciones permite el Uscis

El Formulario I-751 está destinado a los extranjeros que recibieron la residencia a través de un cónyuge ciudadano o residente legal. La norma verifica que el vínculo matrimonial sea legítimo y no una vía para evadir leyes migratorias.

Los hijos dependientes que adquirieron el estatus el mismo día que su padre o madre también pueden estar incluidos. El solicitante principal debe registrar los nombres y números de registro de estos menores en la misma petición.

La petición suele ser conjunta y requiere la firma de ambos miembros de la pareja en señal de acuerdo. No obstante, la ley prevé situaciones especiales donde el extranjero puede solicitar una exención de este requisito.

El migrante puede realizar el trámite en solitario si el cónyuge falleció después de la entrada en vigencia del estatus. También es posible actuar de forma individual tras un proceso de divorcio o la anulación del matrimonio inicial.