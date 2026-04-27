Actualizaciones de la SSA y qué se espera en mayo 2026: créditos para migrantes y cuándo llega el dinero

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuirá sus pagos de mayo de 2026 en cuatro fechas escalonadas, según el calendario oficial publicado en ssa.gov. El esquema, vigente desde 1997, asigna el día de cobro según la fecha de nacimiento de cada beneficiario o el tipo de prestación que recibe. Para los migrantes con historial de trabajo legal en Estados Unidos, el sistema de créditos laborales (actualizado este año) sigue siendo el requisito central para acceder a los beneficios de jubilación, incapacidad y sobrevivientes. La agencia, sin embargo, llega a mayo con su planta de personal más reducida en décadas y con oficinas que restringen la atención presencial en más de una docena de estados.

Calendario de pagos del Seguro Social para mayo 2026

Los pagos de mayo 2026 siguen el esquema escalonado por fecha de nacimiento que la SSA aplica desde 1997. El feriado del Día de los Caídos (Memorial Day), el 25 de mayo, no afecta ninguna de las fechas programadas.

Fecha de pago Beneficiarios 1° de mayo Receptores de SSI y quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 13 de mayo Beneficiarios de jubilación, sobrevivientes e incapacidad (SSDI) nacidos entre el 1 y el 10 20 de mayo Beneficiarios de jubilación, sobrevivientes e incapacidad (SSDI) nacidos entre el 11 y el 20 27 de mayo Beneficiarios de jubilación, sobrevivientes e incapacidad (SSDI) nacidos entre el 21 y el 31

El beneficio promedio de jubilación a febrero de 2026 fue de US$2021,77 mensuales, según datos de la SSA. El SSI federal en 2026 es de US$994 por mes para una persona individual y de US$1491 para parejas en las que ambos integrantes califican, cifras que reflejan el ajuste por costo de vida del 2,5% aplicado en enero.

La SSA recomienda mantener activo el depósito directo. Quienes no tienen cuenta bancaria pueden optar por el programa Direct Express, una tarjeta prepagada federal. Si el pago no llega en la fecha prevista, la agencia sugiere esperar tres días hábiles antes de realizar una consulta.

Créditos de trabajo para migrantes: cómo funciona el sistema en 2026

La elegibilidad para recibir beneficios del Seguro Social no depende de la ciudadanía sino del historial de trabajo legal y del aporte al sistema mediante impuestos sobre la nómina. Para acceder a las prestaciones, una persona debe acumular al menos 40 créditos de trabajo, obtenidos al pagar impuestos de Seguro Social sobre los ingresos declarados.

Ya está listo el calendario de pagos del Seguro Social para mayo de 2026 (Unsplash/SSA)

En 2026, se obtiene un crédito por cada US$1890 en ganancias cubiertas, con un máximo de cuatro créditos por año, de acuerdo con la SSA. Para alcanzar ese máximo anual es necesario haber ganado al menos US$7560. En la práctica, diez años de trabajo con ingresos regulares son suficientes para completar los 40 créditos requeridos para jubilación.

Para quienes trabajaron parte de su vida fuera de Estados Unidos, la SSA mantiene acuerdos de totalización con más de 25 países que permiten sumar los aportes realizados en el exterior. Si el país donde se trabajó tiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos, ese tiempo puede tomarse en cuenta para completar los créditos exigidos.

Qué cambios operativos afectan el acceso a la agencia en mayo

La SSA perdió aproximadamente 7500 empleados (alrededor del 13% de su planta total) entre enero de 2025 y enero de 2026 como resultado de los recortes, según datos de la Oficina de Gestión de Personal.

Más de una docena de estados tienen al menos una oficina con servicio restringido o suspendido. Entre los casos vigentes en mayo, la oficina de Wailuku, en Hawái, no ofrece atención presencial hasta el 8 de mayo, y la de Yuma, en Arizona, opera solo por teléfono hasta la misma fecha.

Las personas que cumplan con los requisitos podrán recibir los pagos mensuales del Seguro Social (Facebook/Social Security Administration)

La agencia también suspendió el acuerdo “Enumeration Beyond Entry” con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), que asignaba automáticamente números de Seguro Social a los no ciudadanos con autorización de trabajo al momento de tramitar su visa.

El formulario PAS-1 diseñado para beneficiarios del Seguro Social en Nueva Jersey

La SSA recomienda gestionar los trámites a través de su portal en ssa.gov o llamando al 1-800-772-1213. Para quienes necesiten concurrir en persona, las citas deben solicitarse con anticipación a través del localizador de oficinas del mismo sitio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.