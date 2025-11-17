Permiso de reingreso: cuándo y quiénes lo necesitan para viajar fuera de EE.UU. en 2025

Todo residente permanente o condicional que tiene previsto viajar fuera de EE.UU. un año o más, necesitará solicitar antes un permiso de reingreso. No cumplir con el trámite podría conllevar la pérdida del estatus.

Quiénes deben pedir un permiso de reingreso cuando viajan fuera de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el permiso de reingreso es uno de los documentos de viaje que se necesitan solicitar cuando una persona viaja fuera del país por un año o más.

Debe realizar estos trámites con el Uscis si viaja hacia el exterior Freepik

Tanto los residentes permanentes como condicionales requieren de este documento para volver a ingresar legalmente a EE.UU. una vez finalice su viaje en el exterior.

“Mientras el permiso de reingreso sea válido, se le permitirá solicitar admisión a Estados Unidos sin tener que obtener previamente una visa de reingreso a través de la embajada o el consulado estadounidense", explica la agencia gubernamental.

Para el trámite, es necesario completar y enviar el Formulario I-131 del Uscis, la agencia que procesa este tipo de solicitudes.

El permiso de reingreso es necesario incluso para residentes permanentes en Estados Unidos Freepik

Según la agencia, para solicitar un permiso de reingreso, en primera instancia, se debe enviar el Formulario I-131, conocido como “Solicitud de Documento de Viaje”

¿Qué permiso deben tramitar los migrantes con TPS?

Si una persona con Estatus de Protección Temporal o TPS necesita viajar fuera de EE.UU. también debe seguir un proceso especial para no perder ese estatus:

Presentar el Formulario I-131 para solicitar un permiso de viaje bajo TPS.

Si ese TPS ya está aprobado, el Uscis emite un formulario I-512T que autoriza la reentrada temporal.

Si el TPS todavía está en trámite cuando la persona necesita viajar, se debe solicitar además el formulario I-512L, lo que permite un permiso provisional de viaje mientras se procesa el TPS.

Puede solicitar el permiso de reingreso en el portal de Uscis Freepik

La entidad federal recomienda leer “cuidadosamente” cada formulario. “Estas instrucciones le explican ciertos riesgos que puede enfrentar si sale de Estados Unidos mientras estamos considerando su reinscripción en el TPS o una solicitud inicial”, explica.

De todas formas, el procedimiento dependerá del estatus de cada solicitante. Todas las indicaciones detalladas se pueden consultar en el portal del Uscis.

Los documentos necesarios para regresar a EE.UU. legalmente después de viajar fuera del país

De acuerdo con el Uscis, es necesario contar con dos documentos importantes para regresar legalmente al país después de viajar hacia el exterior:

Documento de entrada válido: puede ser una green card (o tarjeta de residencia permanente) o una visa de no inmigrante.

puede ser una green card (o tarjeta de residencia permanente) o una visa de no inmigrante. Documento de viaje válido y vigente.

Uscis brindó varios consejos importantes para quienes quieran viajar hacia el exterior Freepik

Sin embargo, el tipo de documento que se necesita varía según su estatus de inmigración o si la persona tiene una solicitud de beneficio de inmigración pendiente. El trámite debe realizarse antes de emprender el viaje.

El Formulario I-131 abarca los siguientes documentos: