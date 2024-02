escuchar

Una de las preguntas frecuentes cuando se tiene visa de turista de Estados Unidos es si se puede cambiar a otra, que permita trabajar o estudiar, sin salir de ese país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aclaró que hay opciones. No obstante, quienes no hagan su trámite correctamente y realicen cualquier actividad distinta a las permitidas con su estatus podrían enfrentarse a duras penas.

“Si desea cambiar el propósito de su visa mientras está en EE.UU., usted (o en algunos casos su empleador) debe presentar un pedido al Uscis a través de un formulario apropiado antes de que caduque su autorización de estadía”, señala el Uscis. Además, es importante mencionar que este trámite solo se puede hacer a otro estatus de no inmigrante.

Se puede cambiar de un estatus de no inmigrante en EE.UU. Freepik

“Por ejemplo, si llegó aquí como turista, pero desea convertirse en estudiante, debe presentar una solicitud para cambiar de estatus. Le recomendamos que la presente tan pronto como determine que necesita cambiar a una categoría de no inmigrante”.

¿Quiénes pueden cambiar su visa sin salir de EE.UU.?

Este trámite lo pueden hacer las personas con visa de turista a otro estatus de no inmigrante, siempre y cuando el estatus original siga siendo válido, no se hayan violado las condiciones del estatus, pero, sobre todo, no se haya cometido ningún delito que haga que la persona sea inelegible.

El peligro de trabajar o estudiar con visa de turista en EE.UU.

En ese punto es donde hay que poner especial cuidado, dado que si el trámite no ha concluido o no lo aprueban y la persona empieza a hacer actividades fuera de las que permite su estatus, estarían cometiendo un delito. “Hasta que reciba la aprobación de Uscis, no presuma que el cambio de estatus ya fue aprobado y no cambie de actividad en EE.UU. Por ejemplo, si en la actualidad tiene una visa de turista, no empiece a asistir a clases como estudiante hasta que tenga la autorización”.

El riesgo radica en que, si la persona comete algunas de las actividades anteriores, “puede que se le prohíba regresar a EE.UU. y también puede ser deportado”.

La visa de turista de EE.UU. tiene condiciones específicas Freepik

¿Quiénes no necesitan hacer ningún trámite para cambiar el propósito de su viaje?

Las personas que fueron admitidas por negocios (visa categoría B-1) que desean seguir en EE.UU. por turismo, no tienen que pedir ningún cambio. Tampoco deben cambiar su estatus de inmigrante los que quieren estudiar en ese país, pero son cónyuges o hijos de alguien que está en alguna de estas categorías de visa:

Diplomáticos y funcionarios del gobierno: visa A.

Comercio internacional e inversionistas: visa E.

Representantes de organizaciones internacionales y sus empleados: visa G.

Trabajadores temporales: visa H.

Representantes de medios de comunicación extranjeros: visa I.

Visitantes de intercambio: visa J.

Empleados transferidos de una misma empresa: visa L.

Estudiantes académicos o vocacionales: visa F o M.

¿Quiénes no pueden cambiar su estatus de no inmigrante?

Todos aquellos que fueron admitidos bajo estas categorías:

Programa de exención de visa.

Miembro de una tripulación: visa D.

En tránsito por EE.UU.: visa C.

En tránsito sin tener una visa: TWOV.

Prometido de un ciudadano estadounidense o dependiente de un prometido: visa K.

Informante de terrorismo o crimen organizado.