El IRS advierte: el plazo sobre los taxes que puede ahorrar miles de dólares y vence en octubre 2026

Para millones de contribuyentes estadounidenses, el vencimiento de abril no fue necesariamente el último capítulo de la temporada de impuestos. Quienes solicitaron una extensión todavía tienen una fecha clave por delante y el 15 de octubre es la fecha límite para presentar la declaración federal correspondiente a 2025.

IRS: qué deben hacer quienes tienen plazo hasta el 15 de octubre

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) instó a los contribuyentes que solicitaron una extensión para presentar su declaración federal de impuestos de 2025 a completar el trámite cuanto antes, en lugar de esperar hasta el 15 de octubre de 2026, fecha establecida como límite para quienes obtuvieron esa prórroga.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Según la información publicada por el IRS el 26 de agosto, los contribuyentes que aprovecharon la extensión todavía pueden utilizar IRS Free File, el sistema que permite preparar y presentar electrónicamente la declaración federal sin costo para quienes reúnen determinados requisitos de ingresos.

La herramienta permanece disponible hasta el 15 de octubre de 2026 y ofrece preparación guiada para contribuyentes que tuvieron un ingreso bruto ajustado de US$89.000 o menos durante 2025.

El sistema permite completar la declaración desde el hogar y enviarla electrónicamente mediante socios autorizados por el organismo.

El servicio incluye instrucciones paso a paso y controles incorporados para detectar errores antes del envío. Además, algunos de los socios participantes ofrecen también preparación y presentación gratuita de declaraciones estatales para los contribuyentes que cumplen con los requisitos correspondientes.

Extensión del IRS: por qué el plazo para pagar venció en abril

Uno de los puntos centrales del aviso del IRS es la diferencia entre el plazo para presentar una declaración y la obligación de pagar los impuestos adeudados.

La extensión concede más tiempo para entregar la declaración, pero no amplía el plazo para pagar.

Los contribuyentes con prórroga pueden utilizar la plataforma digital gratuita hasta esa fecha si su ingreso bruto ajustado fue de 89.000 dólares o menos Imagen ilustrativa generada con IA

Esto significa que una persona que debía impuestos correspondientes a 2025 no puede interpretar la extensión hasta octubre como una autorización para postergar también el pago. El dinero adeudado tuvo como fecha límite el 15 de abril de 2026.

El organismo recomienda que quienes tengan un saldo pendiente paguen todo lo que puedan lo antes posible. La razón es que una deuda tributaria que permanece impaga puede generar intereses y penalidades, incrementando el monto que finalmente deberá afrontar el contribuyente.

FOX Local señaló que incluso es posible efectuar el pago total o parcial de los impuestos adeudados mediante una opción en línea del IRS, al seleccionar la extensión como motivo del pago. El sistema genera un número de confirmación que puede conservarse para los registros.

IRS: cuáles son las multas por presentar los impuestos después del plazo

El IRS explica que quienes presentaron oportunamente el Formulario 4868 disponen hasta el 15 de octubre para completar y entregar la declaración.

Si esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado legal, el plazo se extiende hasta la medianoche del siguiente día hábil.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

FOX detalló que la penalidad por presentar una declaración fuera de plazo se aplica cuando esta no se entrega antes de la fecha límite correspondiente, incluidas las extensiones.

Para individuos y la mayoría de las declaraciones empresariales, la penalidad por no presentar puede alcanzar el 5% de los impuestos impagos por cada mes de retraso, hasta llegar a un máximo del 25% del monto adeudado.

La información del IRS también aclara que las declaraciones presentadas electrónicamente pueden ser aceptadas hasta el 26 de diciembre.

Sin embargo, esto no elimina la necesidad de haber presentado oportunamente el Formulario 4868 cuando correspondía solicitar una extensión para que la presentación posterior al 15 de abril sea considerada dentro del plazo.