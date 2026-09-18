Es oficial: el nuevo documento del IRS que pueden pedir para un préstamo o trabajo en EE.UU. y se puede conseguir online
El registro permite acreditar la situación fiscal sin revelar información como ingresos, estado civil o dependientes
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de un nuevo documento destinado a quienes necesitan demostrar que cumplen con sus obligaciones tributarias federales. Se trata del Tax Compliance Report, un informe que puede ser requerido en determinados trámites, como solicitudes de empleo, préstamos, beneficios gubernamentales u otros servicios que exijan acreditar la situación fiscal.
Qué información aparece en el nuevo documento del IRS
El reporte puede gestionarse de manera digital mediante la Cuenta Individual en Línea del IRS. Una de sus características es que incorpora un certificado digital emitido por el organismo, lo que permite que la entidad receptora compruebe que el archivo es auténtico y que no fue modificado.
A diferencia de una transcripción tributaria tradicional, el informe no expone determinados datos de las declaraciones. Su finalidad es mostrar de forma resumida si el contribuyente mantiene sus obligaciones fiscales en regla, sin proporcionar información como los ingresos declarados, el estado civil o la cantidad de dependientes.
De acuerdo con la información oficial, el documento puede indicar si la cuenta está en situación de cumplimiento, si existe algún inconveniente o si el contribuyente no cumple con determinadas obligaciones. El documento del IRS también incorpora datos relacionados con el historial de presentación de declaraciones.
El reporte puede señalar la existencia de impuestos federales pendientes y determinados inconvenientes registrados en los antecedentes fiscales. Entre ellos pueden aparecer:
- Pagos atrasados de impuestos sobre la renta, empleo o gravámenes especiales correspondientes a los últimos cuatro años fiscales.
- Declaraciones que no fueron presentadas o se entregaron fuera del plazo durante los seis años anteriores.
- Determinadas sanciones civiles relacionadas con fraude fiscal o presentación fraudulenta correspondientes a los últimos cinco años.
Las dos versiones del Tax Compliance Report del IRS
Según el sitio web oficial, el IRS contempla distintas cartas para documentar el cumplimiento fiscal:
- La carta 6201 está destinada a individuos y propietarios únicos
- La carta 6574 corresponde a empresas y negocios
El documento puede ser solicitado cuando una organización necesita comprobar que una persona o compañía mantiene sus obligaciones tributarias federales al día. La información que contiene está orientada a acreditar esa condición sin entregar a terceros el contenido completo de una declaración de impuestos.
Cómo obtener el Tax Compliance Report del IRS en línea
Para solicitar el informe, el contribuyente debe:
- Ingresar a su Cuenta en Línea Individual del IRS. Quienes todavía no tienen una cuenta deben crearla y completar un proceso de verificación de identidad mediante ID.me.
- Una vez dentro del portal, se debe ingresar a la sección “Records and status” y posteriormente seleccionar “Tax records”.
- Allí aparece la opción “Get Tax Compliance Report”, desde donde es posible obtener el documento.
El archivo descargado debe conservarse en su formato original si posteriormente será entregado a un empleador, una entidad financiera o cualquier organización que lo solicite.
El IRS indica que las capturas de pantalla, los documentos escaneados y los archivos generados mediante la función de impresión a PDF no conservan la certificación digital del informe.
Además, la entidad recordó que la información fiscal no siempre se actualiza inmediatamente. Los pagos efectuados recientemente pueden tardar alrededor de dos semanas en aparecer, mientras que las declaraciones presentadas pueden demorar entre cuatro y seis semanas en reflejarse en el sistema.
Si el reporte muestra información que el contribuyente considera incorrecta, el primer paso consiste en verificar si todavía se encuentra dentro de los plazos habituales de actualización.
Si ya transcurrió ese período, el usuario puede revisar su Cuenta en Línea del IRS para consultar sus antecedentes tributarios y determinar dónde se encuentra la diferencia. También puede comunicarse con el organismo al 800-829-1040 para solicitar asistencia.
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