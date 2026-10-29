El Uscis cambia el formulario I-914 y desde el 27 de noviembre dejará de aceptar las versiones anteriores para no inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó las condiciones de presentación del formulario I-914, un documento destinado a personas que buscan protección migratoria temporal tras ser víctimas de trata de personas. La actualización establece una fecha límite para utilizar la edición anterior y recuerda los requisitos de presentación que deben cumplir los solicitantes.

Qué cambia en el formulario I-914 del Uscis

De acuerdo con la información oficial, hasta el 26 de noviembre, los solicitantes podrán presentar tanto la nueva edición del 14 de septiembre, identificada como “09/14/26″, como la versión del 20 de enero de 2025, correspondiente a la fecha “01/20/25″.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Sin embargo, a partir del día siguiente, el Uscis dejará de admitir la versión anterior y exigirá la presentación del formulario actualizado.

La fecha de edición figura en la parte inferior del formulario y de sus instrucciones. Por ese motivo, antes de enviar la documentación, es necesario comprobar que todas las hojas pertenezcan a la versión que corresponde según el plazo establecido por la agencia migratoria.

El Uscis también requiere que las páginas incluidas en la solicitud estén completas y permitan identificar tanto la fecha de edición como el número de página. La combinación de hojas de distintas versiones o la ausencia de alguna página puede derivar en el rechazo de la presentación.

La actualización no modifica el propósito central del formulario I-914: permitir que determinadas víctimas de trata soliciten el estatus T de no inmigrante. Este mecanismo contempla protección migratoria temporal en EE.UU. y, cuando se aprueba la solicitud principal, la posibilidad de obtener autorización de empleo.

El formulario I-914 para la solicitud de estatus T de no inmigrante tiene un propósito de protección específico y cuenta con criterios definidos sobre quiénes pueden solicitarlo Fotomontaje realizado con IA

Quiénes pueden solicitar el estatus T de no inmigrante

El formulario está dirigido a personas que fueron víctimas de formas graves de trata laboral o sexual. En el primer caso, se contempla la explotación mediante trabajo o servicios obtenidos a través de fuerza, fraude o coerción. La segunda también puede dar lugar a la solicitud cuando se cumplen las condiciones previstas para esta categoría migratoria.

Entre los requisitos para acceder al estatus T se encuentran los siguientes:

La presencia física en EE.UU., Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte o un puerto de entrada, cuando esa situación está relacionada con la trata.

También puede contemplarse el ingreso autorizado para participar en investigaciones o procedimientos judiciales vinculados con el caso.

Otro criterio es haber respondido a los pedidos razonables de colaboración de las autoridades encargadas de investigar o procesar estos delitos, ya sean federales, estatales, tribales o locales.

Ese último requisito contempla excepciones para quienes eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos y para las personas que no pueden cooperar debido a un trauma físico o psicológico.

El estatus T de no inmigrante brinda amparo legal temporal en Estados Unidos Imagen Ilustrativa generada con IA

Los requisitos de protección y el riesgo de deportación

Quienes solicitan el estatus T también deben demostrar que su expulsión de EE.UU. podría ocasionarles una dificultad extrema que implique un daño inusual y severo. Este aspecto forma parte de los criterios de elegibilidad que el Uscis considera al evaluar la solicitud.

La documentación presentada debe respaldar las circunstancias que fundamentan el pedido de protección. Por eso, los interesados deben revisar las instrucciones correspondientes a la edición vigente y reunir los antecedentes necesarios antes de enviar el expediente.

El cumplimiento de los requisitos no elimina la obligación de utilizar la versión correcta del formulario. Incluso cuando una persona reúne las condiciones para solicitar el estatus T, la presentación de páginas incompletas o pertenecientes a ediciones diferentes puede ocasionar problemas administrativos.