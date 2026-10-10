Green card: el Uscis casi duplica el tiempo de espera para este grupo de inmigrantes en 2026

Los datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) muestran cambos importantes en los tiempos de procesamiento para distintos trámites, algunos relacionados con la green card. Por ejemplo, el ajuste de estatus para personas con asilo aprobado hace más de un año casi duplicó la demora, mientras otros trámites migratorios también registraron aumentos.

Qué trámites para la green card aumentaron la demora en 2026

El Uscis publicó los registros históricos de sus tiempos nacionales de procesamiento correspondientes a los años fiscales 2021 a 2026. La información está organizada según el formulario y el tipo de trámite, lo que permite comparar la evolución de las solicitudes migratorias.

El Uscis procesa los casos generalmente en el orden en que los recibe Freepik

Entre los procedimientos vinculados con la green card, uno de los mayores cambios corresponde al formulario I-485 para personas cuyo asilo fue concedido hace más de un año. En este trámite, el tiempo mediano pasó de 10,3 meses en 2025 a 19,7 meses en 2026.

El ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano también registró un incremento: la espera pasó de 7 a 11,8 meses. Los cambios también alcanzaron otros formularios:

El I-730 , utilizado para solicitar la reunificación con familiares de personas a quienes se concedió asilo, aumentó de 10,9 a 23,8 meses .

, utilizado para solicitar la reunificación con familiares de personas a quienes se concedió asilo, aumentó de 10,9 a . El I-821 , correspondiente al Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés), pasó de 6,1 a 13 meses .

, correspondiente al ( , por sus siglas en inglés), pasó de 6,1 a . El I-131 también experimentó una variación. Para solicitudes de Parole in Place , el período pasó de 4,5 a 12,8 meses .

también experimentó una variación. Para solicitudes de , el período pasó de 4,5 a . En el I-131 para documentos de viaje generales, la espera aumentó de 13,6 a 14,9 meses.

Trámites del Uscis: más espera para permisos de trabajo

Los permisos de empleo presentados mediante el formulario I-765 también mostraron diferencias, según la categoría:

Los casos basados en parole pasaron de 0,9 a seis meses .

pasaron de 0,9 a . Aquellos vinculados con una solicitud I-485 pendiente aumentaron de 2,2 a 5,8 meses .

aumentaron de 2,2 a . En las solicitudes de autorización de empleo relacionadas con DACA , el tiempo pasó de 0,5 a 3,5 meses .

, el tiempo pasó de 0,5 a . Para las demás categorías, la cifra aumentó de 2,8 a 3,9 meses.

El Uscis señaló que el ajuste de estatus por asilo (otorgado hace más de 1 año) mostró un tiempo mediano de procesamiento de 19,7 meses en el año fiscal 2026 Uscis

Los procedimientos humanitarios también tuvieron incrementos en los tiempos de espera:

El formulario I-914 , relacionado con el estatus T para víctimas de trata, pasó de 20,8 a 28,7 meses

, relacionado con el estatus T para víctimas de trata, pasó de 20,8 a Las exenciones de inadmisibilidad , sin incluir el I-601A, subieron de 21,9 a 35,9 meses .

, sin incluir el I-601A, subieron de 21,9 a . El I-360 pasó de 4,2 a 6,2 meses.

Ciudadanía y renovación de green card también registran cambios

El formulario N-400, utilizado para solicitar la naturalización, aumentó de 5,6 a 7,2 meses en las solicitudes generales. En los casos militares, el período pasó de 2,5 a tres meses.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Por su parte, el formulario N-600, para obtener un certificado de ciudadanía, subió de 2,9 a 5,5 meses.

También se modificaron los tiempos de otros documentos:

El N-565 , destinado al reemplazo de certificados de ciudadanía o naturalización, pasó de 4,9 a 7,4 meses .

, destinado al reemplazo de certificados de ciudadanía o naturalización, pasó de 4,9 a . El I-90 , utilizado para reemplazar o renovar una green card, aumentó de 4,1 a 7,1 meses .

, utilizado para reemplazar o renovar una green card, aumentó de 4,1 a . En el caso del I-751 , relacionado con la eliminación de condiciones de residencia, la espera pasó de 21 a 22,7 meses .

, relacionado con la eliminación de condiciones de residencia, la espera pasó de 21 a . El I-539 aumentó de 2,5 a 3,7 meses .

aumentó de 2,5 a . El I-102, para reemplazar el registro I-94, pasó de 1,4 a 6,8 meses.

Algunos formularios del Uscis redujeron sus tiempos de espera

No todos los trámites tuvieron aumentos significativos durante el año en curso. El I-140, correspondiente a determinadas peticiones para trabajadores extranjeros sin procesamiento prioritario, redujo su tiempo de 7,9 a 3,7 meses.

También disminuyeron algunos procedimientos de ajuste de estatus:

Los casos basados en el empleo bajaron de 7,2 a 5,9 meses .

bajaron de 7,2 a . Aquellos trámites vinculados con peticiones familiares pasaron de 7,4 a seis meses .

pasaron de 7,4 a . Las demás categorías de ajuste descendieron de 11,6 a 7,7 meses.

Entre las otras peticiones, el I-130 para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses pasó de 14,4 a 12,9 meses. En las solicitudes relacionadas con adopciones, el cambio fue menor: de 45,9 a 45,8 meses.