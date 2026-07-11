Del EAD al TPS: miles de inmigrantes salvadoreños tienen hasta septiembre para cambiar su estatus en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene vigente el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos salvadoreños. Este beneficio migratorio, que brinda protección contra la deportación y autorización de trabajo, se encuentra extendido hasta el 9 de septiembre.

Condiciones y requisitos para la elegibilidad del TPS para salvadoreños

El TPS bajo la designación de El Salvador está disponible para aquellos individuos que han mantenido una residencia continua en Estados Unidos desde el 13 de febrero de 2001. Adicionalmente, según indica el sitio web del Uscis, se exige que el solicitante haya demostrado una presencia física continua en territorio estadounidense desde el 9 de marzo de 2001.

Migrantes salvadoreños piden por el TPS para su país en Estados Unidos Archivo

Para preservar este estatus, los beneficiarios actuales debieron completar su proceso de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025. Las autoridades federales enfatizaron la importancia de haber presentado el Formulario I-821 dentro de estos plazos para evitar la pérdida de la protección migratoria.

El incumplimiento en la reinscripción sin una causa justificada es un motivo legal para el retiro definitivo del estatus.

Extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes salvadoreños

La extensión automática del EAD para los documentos de categoría A-12 o C-19 finalizó el 9 de marzo de 2026. En consecuencia, los permisos laborales que dependían de esa prórroga ya vencieron.

En julio de 2026, los beneficiarios deben contar con un EAD vigente o haber completado la solicitud de reinscripción para mantener su autorización de empleo legal hasta el 9 de septiembre.

Los salvadoreños aplicables tienen hasta el 9 de septiembre para actualizar su estatus Fotomontaje realizado con IA

Opciones legales adicionales para los beneficiarios del TPS

El TPS también ofrece una ventaja particular para quienes buscan solicitar asilo en EE.UU. De acuerdo con el Uscis, mantenerlo se considera una “circunstancia extraordinaria” que detiene el conteo del requisito de presentar la solicitud de asilo dentro del plazo de un año tras la llegada a ese país.

Este recuerso permite que los beneficiarios exploren otras vías para hacia la residencia permanente legal o green card. Los interesados pueden consultar las categorías específicas de elegibilidad a través de los canales oficiales del Uscis para determinar si califican para un ajuste de estatus.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Cuántos salvadoreños viven en EE.UU.

Según datos del Pew Research Center de 2021, en EE.UU. residían aproximadamente 2,5 millones de personas de origen salvadoreño. Este grupo representaba el 4% de la población hispana total en ese país.

La población salvadoreña experimentó un crecimiento del 250% entre 2000 y 2021. Durante el mismo período, el número de salvadoreños nacidos en el extranjero aumentó un 147%, y alcanzó la cifra de 1,3 millones de personas.

Respecto a la situación migratoria, el 53% de los salvadoreños en EE. UU. nacieron fuera de EE.UU. De este grupo, el 52% llevaba más de 20 años en el territorio estadounidense y el 36% ya poseía la ciudadanía.