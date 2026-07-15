Formulario I-9 del Uscis: la regla obligatoria para trabajadores con EAD extendido por orden judicial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó instrucciones obligatorias para la presentación del formulario I-9 en los casos de trabajadores amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyas autorizaciones de trabajo se mantienen vigentes debido a decisiones judiciales. La disposición busca unificar el proceso de verificación laboral mientras continúan las disputas legales sobre el futuro del programa.

Cómo completar el formulario I-9 con un EAD extendido por orden judicial

La extensión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) responde a órdenes emitidas por tribunales federales que mantienen temporalmente los beneficios para determinados migrantes. La situación se desarrolla mientras la Justicia analiza el alcance de un reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con la autoridad del gobierno federal para poner fin al TPS.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Las nuevas pautas también alcanzan a las empresas responsables de verificar la autorización para trabajar en EE.UU. El Uscis indicó qué información debe incorporarse en cada sección del formulario I-9 y cuáles son los documentos que recomienda conservar como respaldo:

En la sección uno del formulario, que corresponde al trabajador, la agencia estableció que, en el espacio destinado a la fecha de vencimiento de la autorización de empleo, debe escribirse la expresión “per court order” (“según orden judicial”) , en lugar de una fecha específica.

del formulario, que corresponde al trabajador, la agencia estableció que, en el espacio destinado a la fecha de vencimiento de la autorización de empleo, , en lugar de una fecha específica. La sección dos, que debe ser completada por el empleador, requiere consignar la nueva fecha de expiración aplicable según el país de origen del beneficiario del TPS. Además, se debe dejar constancia de que la extensión deriva de una orden judicial por medio del apartado de “información adicional”.

Como documentación complementaria, el Uscis recomendó descargar la notificación oficial correspondiente al TPS del país del trabajador y anexarla al formulario I-9. De esta manera, el empleador contará con respaldo sobre la extensión temporal del permiso de trabajo.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Qué deben hacer los empleadores y cómo impacta en E-Verify

Las empresas que utilizan el sistema E-Verify también deben aplicar las fechas de vencimiento actualizadas al momento de verificar o modificar la información laboral de los trabajadores alcanzados por esta disposición. El criterio es el mismo que se utiliza para completar la sección dos del formulario I-9.

La obligación de completar el I-9 continúa vigente para todos los empleadores de EE.UU., sin distinción entre trabajadores ciudadanos y extranjeros. El objetivo del procedimiento es verificar tanto la identidad del empleado como su autorización para desempeñar actividades laborales en EE.UU.

Fechas de vigencia para los permisos de trabajo según cada país

De acuerdo con la información oficial, el permiso estará vigente hasta las fechas fijadas en cada resolución judicial. La prórroga alcanza únicamente a determinados beneficiarios de siete países:

Haití

Siria

Birmania (Myanmar)

Etiopía

Sudán del Sur

Yemen

Somalia

En el caso de Haití, los permisos de trabajo continúan con su validez hasta el 24 de julio por orden judicial. Esta prórroga aplica exclusivamente a los EAD que tengan fechas de vencimiento incluidas por Uscis en su actualización oficial:

3 de febrero de 2026

3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2024

30 de junio de 2024

3 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

22 de julio de 2019

22 de enero de 2018

22 de julio de 2017

Para los beneficiarios de Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar), la extensión automática del EAD se mantiene hasta el 17 de julio. Esto también aplica para los documentos con fechas de expiración específicas establecidas por la agencia migratoria como:

12 de junio de 2024 y 12 de diciembre de 2025 (Etiopía).

30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 (Siria).

17 de marzo de 2023, 17 de septiembre de 2024 y 17 de marzo de 2026 (Somalia).

3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 o 3 de noviembre de 2025 (Sudán del Sur).

3 de marzo de 2026, 3 de septiembre de 2024 o 3 de marzo de 2023 (Yemen).

25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 (Birmania -Myanmar-).

Este escenario se produce después de que la Corte Suprema reafirmara la facultad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para decidir sobre la continuidad o finalización del TPS. La resolución también redujo el margen de intervención de los tribunales inferiores frente a esas determinaciones.