El Uscis respondió al fallo que permite ONGs en ceremonias de naturalización: “No estamos de acuerdo, pero acataremos”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que cumplirá una orden judicial que permite nuevamente la participación de las ONG en las ceremonias de naturalización. La decisión fue emitida el 3 de agosto por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

Qué resolvió el tribunal sobre la política del Uscis

La disputa surgió a partir de una política adoptada por el Uscis el 29 de agosto de 2025 que reservaba a los funcionarios electorales estatales y locales las tareas vinculadas con el registro de votantes durante las ceremonias de naturalización administrativa. Las organizaciones no gubernamentales habían quedado excluidas de esa posibilidad.

El tribunal suspendió la política del Uscis, la cual establecía que solo los funcionarios electorales estatales y locales podían prestar servicios de registro de votantes en las ceremonias de naturalización Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

La League of Women Voters y otras organizaciones cuestionaron la medida ante la Justicia. Según su planteo, la restricción afectaba la libertad de expresión y asociación protegidas por la Primera Enmienda y les impedía desarrollar actividades dirigidas a nuevos ciudadanos en un momento en el que podían acceder por primera vez al registro electoral.

El 3 de agosto, el tribunal emitió un memorándum de opinión y suspendió la medida emitida por el Uscis. Además, ordenó recuperar la versión del manual de políticas que estaba vigente el 28 de junio de 2017.

La decisión fue dictada mientras continúa el proceso judicial sobre el fondo de la controversia. En su resolución, el tribunal consideró que los argumentos de las organizaciones demandantes tenían posibilidades de prosperar.

Entre otros aspectos, no consideró que la agencia federal hubiera fundamentado de manera suficiente la existencia de una supuesta carga administrativa derivada de la participación de las ONG.

La resolución también señaló que el Uscis no habría considerado adecuadamente los intereses de las organizaciones que durante años habían participado en las ceremonias. Además, el tribunal concedió a los demandantes que la prohibición entraba en conflicto con las garantías de libertad de expresión contempladas en la Primera Enmienda.

La respuesta del Uscis tras el fallo sobre las ONG en ceremonias de ciudadanía

“No estamos de acuerdo, pero acataremos. Estamos revisando el fallo del tribunal, mientras consideramos los pasos a seguir”, indicó el organismo migratorio en un comunicado oficial. El Uscis también informó que modificará su manual de políticas disponible en línea para reflejar la decisión judicial.

Las modificaciones alcanzan al Volumen 12, Parte J, Capítulo 5, específicamente las secciones F y H. De esta manera, las disposiciones aplicables a las ceremonias de naturalización vuelven a incorporar las reglas que estaban vigentes en 2017.

Como consecuencia de la orden judicial, las ONG pueden participar en diversos roles durante las ceremonias de ciudadanía del Uscis Facebook USCIS

Qué podrán hacer las ONG en las ceremonias de naturalización

Con el regreso de las reglas de 2017, las organizaciones sin fines de lucro y no partidistas podrán volver a ofrecer asistencia relacionada con el registro de votantes al término de las ceremonias de naturalización. Entre las actividades autorizadas se encuentran:

Distribución y recepción de formularios

Asistencia para completarlos

Entrega de información educativa sobre el proceso electoral, siempre que se trate de contenido no partidista

Ceremonia de naturalización para obtener la ciudadanía americana

Además, las organizaciones también podrán colaborar en determinadas actividades ceremoniales. La normativa contempla que voluntarios puedan participar, con autorización del Uscis, en funciones como dirigir el Juramento a la Bandera.

Sumado a esto, también pueden intervenir miembros de estas entidades como invitados u oradores, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la agencia.

Los requisitos que deberán cumplir las ONG en las ceremonias del Uscis

El regreso de las ONG no implica una autorización sin condiciones. Las entidades que quieran intervenir deberán ser organizaciones sin fines de lucro y no partidistas.

Además, la oficina local del Uscis deberá evaluar sus credenciales y determinar si aprueba su participación. La autorización podrá limitarse a una ceremonia específica o extenderse a distintos eventos.

El personal de la agencia mantendrá la supervisión sobre las actividades desarrolladas por las organizaciones durante los actos de naturalización. Las ONG tampoco podrán realizar tareas que correspondan exclusivamente a los empleados del Uscis.

Durante las ceremonias estarán prohibidas las actividades políticas, partidistas, religiosas o comerciales. Los materiales que pretendan distribuir deberán contar con autorización previa.