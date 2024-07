Guía para crear en diez pasos una cuenta personal en USCIS

Escuchar

Tener una cuenta de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, en inglés) es central para quien piense en migrar a los Estados Unidos. Es que esta agencia es la encargada de la supervisión de todos los trámites legales sobre inmigración en EE.UU. Además, para los migrantes que ya se encuentran en ese país contar con un usuario en la plataforma digital de esa dependencia sirve para realizar diferentes gestiones o consultas sobre su situación.

La cuenta de USCIS permite enviar formularios, recibir alertas ante cualquier novedad de interés, hacer seguimientos de casos, pagar tarifas, corregir errores o rectificar algunos datos que pueden cambiar con el tiempo, como la dirección o el mail.

El paso a paso para crear una cuenta de Uscis

1. Ingresar al sitio oficial. Siempre se debe recordar que la cuenta es personal y no se debe ni se puede compartir con otras personas.

2. Completar la dirección de mail y cliquear el mensaje “Sign Up” (Registrarse). Es importante que la dirección de correo que se proporcione este activa, sea personal y de uso habitual, ya que no solo permitirá completar el registro, sino que será la casilla a la que USCIS enviará todas las comunicaciones.

3. Confirmar la cuenta. USCIS enviará un mensaje de confirmación al mail que se proporcionó en el paso y se deberá ingresar al link que aparecerá en ese mail para continuar el trámite.

Si luego de diez minutos no se recibió el mensaje se debe chequear que no se encuentre en una bandeja diferente a la principal (spam o no deseado). En caso de que no se encuentre en esas bandejas, ingresar al link “Didn’t receive confirmation instructions?” (“¿No recibió instrucciones de confirmación?”) para resolver la situación.

4. Aceptar los Términos de Uso. Se debe hacer clic en “I Agree” (“Estoy de acuerdo”), que se encuentra debajo de la leyenda: Sistema de Servicios de Inmigración en Línea para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Si luego de 10 minutos no se recibió el mensaje de confirmación se debe chequear que no se encuentre en una bandeja diferente a la principal fizkes - Shutterstock

5. Crear una contraseña. Para ser válida la contraseña debe cumplir con las siguientes condiciones: tener ocho caracteres como mínimo, una letra mayúscula, una minúscula y un carácter especial (asterisco, signo de pregunta o admiración, entre otros)

6. Código de Verificación. USCIS enviará un código de verificación. En esta instancia se debe elegir cómo se lo recibirá: mensaje de texto, correo electrónico o aplicación de autenticación. Escoger la opción y marcar “Submit” (Enviar). Si la opción elegida es “Mobile” (Móvil), se deberá ingresar un número telefónico de Estados Unidos y se pueden aplicar tarifas de mensajes de texto.

El código de verificación es una medida de seguridad adicional que USCIS enviará cada vez que se quiera ingresar a la cuenta y es de un solo uso.

7. Ingresar el código de verificación de un solo uso en el espacio que se encuentra justo debajo de la frase “Secure one-time password” (Contraseña segura de un solo uso). El código suele tardar unos minutos en llegar. Si la opción escogida para el envío fue correo electrónico, verificar que no se encuentre en la bandeja de spam.

Pasados diez minutos sin haber recibido el código se debe seleccionar la opción “Request a new one-time password” (Solicitar una nueva contraseña de un solo uso) para que sea reenviado.

8: Medida de seguridad adicional. Al crear una nueva cuenta se recibirá también un código de respaldo de verificación de dos pasos. A diferencia del código de un solo uso, el código de respaldo es permanente, por eso se recomienda guardarlo en algún lugar seguro.

El Uscis proporciona servicios de naturalización y solicitudes de visas para los inmigrantes Uscis

9. Preguntas de recuperación. Para terminar de configurar la cuenta se deben seleccionar de un menú desplegable 5 preguntas de recuperación y escribir las respuestas pertinentes. En caso de olvido de la contraseña, esas preguntas le permitirán a USCIS verificar la identidad.

10. Comenzar a utilizar la cuenta de USCIS en línea.

