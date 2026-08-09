Es definitivo: ganadores de la lotería de visas 2026 perderán su oportunidad después del 30 de septiembre

Los seleccionados de la lotería de visas DV-2026 conservan formalmente su elegibilidad hasta el 30 de septiembre, pero no pueden recibir la visa mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) mantenga pausadas las emisiones. Si la suspensión no se levanta antes de esa fecha, perderán definitivamente el beneficio de la selección.

¿Qué ocurrirá después del 30 de septiembre?

El derecho a obtener una visa de diversidad corresponde únicamente al año fiscal para el cual la persona resultó elegida. En el caso del programa DV-2026, ese período finalizará el 30 de septiembre, explicó el DOS.

El cupo estimado de DV-2026 se redujo de un máximo inicial de 55.000 a aproximadamente 52.000 visas Magnific

Las autoridades no podrán emitir visas de esta categoría después de la fecha límite. La misma condición alcanzará a los cónyuges e hijos que acompañen al solicitante principal o que planeen reunirse con él posteriormente mediante el estatus derivado.

El plazo tampoco garantiza que los documentos permanezcan disponibles hasta el último día. El boletín advierte que los números asignados al programa podrían agotarse antes del cierre del año fiscal. Por lo tanto, resultar seleccionado no asegura por sí solo la entrega si el cupo termina o el trámite continúa pendiente.

El límite anual de la lotería de visas 2026

La sección 203(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) contempla hasta 55.000 visas de diversidad por año fiscal. El programa busca ofrecer oportunidades migratorias a personas provenientes de países con bajos niveles de admisión en Estados Unidos durante los cinco años anteriores.

La Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (Nacara, por sus siglas en inglés) permite destinar hasta 5000 de esos documentos a sus propios solicitantes. Los números utilizados durante el año fiscal 2025 redujeron el límite inicial de DV-2026 a aproximadamente 54.850.

Las modificaciones incorporadas por la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 (NDAA, por sus siglas en inglés) produjeron otra disminución. Como resultado, el máximo estimado para DV-2026 quedó en alrededor de 52.000 visas. Los cupos se distribuyen entre seis regiones geográficas. Ningún país puede recibir más del 7% del total disponible durante un mismo año.

Los números de corte de la lotería de visas DV-2026 para agosto

El DOS estableció los números de corte que regirán durante agosto para los seleccionados de la lotería de visas DV-2026. Solo podrán avanzar los solicitantes calificados cuyo número de clasificación regional sea inferior al límite fijado para su región o país. Los valores para agosto son los siguientes:

África: 60.000, excepto Argelia, con 51.250, y Egipto, con 36.000.

Asia: 40.000, excepto Nepal, con 13.500.

Europa: 29.000.

Norteamérica: categoría vigente únicamente para Bahamas, sin un número de corte específico.

Oceanía: 2050.

Sudamérica y el Caribe: 4000.

El número de corte no representa la cantidad de visas disponibles ni garantiza su emisión. Se trata del límite de clasificación regional que determina qué casos pueden avanzar durante ese mes. Por ejemplo, un solicitante de Sudamérica con un número inferior a 4000 puede continuar con el proceso, siempre que cumpla con los demás requisitos.

La suspensión de emisiones que rige desde diciembre de 2025

A la fecha límite del 30 de septiembre se suma una restricción adicional. En una guía oficial actualizada el 23 de diciembre de 2025, el DOS informó que pausó, con efecto inmediato, todas las emisiones para los solicitantes del programa de diversidad.

Después de esa fecha, las autoridades no podrán emitir las visas pendientes, incluso para cónyuges e hijos con estatus derivado Fotomontaje realizado con IA

Según esa fuente, las personas seleccionadas pueden presentar sus solicitudes y asistir a las entrevistas programadas. Sin embargo, las embajadas y los consulados no están autorizados a entregar el documento mientras continúe la medida.

El organismo también señaló que no existen excepciones y no indicó cuándo finalizará la suspensión. Por lo tanto, los participantes de DV-2026 deben considerar tanto esta interrupción como el vencimiento definitivo de su elegibilidad el 30 de septiembre de 2026.