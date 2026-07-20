Nueva regla para pedir la visa de Estados Unidos: en qué país debe hacerse la entrevista desde ahora

El 15 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) dispuso con efecto inmediato que quienes soliciten una visa de EE.UU. de no inmigrante deben programar la entrevista en la embajada o el consulado estadounidense de su país de nacionalidad o residencia. Cuando la solicitud se presente según el lugar donde vive la persona, deberá demostrar que reside en ese país.

Visa de EE.UU.: dónde solicitarla si el país no procesa entrevistas de no inmigrante

Los nacionales de países donde el gobierno estadounidense no realiza trámites rutinarios de visas de no inmigrante deben presentar el pedido en la embajada o el consulado designado. La regla no se aplica si estas personas residen en otro país, ya que podrán presentar allí la solicitud.

Quienes no tengan servicios consulares rutinarios en su país deberán acudir a la embajada o el consulado designado por Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

El DOS mantiene una lista de oficinas de procesamiento asignadas para estos casos. La ubicación correspondiente depende de la nacionalidad o del lugar de residencia del solicitante.

Visa estadounidense: qué ocurre al elegir una embajada fuera del país de residencia

Las personas que programen una entrevista fuera de su país de nacionalidad, residencia o sede designada podrían enfrentar mayores dificultades para demostrar que cumplen los requisitos. También deberán prever un plazo considerablemente más largo para conseguir un turno. Las tarifas abonadas por estas solicitudes no son reembolsables ni pueden transferirse a otra representación diplomática.

Nueva regla de visas: qué pasará con las entrevistas ya programadas

Las citas existentes generalmente no se cancelarán. Sin embargo, algunas embajadas o consulados podrían anular turnos en casos específicos. Los solicitantes afectados recibirán una notificación.

La nueva instrucción no se aplica a las visas A, G, C-2 y C-3 ni a las correspondientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). También quedan excluidas las categorías diplomáticas u oficiales, sin importar su clasificación, y aquellas destinadas a viajes contemplados por el Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas.

El DOS también podrá admitir excepciones en casos poco frecuentes relacionados con emergencias humanitarias o médicas, o con razones de política exterior.

Las entrevistas ya programadas generalmente se mantendrán, aunque algunas sedes podrán cancelarlas en casos específicos magnific

Visa B1/B2: tiempos de espera para entrevistas en América Latina

La tabla global del DOS, actualizada el 18 de junio, muestra cuánto esperaron en promedio los solicitantes de visas B1/B2 durante el mes anterior y cuándo podría estar disponible la próxima entrevista. Estos plazos varían según la sede.

La próxima cita para una visa B1/B2 aparecía disponible en menos de 15 días en Buenos Aires, Asunción y Recife. El período estimado era de un mes en Montevideo y Río de Janeiro. Otras representaciones presentaban los siguientes tiempos:

San Pablo: dos meses

dos meses Brasilia: dos meses y medio

dos meses y medio Ciudad de México: tres meses

tres meses Santiago: cuatro meses

cuatro meses Bogotá y Lima: nueve meses

nueve meses San José: 10 meses

10 meses Santo Domingo: 13 meses

El organismo calcula los meses en intervalos de 30 días y los medios meses en períodos de 15 días. El conteo incluye los fines de semana y los feriados durante los cuales permanecen cerradas las embajadas y los consulados.

La fecha de la próxima cita constituye una estimación. Estos datos pueden diferir de la fecha más cercana ofrecida por el sistema y no garantizan que el solicitante consiga un turno dentro de un período determinado. Las estadísticas tampoco incluyen los trámites que califican para una exención de la entrevista presencial.

Los solicitantes deben consultar el sitio web de la embajada o el consulado correspondiente antes de programar la entrevista. Cada representación pública allí los requisitos, los procedimientos, el estado de sus operaciones y los servicios disponibles.