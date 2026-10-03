Es oficial: desde octubre aumenta un costo para recibir el pasaporte exprés de EE.UU.

Desde el 1° de octubre, cambió una de las tarifas vinculadas con la entrega del pasaporte de Estados Unidos. El ajuste afecta al servicio opcional para recibir más rápido el documento una vez emitido y no modifica el costo del procesamiento acelerado de la solicitud.

¿Cuánto aumentó la entrega rápida del pasaporte de EE.UU.?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), desde octubre de 2026 la entrega del libro de pasaporte en uno a tres días tiene un costo de US$26,87.

La gestión prioritaria conserva un cargo adicional de US$60 por trámite Fotomontaje realizado con IA

El gobierno del condado de Benton, Washington, precisó que hasta entonces el valor era de US$23,36, por lo que el incremento fue de US$3,51 por solicitud, cerca de un 15%. El cargo se aplica por cada solicitud y corresponde al envío rápido del documento terminado.

El DOS establece que este servicio permite recibir el nuevo libro entre uno y tres días después de que el organismo lo envía.

La opción no está disponible para quienes tramitan únicamente una tarjeta de pasaporte, ya que estas se despachan mediante USPS First Class Mail. Tampoco es necesario presentar un sobre de devolución prepagado.

El procesamiento acelerado mantiene un cargo adicional de US$60

El aumento no corresponde al servicio que reduce el plazo de procesamiento de la solicitud. Para esa alternativa, el DOS mantiene una tarifa adicional de US$60 por trámite.

Quienes presentan la documentación personalmente también pueden pagar en el centro de aceptación el envío Priority Mail Express de USPS para que su solicitud llegue con mayor rapidez al organismo federal. El valor de esa prestación varía según la ubicación.

¿Cuánto cuesta solicitar un pasaporte de Estados Unidos?

Las tarifas del pasaporte varían según la edad, el tipo de documento solicitado y si la persona cumple los requisitos para renovar. Los montos vigentes se organizan de la siguiente manera:

Adultos de 16 años o más que solicitan el pasaporte por primera vez o no califican para una renovación: el libro cuesta US$130, a lo que se suman US$35 por la aceptación de la solicitud. La tarjeta tiene un valor de US$30 más US$35, mientras que pedir ambos documentos asciende a US$160 más el cargo de aceptación. El trámite se realiza con el formulario DS-11.

el libro cuesta US$130, a lo que se suman US$35 por la aceptación de la solicitud. La tarjeta tiene un valor de US$30 más US$35, mientras que pedir ambos documentos asciende a US$160 más el cargo de aceptación. El trámite se realiza con el formulario DS-11. Personas de 16 años o más que califican para renovar: deben abonar US$130 por el libro, US$30 por la tarjeta o US$160 por ambos. El procedimiento puede hacerse por correo y, para quienes cumplen los requisitos correspondientes, también en línea.

deben abonar US$130 por el libro, US$30 por la tarjeta o US$160 por ambos. El procedimiento puede hacerse por correo y, para quienes cumplen los requisitos correspondientes, también en línea. Menores de 16 años: el libro cuesta US$100, la tarjeta US$15 y la combinación de ambos US$115. En cualquiera de los casos se agrega una tasa de aceptación de US$35 y la presentación debe hacerse en persona mediante el formulario DS-11.

Además, cuando una persona no puede reunir las pruebas necesarias de ciudadanía estadounidense, puede requerirse una búsqueda de archivos por US$150.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

Cómo pagar las tarifas del pasaporte de EE.UU., según el tipo de trámite

Las solicitudes presenciales en un centro de aceptación requieren dos pagos: uno dirigido al DOS y otro a la oficina que recibe la documentación. La tarifa federal puede abonarse mediante cheque personal, certificado, bancario o de viajero, así como con un giro postal. El solicitante debe incluir su nombre y fecha de nacimiento en la sección de notas.

Para las renovaciones por correo también se aceptan cheques o giros postales. Quienes completan el procedimiento en línea pueden utilizar tarjetas de crédito o débito. En las 26 agencias y centros de pasaportes se admiten Visa, Mastercard, American Express y Discover. También pueden utilizarse determinadas tarjetas de débito o prepagadas y sistemas de pago sin contacto como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

La modalidad permite obtener el libro entre uno y tres días después de su despacho Fotomontaje realizado con IA

En qué casos se puede pedir un reembolso

Quienes pagaron los US$60 por el servicio acelerado pueden solicitar la devolución de ese importe si el trámite no se procesó dentro del plazo establecido para esa modalidad. El reintegro no abarca otros gastos vinculados con el documento ni costos de viaje ocasionados por la pérdida de un traslado previsto.

Sin embargo, las tarifas de solicitud y de aceptación no son reembolsables. Esos cargos se cobran y retienen aunque finalmente no se emita el pasaporte.