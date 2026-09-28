Confirmado por el Uscis: podrían revocar la nacionalidad americana a inmigrantes naturalizados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó sus procedimientos para identificar y remitir casos en los que podría solicitarse la revocación de la ciudadanía obtenida por naturalización. El cambio, contenido en la alerta de política PA-2026-13, tiene aplicación inmediata y reorganiza cómo la agencia detecta, prioriza y deriva los expedientes.

Qué causas habilitan la pérdida de ciudadanía, según el Uscis

La Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla, entre las principales causales de revocación de la naturalización, el incumplimiento de requisitos como residencia continua, presencia física o buen carácter moral, según el Manual de Políticas del Uscis.

de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla, entre las principales de la naturalización, el como residencia continua, presencia física o buen carácter moral, según el Manual de Políticas del Uscis. También aplica el ocultamiento deliberado en el formulario N-400 o en la entrevista de naturalización, de acuerdo con el mismo manual.

o en la entrevista de naturalización, de acuerdo con el mismo manual. Se suma la afiliación a organizaciones prohibidas dentro de los cinco años posteriores a la naturalización y la baja deshonrosa de las fuerzas armadas antes de completar cinco años de servicio honorable.

Entre las causas para revocar la ciudadanía estadounidense se incluye el incumplimiento de requisitos como residencia continua, presencia física o buen carácter moral Freepic

Qué casos prioriza el Uscis para revocar la ciudadanía estadounidense

La agencia da prioridad a investigaciones de terrorismo, espionaje y exportación ilegal de tecnología sensible.

de tecnología sensible. Incluye casos de tortura, genocidio, crímenes de guerra y vínculos con carteles , pandillas u organizaciones criminales transnacionales.

, pandillas u organizaciones criminales transnacionales. También prioriza delitos graves no declarados , delitos sexuales, tráfico de personas, fraudes financieros y fraudes de identidad.

, delitos sexuales, tráfico de personas, fraudes financieros y fraudes de identidad. Se agregan reclamos falsos de ciudadanía, votación ilegal en elecciones federales antes de la naturalización y matrimonios fraudulentos.

Cómo se activa una revisión para inmigrantes naturalizados

El Uscis puede detectar irregularidades al evaluar trámites posteriores, como una petición familiar I-130 o una solicitud N-600.

puede detectar irregularidades al evaluar trámites posteriores, como o una solicitud N-600. La agencia usa además registros migratorios , sistemas de detección de fraude y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, vinculado a la Operación Janus.

, sistemas de detección de fraude y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, vinculado a la Operación Janus. La revisión administrativa no equivale a una revocación: el gobierno debe acudir a un tribunal federal y probar el caso.

El Uscis puede detectar irregularidades al evaluar trámites posteriores, como una petición familiar I-130 Freepik

El contexto de las demandas en 2026

A comienzos de agosto , el Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés) anunció 25 nuevas demandas civiles por delitos graves, abuso de menores y suplantación de identidad.

, el Departamento de Justicia ( , por sus siglas en inglés) anunció por delitos graves, abuso de menores y suplantación de identidad. Con ese grupo, las demandas civiles desde el 20 de enero de 2025 llegaron a 123.

Cerca del 66,27% de esas demandas se basaron en la obtención ilegal de la naturalización o el ocultamiento de hechos materiales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.