1
Confirmado por el Uscis: podrían revocar la nacionalidad americana a inmigrantes naturalizados
La agencia federal reorganizó sus criterios para identificar y remitir casos de desnaturalización, en medio de un aumento récord de demandas civiles
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó sus procedimientos para identificar y remitir casos en los que podría solicitarse la revocación de la ciudadanía obtenida por naturalización. El cambio, contenido en la alerta de política PA-2026-13, tiene aplicación inmediata y reorganiza cómo la agencia detecta, prioriza y deriva los expedientes.
Qué causas habilitan la pérdida de ciudadanía, según el Uscis
- La Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla, entre las principales causales de revocación de la naturalización, el incumplimiento de requisitos como residencia continua, presencia física o buen carácter moral, según el Manual de Políticas del Uscis.
- También aplica el ocultamiento deliberado en el formulario N-400 o en la entrevista de naturalización, de acuerdo con el mismo manual.
- Se suma la afiliación a organizaciones prohibidas dentro de los cinco años posteriores a la naturalización y la baja deshonrosa de las fuerzas armadas antes de completar cinco años de servicio honorable.
Qué casos prioriza el Uscis para revocar la ciudadanía estadounidense
- La agencia da prioridad a investigaciones de terrorismo, espionaje y exportación ilegal de tecnología sensible.
- Incluye casos de tortura, genocidio, crímenes de guerra y vínculos con carteles, pandillas u organizaciones criminales transnacionales.
- También prioriza delitos graves no declarados, delitos sexuales, tráfico de personas, fraudes financieros y fraudes de identidad.
- Se agregan reclamos falsos de ciudadanía, votación ilegal en elecciones federales antes de la naturalización y matrimonios fraudulentos.
Cómo se activa una revisión para inmigrantes naturalizados
- El Uscis puede detectar irregularidades al evaluar trámites posteriores, como una petición familiar I-130 o una solicitud N-600.
- La agencia usa además registros migratorios, sistemas de detección de fraude y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, vinculado a la Operación Janus.
- La revisión administrativa no equivale a una revocación: el gobierno debe acudir a un tribunal federal y probar el caso.
El contexto de las demandas en 2026
- A comienzos de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció 25 nuevas demandas civiles por delitos graves, abuso de menores y suplantación de identidad.
- Con ese grupo, las demandas civiles desde el 20 de enero de 2025 llegaron a 123.
- Cerca del 66,27% de esas demandas se basaron en la obtención ilegal de la naturalización o el ocultamiento de hechos materiales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más leídas
- 2
Sturzenegger le respondió a Prat Gay y explicó cómo genera empleo Vaca Muerta
- 3
Esperan recaudar más de US$800 millones: el Gobierno desarma el esquema de De Vido y pone a la venta tres joyas del Estado
- 4
Crisis en la industria cárnica: un frigorífico acumula 232 cheques rechazados por $6000 millones y trabaja al 30% de su capacidad