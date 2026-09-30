Estados Unidos confirma la cancelación masiva de algunas visas para ciudadanos con pasaporte colombiano
La decisión se conoce en medio de investigaciones y señalamientos que involucran a los dos colombianos y alcanza también a sus familiares directos
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El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes 28 de septiembre la revocación de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, así como las de sus familiares directos. La medida forma parte de una nueva política de Washington que contempla restricciones de visa contra ciudadanos extranjeros a los que el gobierno de EE.UU. acusa de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades vinculadas con la corrupción o el narcotráfico.
EE.UU: revocó la visa de la senadora colombiana Martha Peralta
Según Noticias RCN, la Corte Suprema de Justicia de Colombia investiga a Peralta, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en un proceso relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La investigación judicial incluye los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio y está relacionada con hechos vinculados a contrataciones en La Guajira.
Peralta respondió en un mensaje en redes sociales después de conocer la decisión y anunció: “Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la cancillería, ante la embajada y ante el mismo gobierno de EE.UU. Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.
Qué se conoce sobre Euclides Torres
El empresario Euclides Torres también quedó incluido en la decisión del Departamento de Estado. Es propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, según medios colombianos.
Torres fue mencionado en investigaciones y testimonios relacionados con el presunto financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, el comunicado no detalla públicamente qué hechos específicos motivaron la revocación de su visa ni la de Peralta. Por su parte, rechazó los señalamientos en su contra y negró dirigir estructuras políticas.
Cuál es la base legal de las restricciones de visas en EE.UU.
El Departamento de Estado indicó que la nueva política permite imponer restricciones de visa a ciudadanos extranjeros que, según Washington, hayan socavado gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico. La medida fue anunciada como parte de la iniciativa Escudo de las Américas.
La política se apoya en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que contempla restricciones de ingreso por razones vinculadas con la política exterior de Estados Unidos.
La sección 7031(c) corresponde a una medida separada anunciada contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Qué alcance tiene la medida de Estados Unidos
La decisión contra Peralta y Torres forma parte de una medida regional que también incluyó restricciones de visa para ciudadanos de Bolivia:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa Cruz
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado
Cabe destacar que la medida no representa una cancelación general de visas para ciudadanos colombianos. Se aplica a las personas identificadas por el gobierno estadounidense y a sus familiares directos.
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