Pasaporte de Estados Unidos: cuánto costaba en 1862, por qué es azul y otros secretos en una trivia

Cuando Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams cruzaron el Atlántico para buscar el apoyo de Francia y los Países Bajos a la independencia, no llevaban pasaportes. Llevaban cartas de presentación del gobierno estadounidense que anunciaban su misión diplomática y pedían paso seguro. Esas cartas, escritas por lo general en francés, el idioma de la diplomacia de la época, fueron el antecedente directo del documento que hoy tiene cerca de la mitad de los estadounidenses.

De carta manuscrita a documento de seguridad

A 250 años de la fundación del país, esta trivia interactiva recorre esa evolución en 12 preguntas. Cada acierto estampa un sello en un pasaporte digital, como en un control migratorio. Hay 20 segundos para responder cada pregunta y, según el puntaje, el jugador termina la partida como “turista sin visa” o como “diplomático de carrera”.

Durante buena parte del siglo XIX, el pasaporte estadounidense fue una carta con la descripción física del viajero, y podían emitirlo también los gobiernos estatales y locales. La confusión terminó en 1856, cuando el Congreso otorgó al Departamento de Estado la autoridad exclusiva para expedirlo, una potestad que conserva hasta hoy. En 1862 llegó el primer arancel: 3 dólares, equivalentes a unos 100 actuales.

La seguridad moderna nació de un escándalo. Durante la Primera Guerra Mundial, un espía alemán usó un pasaporte estadounidense robado para reunir información sobre la marina británica. La respuesta llegó en diciembre de 1914: desde entonces, el documento exige una fotografía de su titular.

Un documento que también cuenta la historia social

El pasaporte refleja cambios que exceden a los viajes. Hasta 1937, las mujeres no podían solicitarlo de manera independiente. Incluso después de esa fecha, los niños siguieron figurando en el documento de sus padres, y recién en 1981 cada viajero, sin importar la edad, pasó a necesitar el suyo. El color azul que lo identifica en todo el mundo se estrenó para el bicentenario de 1976 y no se movió de ahí.

La trivia tiene 12 páginas, una por pregunta, ordenadas cronológicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad Imagen generada con inteligencia artificial

Las últimas décadas sumaron tecnología: fotos digitales impresas directamente en la libreta desde 2000, la passport card para cruces terrestres en 2008 tras las exigencias fronterizas posteriores al 11 de septiembre y el pasaporte de nueva generación de 2021, con fibras de seguridad en el papel y una página de datos de policarbonato grabada con láser. El uso acompañó esa evolución: el Departamento de Estado emitió 27 millones de pasaportes en 2025, un récord histórico, y hoy cerca del 50% de los estadounidenses tiene uno vigente, contra apenas el 5% en 1990.

Cómo se juega

La trivia tiene 12 páginas, una por pregunta, ordenadas cronológicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Diez son de opción múltiple y dos desafían a ordenar hitos en el tiempo. Cada respuesta correcta estampa un sello de admisión con el año del hecho; los errores quedan marcados con un sello de rechazo y la explicación de la respuesta correcta.

Imágenes del nuevo "pasaporte patriota" de EE.UU. con el retrato del presidente Donald Trump Instagram/@whitehouse

Al final, el jugador ve su libreta completa con todos los sellos obtenidos y su rango de viajero, y puede volver a jugar. Toda la información proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La trivia fue producida con la ayuda de Claude (Anthropic) por el equipo de US Hispanics de LA NACION.