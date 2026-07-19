El pasaporte paralelo estadounidense que pocos conocen: quién puede obtenerlo y por qué dura cuatro años o menos

Aunque la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos utiliza un único pasaporte para viajar al exterior, existe un mecanismo que permite obtener una segunda libreta en casos puntuales. Se trata de un documento oficial emitido para personas que ya cuentan con uno vigente y necesitan un pase adicional por razones vinculadas a sus desplazamientos internacionales.

¿Quiénes pueden obtener un segundo pasaporte estadounidense?

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) contempla distintos escenarios para autorizar la entrega de una segunda libreta de pasaporte. Uno de ellos corresponde a viajeros que enfrentan incompatibilidades entre visados o sellos migratorios de determinados países, lo que puede impedir el ingreso o la obtención de una visa para otro destino.

El gobierno estadounidense solo emite segundas libretas, no tarjetas de pasaporte secundarias Shutterstock

Según la información oficial, también pueden acceder quienes hacen viajes internacionales de manera constante por motivos laborales, como empleados de aerolíneas o compañías con operaciones en distintos países. Estos necesitan disponer de un documento de viaje mientras otro permanece en una embajada o consulado para el trámite de una visa.

Además, el DOS prevé la emisión de una segunda libreta cuando:

Es necesario evitar la cancelación de un pasaporte vigente que contiene una visa válida.

Se requiere cambiar urgentemente un endoso incluido en la libreta.

La persona necesita una validación especial para viajar a un destino o una zona restringida.

Se necesitan más endosos y ya no caben en las páginas destinadas a esas anotaciones.

Este segundo pasaporte no reemplaza al documento principal, sino que funciona de manera paralela. Además, posee un número diferente y contiene una anotación especial que lo distingue del convencional. A diferencia del estándar para adultos, cuya vigencia es de diez años, esta libreta tiene una duración máxima de cuatro años o un período menor, según las condiciones establecidas para su emisión.

Para solicitar un segundo pasaporte por correo, se debe cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y seguir los pasos para una renovación estándar

Cómo se solicita el segundo pasaporte estadounidense

Las personas que cumplen los requisitos pueden realizar el trámite por correo si tienen una libreta de pasaporte vigente por diez años y pueden enviarla junto con la documentación requerida. En estos casos deben utilizar el Formulario DS-82.

La solicitud debe enviarse mediante el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés). Entre los documentos exigidos figuran:

El formulario completo y firmado

Una fotografía que cumpla con las especificaciones oficiales

El pasaporte vigente

Una declaración escrita donde el solicitante explique los motivos por los cuales necesita un segundo documento

Si el documento de viaje original no está disponible porque permanece en una representación diplomática extranjera para la emisión de una visa, la gestión ya no puede hacerse por correo. En esa situación será necesario concurrir personalmente a una oficina habilitada y presentar el formulario DS-11.

Cuánto cuesta obtener un segundo pasaporte

El valor de la segunda libreta es el mismo que el de un pasaporte tradicional para adultos. Quienes realizan la renovación por correo deben abonar una tarifa de solicitud de US$130.

En cambio, quienes deban presentar la documentación de forma presencial deberán sumar un cargo de aceptación de US$35, por lo que el costo total asciende a US$165, según se detalla en el sitio oficial del DOS. Además, la agencia ofrece servicios opcionales para quienes necesiten acelerar el proceso. Entre ellos se incluyen:

El trámite expedito

El envío rápido del documento una vez emitido

La búsqueda de registros oficiales cuando el solicitante no puede presentar pruebas de ciudadanía

Las autoridades estadounidenses aclaran que esta modalidad solo contempla la emisión de un segundo documento de viaje. No existe un mecanismo equivalente para obtener una segunda tarjeta de pasaporte, ya que ese beneficio se limita exclusivamente al formato de libreta destinado a viajes internacionales.