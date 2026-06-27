Formulario I-485 y el ajuste de estatus basado en la familia: cuáles son los tiempos de espera del Uscis

Las solicitudes de ajuste de estatus basadas en relaciones familiares presentan tiempos de resolución distintos según la dependencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que gestione cada caso. El formulario I-485 registra actualmente períodos de procesamiento que van desde poco más de diez meses hasta más de 20 meses.

Tiempos del formulario I-485, según la oficina local del Uscis

El formulario utilizado para solicitar la residencia permanente dentro de EE.UU. presenta tiempos de espera variables, según el sitio web oficial del Uscis. Estos varían según la jurisdicción debido a factores operativos de cada oficina local.

El Uscis cuenta con una herramienta para chequear los tiempos de procesamiento de casos de green card y otros documentos Rice University's

Por ese motivo, dos personas que presenten el mismo trámite pueden recibir una respuesta en plazos diferentes. Entre las oficinas con mayores períodos de espera figuran:

Baltimore, Maryland: 21 meses

Miami, Florida: 20,5 meses

Newark, Nueva Jersey: 19 meses

Brooklyn, Nueva York: 17,5 meses

Los Ángeles, California: 16,5 meses

Charlotte, Carolina del Norte: 16,5 meses

Denver, Colorado: 16 meses

Houston, Texas: 16 meses

San Francisco, California: 15,5 meses

Cleveland, Ohio: 15 meses

Hialeah, Florida: 15 meses

Albany, Nueva York: 14,5 meses

Atlanta, Georgia: 14,5 meses

Ciudad de Nueva York, Nueva York: 14 meses

Charleston, Carolina del Sur: 13 meses

Albuquerque, Nuevo México: 13 meses

Fresno, California: 13 meses

Indianapolis, Indiana: 13 meses

Chicago, Illinois: 12,5 meses

San Antonio, Texas: 12,5 meses

Dallas, Texas: 11,5 meses

El Paso, Texas: 11 meses

Boston, Massachusetts: 10,5 meses

El Uscis señaló que los tiempos publicados no representan una fecha exacta de aprobación. Las cifras reflejan cuánto demoró la agencia en completar el 80% de los casos similares finalizados durante los últimos seis meses.

Cómo consultar el tiempo de espera de un trámite migratorio

Para verificar los tiempos de espera actuales de cualquier trámite ante el Uscis, se debe utilizar la herramienta oficial en línea y seguir una serie de pasos:

Reunir la información del caso : antes de comenzar, es indispensable tener a mano la notificación de recibo enviada por la agencia. En este documento se encuentran el número del formulario presentado, la categoría correspondiente y la oficina encargada de procesar el expediente.

: antes de comenzar, es indispensable tener a mano la notificación de recibo enviada por la agencia. En este documento se encuentran el número del formulario presentado, la categoría correspondiente y la oficina encargada de procesar el expediente. Acceder a la herramienta oficial : se debe visitar la página web del Uscis dedicada específicamente a los “Tiempos de Procesamiento de Casos”.

: se debe visitar la página web del Uscis dedicada específicamente a los “Tiempos de Procesamiento de Casos”. Seleccionar el formulario : en el menú desplegable, se debe elegir el formulario que corresponda al trámite en cuestión.

: en el menú desplegable, se debe elegir el formulario que corresponda al trámite en cuestión. Elegir la categoría del formulario : seleccionar la situación específica dentro de ese trámite, como “basada en la familia” o “basada en el empleo”.

: seleccionar la situación específica dentro de ese trámite, como “basada en la familia” o “basada en el empleo”. Seleccionar la ubicación : elegir la oficina local o el centro de servicio que figura en la notificación de recibo.

: elegir la oficina local o el centro de servicio que figura en la notificación de recibo. Obtener el resultado: hacer clic en el botón “Obtener el tiempo de procesamiento”.

Cómo crear una cuenta en Uscis para verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

Los tiempos deben usarse como puntos de referencia y no como una fecha exacta o garantía de resolución, ya que cada caso tiene características particulares. El Uscis generalmente procesa las solicitudes en el orden en que se reciben.

Cambios en la organización del procesamiento de casos del Uscis

El organismo migratorio implementó modificaciones en la forma de administrar ciertos expedientes mediante las Operaciones de Centros de Servicio (Scops, por sus siglas en inglés). Con este sistema, algunos formularios ya no permanecen vinculados exclusivamente a una oficina o centro de servicio determinado.

El Uscis tiene distintos tiempos promedio de procesamiento para los casos de green card según su categoría Imagen ilustrativa generada con IA

La distribución de los casos puede realizarse entre distintas sedes de acuerdo con las necesidades operativas de la agencia. La actualización busca reflejar con mayor precisión dónde se procesan las solicitudes y cómo se asignan los recursos disponibles para la revisión de expedientes migratorios.

Cuándo se puede consultar por una demora en el trámite de un caso

Además de informar los tiempos promedio, el Uscis tiene una herramienta que permite determinar cuándo un expediente supera los parámetros habituales de procesamiento. Para utilizarla, el solicitante debe ingresar la fecha de recibo que figura en su notificación oficial.

El sistema indicará si el caso continúa dentro de los tiempos normales o si ya puede ser objeto de una consulta formal. Cuando la fecha del expediente se encuentra por encima del límite establecido por la agencia, el usuario queda habilitado para comunicarse con Uscis y solicitar una revisión sobre el estado de su trámite.