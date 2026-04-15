Tatuajes en el examen médico para la green card: qué observa el Uscis y cómo prepararse en 2026

Quienes tramitan una green card o una visa de inmigrante deben someterse a un examen médico obligatorio ante un médico civil autorizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), conocido como civil surgeon. Según las instrucciones técnicas publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ese examen incluye una revisión del historial clínico, verificación del calendario de vacunas, pruebas para detectar enfermedades infecciosas, una evaluación de salud mental y un examen físico completo. Si observa tatuajes, el médico los registra en el Formulario I-693. Ese documento, una vez completado y sellado, se entrega al solicitante para que lo presente junto con su solicitud de ajuste de estatus. Desde fines de 2024, el Uscis pide presentar el I‑693 junto con el I‑485, y no hacerlo puede generar demoras o requerimientos de evidencia adicional.

Por qué los tatuajes pueden activar una causal de inadmisibilidad migratoria en EE.UU.

Los tatuajes no figuran en ningún apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como causal directa de inadmisibilidad.

Sin embargo, la sección 212(a)(3)(A)(ii) de esa ley establece que es inadmisible todo extranjero sobre quien las autoridades tengan “razón para creer” que ingresará al país para participar en actividades ilegales.

Qué documentación conviene llevar al examen médico para la green card Imagen ilustrativa generada con IA

El Departamento de Estado interpreta desde 1965 que esa categoría incluye la pertenencia a organizaciones criminales, y en 2005 extendió esa determinación a pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18, entre otras.

Según el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado (9 FAM), entre los factores que los oficiales consulares consideran para determinar membresía en una organización criminal figura la exhibición voluntaria de símbolos de la organización.

Un tatuaje puede quedar comprendido en esa categoría si el oficial lo asocia con un grupo conocido, aunque el solicitante no tenga antecedentes penales.

Cómo llega esa información a los oficiales consulares de EE.UU.

El Formulario I-693 es parte del expediente migratorio del solicitante por definición del propio proceso, no como excepción a las normas de privacidad.

es parte del expediente migratorio del solicitante por definición del propio proceso, no como excepción a las normas de privacidad. El civil surgeon completa el formulario y lo entrega sellado al solicitante, quien lo presenta ante el Uscis.

En los casos de procesamiento consular desde el exterior, el examen lo realiza un médico panelista del Departamento de Estado , y los resultados van directamente a la embajada o consulado que tramita la visa.

, y los resultados que tramita la visa. Un caso documentado ilustra el riesgo concreto. Según informó el Consejo Americano de Inmigración, en diciembre de 2022 un oficial consular en Guatemala negó la visa de inmigrante a un solicitante argumentando que un tatuaje lo vinculaba a la pandilla Barrio Azteca .

. El organismo presentó evidencia de que la acusación carecía de base, pero el solicitante quedó en el exterior, separado de su familia en Estados Unidos, durante años mientras se resolvía el caso.

Qué documentación conviene llevar al examen médico

Los abogados especializados en inmigración recomiendan anticiparse con una explicación escrita si el solicitante tiene tatuajes que puedan prestarse a interpretaciones equívocas.

Esa explicación puede detallar el significado personal del diseño, la fecha en que fue realizado y el nombre del estudio o tatuador si están disponibles.

En el caso de tatuajes con nombres de hijos o fechas de nacimiento, las actas correspondientes son documentación de respaldo útil.

El riesgo de que un tatuaje genere inconvenientes es bajo cuando el diseño no tiene relación evidente con ninguna organización criminal.

Según el portal legal Nolo, los funcionarios migratorios saben que la mayoría de los tatuajes son expresiones personales.

El problema surge cuando los diseños coinciden con símbolos documentados por las autoridades, como combinaciones de letras, números o imágenes asociadas a grupos transnacionales específicos.

Según el portal legal Nolo, los funcionarios migratorios saben que la mayoría de los tatuajes son expresiones personales Imagen ilustrativa generada con IA

Ante cualquier duda sobre cómo puede ser interpretado un tatuaje, los especialistas recomiendan asesorarse con un abogado de inmigración antes del examen médico, no después de que surja un problema en la entrevista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.