Reglas del Uscis: qué le puede pasar a un migrante que tiene tatuajes visibles y va a tramitar su green card en 2026

El trámite de la green card exige que los solicitantes completen un examen médico realizado por un profesional autorizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Como parte de ese procedimiento, el profesional debe completar el formulario I-693, documento donde entre otras cuestiones se registra la presencia de tatuajes.

Uscis registra los tatuajes, pero no siempre los toma en cuenta para definir una green card

Según la información oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), durante la evaluación clínica también se lleva adelante una revisión física. El médico civil autorizado cumple una función exclusivamente de salud.

El riesgo de que un tatuaje genere inconvenientes es bajo cuando el diseño no tiene relación evidente con una organización criminal Imagen ilustrativa generada con IA

La responsabilidad del profesional consiste en documentar las condiciones observadas durante la consulta, lo que incluye la presencia de tatuajes, sin emitir conclusiones sobre posibles vínculos con actividades delictivas.

El registro de estas marcas no activa investigaciones automáticas ni genera reportes de seguridad por sí mismo. Los tatuajes pasan a formar parte del expediente porque integran los hallazgos físicos consignados en el examen médico obligatorio.

Una vez sellado, el formulario I-693 debe permanecer cerrado hasta ser entregado al Uscis junto con la solicitud de ajuste de estatus. Posteriormente, los funcionarios migratorios podrán revisar toda la documentación durante el análisis del caso.

El objetivo del examen médico es determinar que la persona no representa un riesgo para la salud pública ni presenta condiciones contempladas por la normativa migratoria.

Cuándo un tatuaje puede generar preguntas extra durante un trámite del Uscis

La legislación migratoria estadounidense no incluye los tatuajes como una causa de inadmisibilidad. Sin embargo, los oficiales pueden analizar determinadas circunstancias cuando consideran que existen elementos suficientes para sospechar de una posible relación con organizaciones criminales.

Ese escenario puede presentarse cuando un diseño coincide con símbolos, números, letras o imágenes que las autoridades identifican como representativos de grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) o la Pandilla 18. En esos casos, el oficial puede pedir explicaciones durante la entrevista migratoria.

El Uscis se centra en la norma de “buen carácter moral”, según la cual los diseños solo tienen importancia si indican una conexión demostrable con pandillas Imagen editada con IA

La normativa también contempla la posibilidad de considerar la exhibición voluntaria de determinados diseños como un elemento dentro de la evaluación. Esto no implica que un tatuaje determine por sí solo el resultado del trámite, sino que puede formar parte del conjunto de factores analizados por e Uscis.

Errores de interpretación y cómo prepararse para la entrevista

Según algunos informes, existen antecedentes de personas cuyos tatuajes fueron interpretados de manera distinta a su significado original. Algunos diseños religiosos o culturales, como la Virgen de Guadalupe o máscaras teatrales, fueron vinculados erróneamente con pandillas, lo que generó revisiones adicionales en expedientes migratorios.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Ante situaciones de este tipo, especialistas en inmigración recomiendan llegar preparados a la entrevista y al examen médico. No es necesario ocultar ni eliminar estas marcas, pero sí resulta conveniente poder explicar su origen, significado y contexto.

“Es importante consultar con un abogado, ya que algunos símbolos podrían asociarse con pandillas y las autoridades podrían negarte la oportunidad de ingresar”, dijo la abogada Carolina Ortúzar en una entrevista con Telemundo Houston. También puede ser útil presentar documentación que respalde esa explicación.

Si el tatuaje corresponde al nombre de un hijo o a una fecha familiar, las actas civiles relacionadas pueden servir como evidencia. Asimismo, una descripción escrita sobre el diseño, la fecha aproximada en que fue realizado y el estudio o tatuador puede contribuir a aclarar cualquier duda.