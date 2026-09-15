Freno de último minuto al Uscis: bloquean regla migratoria que EE.UU. debía aplicar desde hoy
El fallo judicial frena los límites de permanencia para visas F, J e I y mantiene por ahora el esquema vigente para estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros
- 4 minutos de lectura'
El juez federal de distrito F. Dennis Saylor emitió en Boston una orden de suspensión contra una nueva normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La resolución judicial frena la aplicación de la regla que el gobierno federal pretendía poner en marcha este 15 de septiembre de 2026, que busca eliminar el esquema tradicional de “duración de estatus”.
Por qué un juez bloqueó la nueva regla migratoria del Uscis
El magistrado del Distrito de Massachusetts concedió una medida cautelar a favor de una coalición de organizaciones de educación superior y sindicatos laborales. La orden pospone la entrada en vigor del reglamento oficial dictado en julio por la administración federal.
La demanda colectiva reúne a entidades como la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, la asociación Nafsa y el sindicato NewsGuild-CWA.
Las instituciones académicas y los gremios recurrieron al artículo 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo para frenar la iniciativa oficial.
El dictamen judicial congela la puesta en marcha de los nuevos requisitos en tanto avanza el proceso legal sobre el fondo del asunto. Con esta determinación, el tribunal mantuvo la vigencia de los procedimientos actuales para la comunidad estudiantil y los medios de comunicación internacionales.
Cabe aclarar que el dictamen otorgó la suspensión preventiva, pero denegó por el momento la anulación definitiva de la norma bajo el artículo 706 de la APA, sin perjuicio de que las partes renueven sus peticiones durante el desarrollo del juicio.
El tribunal deberá evaluar el expediente administrativo completo para dictar una resolución final sobre la legalidad de la norma.
Las restricciones y cambios que imponía la norma suspendida del Uscis
La norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca eliminar el esquema tradicional de “duración de estatus” vigente desde 1978 para estudiantes y desde 1985 para investigadores. En su lugar, el texto oficial fija períodos máximos de admisión para extranjeros con estatus F, J e I.
La reglamentación establece un tope de cuatro años para los estudiantes universitarios y los académicos de intercambio cultural. En el caso de los periodistas de medios extranjeros, la normativa fija un período máximo general de 240 días, con una excepción de 90 días para determinados titulares de pasaportes chinos.
Además, la medida impone que cualquier persona que requiera más tiempo para completar sus estudios o investigaciones debe tramitar una solicitud de prórroga mediante el Formulario I-539. El Uscis obtiene así la facultad para otorgar o rechazar las extensiones.
Asimismo, la disposición prohíbe a los estudiantes internacionales cursar un segundo título del mismo nivel académico o de una categoría inferior. La regla también limita los traslados entre instituciones educativas y restringe las modificaciones en los planes de estudio de posgrado.
Las reacciones de la justicia y del gobierno ante la medida
El juez Saylor sostuvo en su fallo que el DHS sustentó la política en argumentos “excepcionalmente débiles”. Según Reuters, en su análisis, el magistrado remarcó:
“Esta norma trastocó un sistema mediante el cual Estados Unidos, durante casi cinco décadas, había expedido visados a estudiantes extranjeros por la ‘duración de su estancia’”.
El magistrado también evaluó las consecuencias económicas y educativas que la medida provocaría en las universidades de investigación de EE.UU. Al respecto, el juez escribió: “Es probable que el daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sea catastrófico”.
Por su parte, la administración federal manifestó su rechazo al fallo emitido por el tribunal de Boston. El asesor jurídico general del DHS, James Percival, criticó la postura del magistrado mediante un comunicado oficial.
Percival consideró en la red social X que la decisión judicial obliga a las autoridades a “permitir este abuso desenfrenado de nuestro sistema de inmigración”. Además, el funcionario cuestionó el uso prolongado de los visados estudiantiles y declaró: “Ven con una visa de estudiante, toma una clase por semestre y quédate aquí durante décadas”.
- 1
- 2
Tras un revés a su plan sobre el voto por correo, Trump arremete contra la Corte y vuelve a sembrar dudas sobre las elecciones
- 3
Avanza el ICE: confirman cifra récord de venezolanos detenidos en redadas migratorias desde hace más de 18 meses
- 4
La ley es clara: piden devolver a Estados Unidos a una migrante deportada a Nicaragua por el ICE en Texas