Formularios I-485: el Uscis evaluará más factores en ciertas solicitudes de green card desde el 18 de septiembre

El gobierno de Estados Unidos confirmó un cambio en la evaluación de determinadas solicitudes de green card. Desde el 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará una regla más amplia para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.

El Uscis ampliará el análisis de cada solicitud de residencia

La medida alcanzará a los formularios I-485 enviados por correo o presentados electrónicamente a partir de esa fecha. No todos los solicitantes de residencia permanente están sujetos a esta causal de inadmisibilidad, ya que existen categorías exentas establecidas por la legislación migratoria.

El DHS emitió una norma definitiva que deroga la regulación de carga pública de 2022, implementada originalmente por la administración Biden Fotomontaje editado con IA

Con la nueva regulación, las decisiones dejarán de limitarse a un conjunto reducido de beneficios públicos. Los oficiales podrán revisar la situación general del solicitante mediante una evaluación de la denominada “totalidad de las circunstancias”.

Entre los factores mínimos que formarán parte del análisis figuran:

La edad del solicitante.

Su estado de salud.

Su situación familiar.

Sus activos, recursos y situación financiera.

Su educación y habilidades.

La declaración jurada de patrocinio económico, mediante el Formulario I-864, cuando sea obligatoria.

Los oficiales también podrán considerar el uso de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, otras circunstancias específicas del expediente y datos relevantes para evaluar la autosuficiencia de la persona.

Según la norma, la recepción de un beneficio gubernamental no significará por sí sola la denegación de una solicitud. La decisión deberá surgir del análisis conjunto de toda la información disponible en cada expediente.

La modificación surge luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminara la regulación de carga pública vigente desde 2022.

“La administración Trump defiende el Estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, señaló Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

El funcionario añadió que la agencia está comprometida con la protección de la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses.

Los solicitantes no necesitan reportar la recepción de beneficios sujetos a prueba de recursos si estos fueron recibidos únicamente antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma Imagen ilustrativa generada con IA

La entrada en vigor de la regla también implicará cambios administrativos. El organismo migratorio publicará una edición revisada del Formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus.

Desde el 18 de septiembre, el Uscis rechazará las ediciones anteriores que sean enviadas por correo o presentadas electrónicamente. Las solicitudes entregadas antes de esa fecha no quedarán sujetas a la nueva regla.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Qué beneficios públicos podrán influir en la evaluación del Uscis

La regulación amplía los programas que podrán ser considerados cuando estén sujetos a requisitos de ingresos o patrimonio. Entre ellos aparecen: