Oficial del Uscis: las 7 alertas que indican que debes reemplazar la tarjeta de residente permanente hoy

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó en qué casos es necesario reemplazar la tarjeta de residente permanente, más conocida como green card. Según las autoridades, existen siete alertas que indican que hay que avanzar con el trámite, entre las que figuran el vencimiento, el robo o la posesión de una versión antigua.

Los siete casos en los que el Uscis exige reemplazar la green card

En su página web, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios remarca que la actualización del documento no se limita a los casos de vencimiento, sino que hay otras razones por las que los titulares deben realizar el trámite.

Además de los casos de robo y pérdida, existen otras alertas que indican que el titular debe reemplazar la tarjeta de residente permanente Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con las autoridades migratorias, los residentes permanentes deben reemplazar la tarjeta cuando se produce una de las siguientes siete alertas:

La tarjeta venció o vencerá dentro de los próximos seis meses.

El documento fue perdido, robado, destruido o sufrió daños.

La persona recibió la tarjeta antes de cumplir 14 años y ya alcanzó esa edad.

La credencial contiene información incorrecta.

El titular cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos.

Nunca recibió la tarjeta emitida.

Posee una versión antigua de la tarjeta de registro de extranjero que ya no es válida como prueba de estatus migratorio.

Por su parte, los residentes permanentes condicionales tienen que sustituir el documento en casos de pérdida, robo, deterioro, información incorrecta o desactualizada y falta de recepción.

Formulario I-90: cómo solicitar una nueva green card ante el Uscis

En el mismo apartado, la agencia migratoria indica que los beneficiarios pueden empezar el proceso mediante la presentación del Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, en línea o por correo postal.

A pesar de las diferentes alternativas, el organismo recomienda utilizar la modalidad digital porque permite presentar la petición desde una computadora, teléfono celular o tableta, recibir notificaciones, consultar el avance del expediente y comunicarse directamente con la agencia. Una vez aprobada la petición, la nueva green card será enviada al domicilio registrado por el solicitante.

Para avanzar con el trámite, los solicitantes deben presentar el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, ante el Uscis Imagen creada con IA

Asimismo, mientras aguardan, las personas pueden verificar el estado de la solicitud en línea 72 horas después de haberla presentado. Para este fin, es necesario acceder a la plataforma e ingresar el número de recibo, que corresponde a un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y 10 números.

Al hacerlo, deben omitirse los guiones e incluir el resto de caracteres. Cuando se ingresa el número de recibo, se habilita el botón de verificación para consultar el estado del caso.

Green card vencida y sello ADIT: documentos válidos durante el trámite

Las personas que inician la gestión para reemplazar su green card pueden utilizar la notificación de recibo del Formulario I-90 junto con la tarjeta vencida, como evidencia temporal de residencia permanente legal.

De acuerdo con la agencia, la notificación de recibo del Formulario I-90, presentada junto con la green card vencida, extiende la validez del documento por 36 meses a partir de la fecha de caducidad impresa en la tarjeta. Durante ese período, el titular mantiene la posibilidad de:

Trabajar legalmente en Estados Unidos.

Viajar al exterior y regresar al país.

Acreditar su estatus migratorio ante empleadores y organismos oficiales.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Los beneficiarios que no tengan la tarjeta física pueden necesitar una prueba inmediata de su condición migratoria. Bajo estas circunstancias, el Uscis puede expedir un sello de Documentación de Extranjero, Identificación y Telecomunicaciones (ADIT) después de la presentación de la solicitud.

Conocido también como sello temporal I-551, el documento sirve como evidencia provisional de la residencia permanente legal. Junto con esta información, la agencia recomendó mantener actualizada la dirección postal durante todo el proceso para evitar demoras en la recepción de comunicaciones oficiales o de la nueva green card.