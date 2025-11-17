Los migrantes que necesitan un permiso especial tras viajar fuera de EE.UU., aunque tengan green card
El Departamento de Estado detalla cuál es la documentación que deben solicitar ciertas personas que permanezcan fuera del país por un tiempo prolongado
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes residentes permanentes y condicionales deben solicitar una nueva visa de inmigrante para ingresar a Estados Unidos en caso de haber permanecido fuera del país por más de un año, o más allá del período de validez de su permiso de reingreso.
Las personas que deben solicitar una nueva visa de inmigrante al regresar a EE.UU., aun si tienen green card
De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), los residentes permanentes y condicionales que no puedan regresar al país norteamericano dentro del período de validez de su green card o de su permiso de reingreso (1 y 2 años respectivamente), deben solicitar la visa de inmigrante SB-1.
Esta documentación será un requerimiento en esos casos, donde se excedan los límites de permanencia fuera del país estipulados en la residencia permanente o en el permiso. La única situación en la que no será necesaria es si anteriormente se aprobó una solicitud de estatus de residente que regresa.
Tanto para pedir el estatus de residente que retorna al país como la visa SB-1, el migrante deberá pasar por una entrevista. Para la visa de inmigrante se debe demostrar la elegibilidad y someter a un examen médico. Esto implica el pago de las tarifas de procesamiento y los costos.
Qué se necesita para solicitar el estatus de residente que reingresa a EE.UU.
Los solicitantes de estatus de residente que regresa a Estados Unidos deben cumplir ciertas condiciones importantes y demostrarlas ante el funcionario consular, según indica el DOS:
- Haber sido residente permanente legal en el momento de su salida de EE.UU.
- Haber salido del país con la intención de regresar y mantenerla al momento de elevar la solicitud.
- Que la visita hacia el extranjero haya sido temporal y, si se prolongó la estadía, que se deba a razones ajenas al control del solicitante.
Cómo solicitar la nueva visa de inmigrante y qué se necesita al volver a EE.UU.
En caso de necesitar una nueva visa de inmigrante, lo primero que debe hacer es comunicarse con la Embajada o el Consulado de Estados Unidos más cercano, al menos con tres meses de antelación al viaje. Allí, al solicitante se le realizará una entrevista como parte del proceso.
Para avanzar con el trámite, se deberá presentar la documentación requerida:
- Formulario DS-117 que determine la condición de residente que regresa.
- Green card.
- Permiso de reingreso, si está disponible
- Comprobantes de fechas de viajes fuera del país, como billetes de avión, sellos de pasaporte, entre otros.
- Pruebas de los vínculos con EE.UU. y de la intención de regresar, como declaraciones de impuestos y pruebas de vínculos económicos, familiares y sociales.
- Prueba de que la prolongada estancia en el extranjero se debió a razones ajenas, como incapacidad médica, empleo en una empresa estadounidense, entre otros.
A su vez, los funcionarios consulares proporcionarán, antes de la entrevista, instrucciones sobre cómo continuar con el proceso. Estas pueden ser vinculadas al examen médico o a la documentación requerida en la entrevista, como un Formulario DS-260, un pasaporte original, dos fotografías, entre otros.
