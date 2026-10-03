Green card por empleo y las fechas de octubre que avanzan para este país y retroceden para México

El Boletín de Visas de octubre establece cambios para quienes buscan obtener una green card por empleo en Estados Unidos. Según el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), India concentra varias actualizaciones favorables, con dos preferencias que vuelven a estar disponibles y otra que adelanta su corte, mientras que para la mayoría de los países, México y Filipinas muestran retrocesos.

Qué cambia para los solicitantes de India en octubre

Uno de los principales movimientos corresponde a la segunda preferencia laboral (EB-2), destinada a profesionales con títulos avanzados o personas con capacidad excepcional. En septiembre figuraba como no disponible para India, pero en octubre vuelve a habilitarse con una fecha de acción final del 1° de noviembre de 2013.

La EB-2 vuelve a estar disponible para solicitantes de India, con fecha de acción final del 1° de noviembre de 2013 Freepik

Es decir, pueden avanzar hacia la aprobación definitiva de la green card los casos cuya fecha de prioridad sea anterior a ese día, siempre que cumplan con los demás requisitos.

Algo similar ocurre con la EB-5 sin reserva. Después de figurar como no disponible en septiembre, reaparece con un límite fijado en el 1° de diciembre de 2023.

La EB-1, correspondiente a trabajadores prioritarios, también avanza. Para India, el corte pasa del 15 de octubre de 2022 al 1° de febrero de 2023.

Estos movimientos coinciden con el comienzo del año fiscal 2027, el 1° de octubre. Con la disponibilidad de los números de visas de inmigrante correspondientes al nuevo período, distintas fechas de presentación y acción final avanzan en varias categorías.

China registra avances en dos preferencias laborales

Los cambios para China se concentran en la tabla de fechas para presentar solicitudes, que establece cuándo una persona puede entregar la documentación requerida según su fecha de prioridad.

En la EB-3, destinada a trabajadores calificados y profesionales, el corte pasa del 8 de enero de 2022 al 1° de abril de 2024. La EB-5 sin reserva también avanza. Para los solicitantes nacidos en China continental, el límite pasa del 1° de marzo de 2017 al 1° de marzo de 2021.

Esta tabla no determina cuándo puede aprobarse definitivamente una residencia permanente. En los trámites consulares, permite establecer cuándo corresponde reunir y presentar la documentación ante el Centro Nacional de Visas, después de recibir las instrucciones correspondientes.

¿Qué plazos retroceden para otros países?

La EB-2 registra un retroceso para la mayoría de los países, México y Filipinas. Durante septiembre, esta preferencia figuraba como vigente en la tabla de fechas de acción final, por lo que no existía un corte para los casos que reunían los requisitos.

En octubre queda establecido en el 1° de enero de 2025. Para alcanzar la aprobación final, la fecha de prioridad debe ser anterior a ese día. La EB-3 también presenta un retroceso para la mayoría de los países y México. El límite se desplaza del 1° de septiembre de 2024 al 15 de mayo de 2024, lo que reduce el período contemplado para la acción final.

El DOS considera sobrescrita una preferencia o un país cuando la demanda supera los números disponibles. En esos casos, establece un corte según la fecha de prioridad del primer caso que queda fuera de los límites numéricos. El organismo señala que algunos de estos retrocesos son necesarios para mantener la emisión de visas dentro de los límites trimestrales y anuales correspondientes al año fiscal 2027.

La EB-5 sin reserva también se reactiva para India y establece su corte en el 1° de diciembre de 2023 Archivo

¿Cómo se distribuyen las green cards basadas en empleo?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad distribuye las visas de inmigrante basadas en empleo en cinco categorías de preferencia, cada una con una proporción determinada del cupo disponible:

EB-1: recibe el 28,6% del nivel mundial de visas laborales, además de los números que no se utilicen en determinadas categorías.

recibe el 28,6% del nivel mundial de visas laborales, además de los números que no se utilicen en determinadas categorías. EB-2: cuenta con el 28,6% del total, junto con los números adicionales que correspondan.

cuenta con el 28,6% del total, junto con los números adicionales que correspondan. EB-3: dispone también del 28,6% del nivel mundial, más los números adicionales previstos.

dispone también del 28,6% del nivel mundial, más los números adicionales previstos. EB-4: tiene asignado el 7,1% del total.

tiene asignado el 7,1% del total. EB-5: recibe el 7,1%. Dentro de esta categoría, el 32% se reserva para determinadas inversiones: 20% para áreas rurales, 10% para zonas con alto desempleo y 2% para proyectos de infraestructura. El 68% restante corresponde a visas sin reserva.

Además de esta distribución por categorías, existen límites anuales y por país. Durante el año fiscal 2026, el máximo mundial para la inmigración basada en empleo fue de 186.317 visas.

El límite general por país, calculado sobre el total combinado de las preferencias familiares y laborales, equivalía al 7%, con un máximo inicial de 28.862. Tras aplicar las disposiciones de arrastre correspondientes a ese período, la cifra ascendió a 29.136.

Para el año fiscal 2027, el Boletín de Visas de octubre establece un nivel mundial de al menos 140 mil visas de inmigrante basadas en empleo. A su vez, el límite general por país para las categorías familiares y laborales queda fijado en 25.620.