Visa EB-5: cuál es la comunidad migrante que más usa la inversión como vía hacia la ciudadanía estadounidense

El programa EB-5 permite acceder a la residencia permanente en Estados Unidos mediante una inversión que genere empleo. Entre quienes más recurren a esta vía aparecen los solicitantes de China e India, dos nacionalidades que concentran buena parte de la demanda y enfrentan demoras por cupos limitados.

China e India lideran la demanda de la visa EB-5

Esta modalidad permite que un ciudadano extranjero solicite la residencia permanente si invierte en una empresa comercial nueva o en un proyecto aprobado que genere o conserve al menos diez empleos permanentes para trabajadores calificados en EE.UU.

Las comunidades migrantes provenientes de China e India son las que más utilizan el programa de visa EB-5 como vía hacia la residencia permanente Freepik

Dentro de ese sistema, hay dos comunidades que sobresalen por volumen de solicitudes y participación:

Los solicitantes nacidos en China continental aparecen como el grupo con mayor peso dentro del programa . En el año fiscal 2025, según la organización Invest In the USA, 4223 ciudadanos de este país concentraron cerca de la mitad de las visas EB-5 no reservadas emitidas, lo que volvió a ubicar a esa comunidad como la principal usuaria del sistema.

. En el año fiscal 2025, según la organización Invest In the USA, concentraron cerca de la mitad de las visas EB-5 no reservadas emitidas, lo que volvió a ubicar a esa comunidad como la principal usuaria del sistema. La India también se mantiene entre los mercados más activos. En la misma categoría no reservada, se ubicó con 738 ciudadanos entre los países con más visas emitidas.

Tanto China como India forman parte de los países considerados con demanda excedida, lo que significa que la cantidad de interesados supera el límite anual disponible y genera listas de espera.

Por ese motivo, estos ciudadanos deben esperar a que su fecha quede habilitada en el Boletín de Visas.

Según los datos proporcionados por Invest In the USA en su panel de control de visas, en el año fiscal 2025 la categoría sin reserva emitidas a ciudadanos chinos representaron el 50% del total Freepik

Qué exige el programa EB-5 para obtener la residencia permanente

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el solicitante debe realizar una inversión mínima de US$1,05 millón o de US$800 mil si el capital se destina a un Área de Empleo Objetivo (TEA), como zonas rurales, áreas de alto desempleo o determinados proyectos de infraestructura.

Además del monto, el dinero debe tener origen legal y estar comprometido en una actividad comercial con fines de lucro.

La otra condición es la creación o preservación de diez puestos de trabajo a tiempo completo.

El programa EB-5 es la quinta preferencia de visa basada en el empleo de los Estados Unidos, diseñada para atraer capital extranjero y fomentar el crecimiento económico

Inversión directa o centros regionales: las dos vías para aplicar

Quienes buscan ingresar al programa pueden hacerlo mediante:

Inversión directa : el inversor establece su propia empresa comercial y es responsable de la creación directa de los empleos.

: el inversor establece su propia empresa comercial y es responsable de la creación directa de los empleos. Centros regionales: son entidades económicas públicas o privadas aprobadas por el Uscis que gestionan proyectos de inversión.

Tras la aprobación inicial, el solicitante y su grupo familiar, cónyuge e hijos solteros menores de 21 años, reciben una residencia condicional por dos años.

Qué categorías avanzan más rápido y qué cambia para 2026

Un punto relevante para los nuevos solicitantes es la diferencia entre la categoría no reservada y las categorías reservadas creadas por la reforma RIA. Estas últimas incluyen proyectos en zonas rurales, áreas de alto desempleo e infraestructura.

En el Boletín de Visas de abril, esas categorías reservadas seguían como Current, es decir, sin lista de espera para ningún país, incluidos China e India. Esa situación las convirtió en una vía con menor congestión para quienes buscan avanzar con mayor previsibilidad.

Sin embargo, la no reservada no cuenta con cupos disponibles debido a la alta demanda de estos dos países.