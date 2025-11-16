Guía para renovar la green card en EE.UU.: los documentos que pide Uscis, el costo del trámite y la fecha clave

Quienes viven en Estados Unidos y cuentan con una Tarjeta de Residencia Permanente deben conocer los pasos que implica la renovación. Las autoridades de inmigración marcan cuáles son los documentos necesarios para obtener una nueva green card.

Los documentos necesarios para renovar la green card en 2025

El trámite de renovación se realiza mediante el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente.

De acuerdo con lo que establece el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los requisitos varían según cuál sea el motivo para obtener un nuevo documento.

La renovación de la green card se realiza mediante el Formulario I-90 de Uscis Freepik

Según lo que indica el propio formulario, la renovación debe llevarse a cabo cuando el documento expiró o expirará en los próximos seis meses. En ese trámite, la única documentación que requiere la agencia estadounidense es una copia de la green card.

Al presentar la Tarjeta de Residencia Permanente e incluir la información solicitada, el Uscis enviará un nuevo documento al solicitante. Además, dentro de los datos requeridos, el inmigrante debe completar su A-Number y su número de cuenta en línea del Uscis.

En el caso de solicitar el cambio de la green card por pérdida, robo o destrucción de la tarjeta, el interesado puede entregar una copia de una identificación. Debe ser emitida por el gobierno y contener su nombre, fecha de nacimiento, fotografía y firma.

Para los casos en los que la residencia permanente haya sido emitida, pero nunca se envió la tarjeta, se incluyen otros documentos entre los requisitos. En ese escenario, Uscis también exige uno de los siguientes: copia del último Formulario I-797, Notificación de Acción; copia del pasaporte que muestre el sello I-551 o copia de una identificación emitida por el gobierno.

Los documentos necesarios para obtener una nueva green card dependen del motivo de la solicitud Freepik

Por cuánto tiempo es válida una green card tras la renovación

La entidad estadounidense especifica que en general la renovación de una Tarjeta de Residencia Permanente es válida por diez años. Para no atrasarse sobre cuándo hay que realizar el trámite, el migrante debe prestar atención a la fecha de vencimiento, que está impresa en la parte frontal.

Si el extranjero recibió un documento que no incluye esta información, el Uscis recomienda solicitar la renovación, ya que lo más probable es que no sea válido. Los menores de edad que hayan recibido la green card antes de los 14 años tienen que realizar la renovación al cumplir esa edad.

Los menores de edad tienen distintos requisitos y pasos a seguir para la renovación de la green card según su edad Shutterstock

Por su parte, quienes hayan obtenido una residencia por dos años deben realizar otro trámite. En esos casos no corresponde presentar el Formulario I-90, sino el I-751 o el I-829, según si obtuvo la documentación a partir de un matrimonio o de ser un inversionista o empresario.

Cuánto cuesta renovar la green card

De acuerdo con las tarifas que presenta Uscis en el Formulario G-1055, actualmente los costos para realizar la renovación de la residencia permanente son: