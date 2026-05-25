Ajuste de estatus: estos migrantes quedan exceptuados del nuevo criterio del Uscis y no tendrán que irse de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó un nuevo criterio para las solicitudes de ajuste de estatus migratorio. A partir de este cambio, el organismo sostiene que obtener la residencia permanente sin salir de territorio estadounidense será considerado un beneficio sujeto a discreción administrativa.

Qué grupos seguirán habilitados para ajustar estatus en EE.UU.

La medida establece que, en la mayoría de los casos, las personas con visas temporales deberán completar el trámite de residencia mediante procesamiento consular en sus países de origen. El objetivo es reforzar el uso del sistema migratorio administrado por el Departamento de Estado.

La nueva normativa establece que obtener la residencia permanente sin salir de territorio estadounidense es un beneficio extraordinario Shutterstock

Según el nuevo memorando de política, quienes ingresen con visas de turismo, estudio o trabajo temporal no deberían utilizar esa estadía como paso inicial para obtener una green card dentro de EE.UU. Los oficiales migratorios tendrán que revisar cada expediente de manera individual antes de emitir una decisión.

Sin embargo, aunque el nuevo lineamiento endurece las condiciones generales, existen categorías migratorias que mantienen excepciones específicas:

Las personas que puedan demostrar circunstancias extraordinarias evaluadas caso por caso por los funcionarios del Uscis.

evaluadas caso por caso por los funcionarios del Uscis. También continuarán con prioridad ciertos expedientes vinculados a víctimas de delitos violentos y trata de personas.

El organismo indicó que parte de la reorganización busca destinar más recursos al procesamiento de estos casos y a solicitudes de naturalización.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, aseguró Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado. “Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”, señaló.

Por lo general, los extranjeros con visas temporales deberán regresar a sus naciones de origen para completar el procesamiento consular Uscis.gov

Los casos donde el Uscis no aplica discrecionalidad

El memorando aclara que existen solicitudes donde el Uscis está obligado a aprobar el ajuste de estatus si se cumplen los requisitos legales. En esos expedientes no interviene el criterio discrecional aplicado al resto de los solicitantes.

Dentro de ese grupo se encuentran algunos inmigrantes especiales (médicos graduados en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros) y determinados familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses contemplados en la normativa federal. Estas categorías conservan excepciones frente a restricciones que afectan a otros extranjeros.

La política también mantiene consideraciones particulares para autopeticionarios protegidos por la ley VAWA. Las personas incluidas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer continúan con reglas diferenciadas para acceder al ajuste migratorio.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Nuevos criterios para evaluar solicitudes de green card

El documento emitido por el Uscis señala que la ausencia de antecedentes negativos ya no será suficiente para obtener una resolución favorable. A partir de ahora, los solicitantes deberán acreditar factores positivos considerados relevantes por los oficiales migratorios.

Entre los aspectos que serán evaluados de manera negativa figuran:

Violaciones a normas migratorias

Incumplimiento de condiciones de la visa otorgada

Trabajo sin autorización

Afirmaciones falsas realizadas ante agencias gubernamentales

Además, el organismo revisará si la conducta del extranjero resultó incompatible con el propósito original de su ingreso al país norteamericano. Permanecer en EE.UU. después del vencimiento autorizado también será considerado un elemento adverso dentro del análisis del caso.

Qué ocurre con las visas de doble intención

Las visas de doble intención, como las categorías H-1B y L-1, mantienen un tratamiento distinto dentro de la política migratoria. El Uscis reconoce que solicitar una residencia permanente no contradice necesariamente este tipo de estatus temporal.

Sin embargo, el memorando aclara que conservar una visa de doble intención no garantiza automáticamente la aprobación del ajuste de estatus. Cada expediente seguirá sujeto a revisión individual por parte de los funcionarios encargados del proceso.

La actualización también incorpora nuevas exigencias para las denegaciones. Cuando el organismo rechace una solicitud utilizando criterios discrecionales, deberá explicar de forma detallada por qué los factores negativos tuvieron mayor peso que los positivos en la evaluación final del caso.