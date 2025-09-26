Green card caducada: cuánto cuesta renovar la residencia permanente en octubre de 2025
La mayoría de las tarjetas son válidas por diez años, sin embargo, existen casos que implican reemplazar antes de la fecha de vigencia
- 5 minutos de lectura'
Un residente permanente legal en Estados Unidos (es decir, titular de una green card), debe reemplazar o renovar la tarjeta en ciertas circunstancias. El trámite se realiza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y esto cuesta en octubre de 2025.
Cuánto cuesta renovar la green card en octubre de 2025
Cuando un residente permanente necesita renovar el documento, generalmente, debe presentar el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formato se puede presentar vía web o por correo postal.
Esto cuesta renovar la green card en octubre de 2025:
- Presentación general: en papel US$465 y en línea US$415
- Si el residente ha cumplido 14 años y la tarjeta actual vence antes de cumplir 16: en papel US$465 / en línea: US$415
- Si ha cumplido 14 años y la tarjeta actual vence después de cumplir 16 años: sin costo
- Si se presenta la solicitud porque la agencia emitió la tarjeta anterior, pero nunca se recibió y fue devuelta al Uscis como no entregable: sin costo
- Si se presenta su solicitud porque la agencia emitió la tarjeta con información incorrecta debido a un error del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): sin costo
Quiénes deben renovar o reemplazar la green card
El Uscis indica que aunque algunas tarjetas no tienen fecha de vigencia, la mayoría son válidas por diez años y deben renovarse si han caducado o caducarán dentro de los próximos seis meses al vencimiento.
En ese sentido, advierte: “Si su tarjeta no tiene ninguna fecha de caducidad, ello quiere decir que usted tiene una versión muy antigua. La mayoría de estas ya no son válidas. Por lo tanto, si en su tarjeta no aparece escrita una fecha de caducidad, le sugerimos que envíe una solicitud para renovarla”.
Si el Uscis determina que el solicitante debe enviar datos biométricos, le enviará por correo un aviso de cita con la hora y el lugar. Al aprobar la solicitud, la agencia enviará por correo postal una nueva tarjeta de residente permanente.
Qué pasa con los residentes permanentes condicionales
El residente permanente condicional recibe una tarjeta válida solo por dos años y no puede presentar el Formulario I-90 para renovar. En su lugar, se le requiere presentar una petición para cancelar las condiciones dentro de 90 días antes de que expire el documento:
- Si se otorgó el estatus a base de un matrimonio, presentar el Formulario I-751.
- Si se otorgó el estatus a base de ser una inversionista o empresario, presentar el Formulario I-829.
“Si no se presenta la petición para cancelar las condiciones antes de que expire la tarjeta, puede perder el estatus como residente permanente”, advierte el Uscis.
El momento de reemplazar la tarjeta de residencia permanente
El organismo explica que un residente permanente debe reemplazar la tarjeta si necesita cambiar cualquier información, si el documento se ha perdido, ha sido robado o dañado. Además, cuando:
- La tarjeta está vencida o vencerá dentro de los próximos seis meses.
- La anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida.
- Se recibió antes de cumplir 14 años y se ha cumplido la edad (a menos que su tarjeta expire antes de cumplir 16 años).
- El residente ha sido un viajero diario y ahora establece su residencia real en Estados Unidos.
- La persona ha sido residente permanente en EE.UU. y ahora adopta el estatus de viajero diario.
- Se tiene una versión anterior de la tarjeta de registro de extranjero (Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de Uscis, que ya no son válidos para comprobar el estatus migratorio).
- La tarjeta contiene información incorrecta.
- Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió el documento.
- Nunca se recibió la green card anterior que fue emitida.
Si se es residente permanente condicional, se deberá reemplazar si:
- La tarjeta anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida.
- La tarjeta contiene información incorrecta.
- Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió.
- Nunca se recibió la tarjeta anterior emitida.
Qué pasa en el tiempo de espera por la nueva tarjeta de residencia permanente
Al renovar la tarjeta de residente permanente (Formulario I-90), la notificación de recibo junto con la green card caducada sirve como evidencia de estatus legal, permiso de trabajo y viaje por 24 meses después de la fecha de vencimiento.
Si la persona ya no tiene su tarjeta, puede solicitar un sello de Documentación de Extranjero, Identificación y Telecomunicaciones (ADIT, por sus siglas en inglés) como prueba temporal. En caso necesario, también se enviará una cita para la toma de datos biométricos.
Otras noticias de Trámites de EE.UU.
Los detalles. Dónde queda la nueva oficina del consulado de República Dominicana en el Bronx de Nueva York
En Nueva York. Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en octubre de 2025
En Illinois. Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en octubre de 2025
- 1
Insfrán y la Formosa del miedo. Un equipo de LA NACION fue perseguido y retenido por una falsa denuncia
- 2
Es heredera de un grande, recibió amenazas de muerte y vuelve a probarse con un clásico del teatro universal
- 3
Un jockey dejó la carrera para auxiliar a un rival que había perdido el control de su caballo
- 4
Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este viernes 26 de septiembre