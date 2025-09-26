Green card caducada: cuánto cuesta renovar la residencia permanente en octubre de 2025

Un residente permanente legal en Estados Unidos (es decir, titular de una green card), debe reemplazar o renovar la tarjeta en ciertas circunstancias. El trámite se realiza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y esto cuesta en octubre de 2025.

Cuánto cuesta renovar la green card en octubre de 2025

Cuando un residente permanente necesita renovar el documento, generalmente, debe presentar el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formato se puede presentar vía web o por correo postal.

Se debe presentar el Formulario I-90 para renovar la tarjeta de residente permanente si se emitió una válida por diez años Freepik

Esto cuesta renovar la green card en octubre de 2025:

Presentación general : en papel US$465 y en línea US$415

: en papel US$465 y en línea US$415 Si el residente ha cumplido 14 años y la tarjeta actual vence antes de cumplir 16: en papel US$465 / en línea: US$415

Si ha cumplido 14 años y la tarjeta actual vence después de cumplir 16 años: sin costo

Si se presenta la solicitud porque la agencia emitió la tarjeta anterior, pero nunca se recibió y fue devuelta al Uscis como no entregable: sin costo

Si se presenta su solicitud porque la agencia emitió la tarjeta con información incorrecta debido a un error del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): sin costo

Quiénes deben renovar o reemplazar la green card

El Uscis indica que aunque algunas tarjetas no tienen fecha de vigencia, la mayoría son válidas por diez años y deben renovarse si han caducado o caducarán dentro de los próximos seis meses al vencimiento.

El trámite de reemplazo de la green card se puede hacer en línea o por correo postal Yeko Photo Studio - Freepik

En ese sentido, advierte: “Si su tarjeta no tiene ninguna fecha de caducidad, ello quiere decir que usted tiene una versión muy antigua. La mayoría de estas ya no son válidas. Por lo tanto, si en su tarjeta no aparece escrita una fecha de caducidad, le sugerimos que envíe una solicitud para renovarla”.

Si el Uscis determina que el solicitante debe enviar datos biométricos, le enviará por correo un aviso de cita con la hora y el lugar. Al aprobar la solicitud, la agencia enviará por correo postal una nueva tarjeta de residente permanente.

Qué pasa con los residentes permanentes condicionales

El residente permanente condicional recibe una tarjeta válida solo por dos años y no puede presentar el Formulario I-90 para renovar. En su lugar, se le requiere presentar una petición para cancelar las condiciones dentro de 90 días antes de que expire el documento:

Si se otorgó el estatus a base de un matrimonio, presentar el Formulario I-751 .

. Si se otorgó el estatus a base de ser una inversionista o empresario, presentar el Formulario I-829.

“Si no se presenta la petición para cancelar las condiciones antes de que expire la tarjeta, puede perder el estatus como residente permanente”, advierte el Uscis.

Un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, como un cónyuge, puede convertirse en residente permanente legal con base en la relación si cumple con ciertos requisitos Pexels/Jeremy Wong

El momento de reemplazar la tarjeta de residencia permanente

El organismo explica que un residente permanente debe reemplazar la tarjeta si necesita cambiar cualquier información, si el documento se ha perdido, ha sido robado o dañado. Además, cuando:

La tarjeta está vencida o vencerá dentro de los próximos seis meses.

dentro de los próximos seis meses. La anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida .

. Se recibió antes de cumplir 14 años y se ha cumplido la edad (a menos que su tarjeta expire antes de cumplir 16 años).

y se ha cumplido la edad (a menos que su tarjeta expire antes de cumplir 16 años). El residente ha sido un viajero diario y ahora establece su residencia real en Estados Unidos.

y ahora establece su residencia real en Estados Unidos. La persona ha sido residente permanente en EE.UU. y ahora adopta el estatus de viajero diario .

. Se tiene una versión anterior de la tarjeta de registro de extranjero (Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de Uscis, que ya no son válidos para comprobar el estatus migratorio).

de la tarjeta de registro de extranjero (Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de Uscis, que ya no son válidos para comprobar el estatus migratorio). La tarjeta contiene información incorrecta .

. Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió el documento.

u otra información biográfica desde la última vez que se recibió el documento. Nunca se recibió la green card anterior que fue emitida.

Si se es residente permanente condicional, se deberá reemplazar si:

La tarjeta anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida.

La tarjeta contiene información incorrecta.

Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió.

Nunca se recibió la tarjeta anterior emitida.

Si la tarjeta de residencia permanente no tiene una fecha de vencimiento en la parte frontal, se recomienda presentar un Formulario I-90 para renovarla Freepik

Qué pasa en el tiempo de espera por la nueva tarjeta de residencia permanente

Al renovar la tarjeta de residente permanente (Formulario I-90), la notificación de recibo junto con la green card caducada sirve como evidencia de estatus legal, permiso de trabajo y viaje por 24 meses después de la fecha de vencimiento.

Si la persona ya no tiene su tarjeta, puede solicitar un sello de Documentación de Extranjero, Identificación y Telecomunicaciones (ADIT, por sus siglas en inglés) como prueba temporal. En caso necesario, también se enviará una cita para la toma de datos biométricos.