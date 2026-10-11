Inadmisibilidad por carga pública y las reglas que el Uscis aplica a inmigrantes que buscan la green card en octubre 2026
La evaluación contempla factores personales, económicos y educativos, además del uso de determinados beneficios públicos
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Las reglas de inadmisibilidad por carga pública que aplica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alcanzan en octubre a ciertos extranjeros que solicitan el ajuste de estatus para obtener la green card.
¿Qué analiza Uscis para determinar la inadmisibilidad por carga pública en octubre de 2026?
- De acuerdo con el Uscis, la guía vigente entró en vigor el 18 de septiembre y se aplica a los formularios I-485 enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha.
- La evaluación se realiza caso por caso y considera la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de factores que los oficiales deben tener en cuenta para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento. Entre los principales aspectos se encuentran:
- La edad
- El estado de salud
- La situación familiar
- Los activos, recursos y situación financiera
- La educación y las habilidades
Cuando corresponde, la agencia también considera el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, mediante el cual un patrocinador acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.
La agencia puede evaluar además otra evidencia relevante del expediente, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, es decir, programas cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos de la persona.
El organismo no estableció una lista exhaustiva de prestaciones que deban considerarse automáticamente. El análisis puede incluir asistencia económica para el mantenimiento de ingresos y otros beneficios sujetos a requisitos financieros, según las características de cada programa.
Para las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre, se aplica el criterio vigente con anterioridad a la nueva normativa. Desde esa fecha, el Uscis cuenta con mayor discreción para considerar beneficios sujetos a comprobación de recursos dentro de la evaluación general.
La recepción de una prestación no determina por sí sola que una persona sea inadmisible. La decisión depende del conjunto de antecedentes y circunstancias particulares del caso.
¿Qué inmigrantes están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública?
La causal alcanza a numerosos extranjeros que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales, salvo aquellos protegidos por una exención prevista en la legislación migratoria.
Entre las categorías que pueden quedar alcanzadas se encuentran determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo y otras vías de inmigración, como:
- Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses
- Hijos e hijas solteros de ciudadanos y algunos de sus descendientes
- Cónyuges e hijos de residentes permanentes legales
- Hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses
- Prometidos de ciudadanos y determinados viudos o viudas
- Trabajadores prioritarios
- Profesionales con títulos avanzados o capacidad excepcional
- Trabajadores calificados y otros empleados
- Inversionistas
- Trabajadores religiosos
- Determinados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero
- Algunos inmigrantes seleccionados mediante visas de diversidad
- Determinados testigos, informantes y otras categorías previstas por la legislación migratoria
¿Quiénes están exentos de la inadmisibilidad por carga pública?
La legislación contempla excepciones para distintos grupos humanitarios y otras categorías especiales. Estas personas pueden quedar fuera de la causal cuando reúnen los requisitos correspondientes a su clasificación migratoria. Entre los principales grupos protegidos se encuentran:
- Asilados y refugiados
- Determinados inmigrantes amerasiáticos
- Algunos intérpretes y nacionales de Afganistán e Irak que trabajaron para el gobierno de EE.UU. o en su nombre
- Determinados cubanos y haitianos
- Solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano
- Ciertos nicaragüenses, centroamericanos y haitianos comprendidos por leyes especiales
- Jóvenes inmigrantes especiales
- Víctimas de trata con estatus T
- Víctimas de actividades delictivas calificadas con estatus U
- Autopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la Mujer
- Determinados extranjeros maltratados protegidos por la legislación migratoria
- Algunos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas
- Determinados indígenas estadounidenses nacidos en Canadá
- Integrantes de categorías especiales creadas para ciertos nacionales o grupos protegidos por leyes específicas
También existen otras excepciones previstas por estatutos particulares. Por ese motivo, el Uscis analiza la categoría migratoria correspondiente antes de aplicar la causal de carga pública.