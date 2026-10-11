Inadmisibilidad por carga pública y las reglas que el Uscis aplica a inmigrantes que buscan la green card en octubre 2026

Las reglas de inadmisibilidad por carga pública que aplica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alcanzan en octubre a ciertos extranjeros que solicitan el ajuste de estatus para obtener la green card.

¿Qué analiza Uscis para determinar la inadmisibilidad por carga pública en octubre de 2026?

De acuerdo con el Uscis, la guía vigente entró en vigor el 18 de septiembre y se aplica a los formularios I-485 enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha.

enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha. La evaluación se realiza caso por caso y considera la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.

La inadmisibilidad por carga pública alcanza a ciertos solicitantes de residencia permanente Fotomontaje realizado con IA

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de factores que los oficiales deben tener en cuenta para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento. Entre los principales aspectos se encuentran:

La edad

El estado de salud

La situación familiar

Los activos, recursos y situación financiera

La educación y las habilidades

Cuando corresponde, la agencia también considera el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, mediante el cual un patrocinador acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.

La agencia puede evaluar además otra evidencia relevante del expediente, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, es decir, programas cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos de la persona.

El organismo no estableció una lista exhaustiva de prestaciones que deban considerarse automáticamente. El análisis puede incluir asistencia económica para el mantenimiento de ingresos y otros beneficios sujetos a requisitos financieros, según las características de cada programa.

Para las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre, se aplica el criterio vigente con anterioridad a la nueva normativa. Desde esa fecha, el Uscis cuenta con mayor discreción para considerar beneficios sujetos a comprobación de recursos dentro de la evaluación general.

La recepción de una prestación no determina por sí sola que una persona sea inadmisible. La decisión depende del conjunto de antecedentes y circunstancias particulares del caso.

¿Qué inmigrantes están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública?

La causal alcanza a numerosos extranjeros que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales, salvo aquellos protegidos por una exención prevista en la legislación migratoria.

Entre las categorías que pueden quedar alcanzadas se encuentran determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo y otras vías de inmigración, como:

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses

Hijos e hijas solteros de ciudadanos y algunos de sus descendientes

Cónyuges e hijos de residentes permanentes legales

Hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses

Prometidos de ciudadanos y determinados viudos o viudas

Asilados, refugiados y otras categorías humanitarias pueden quedar exentos Imagen ilustrativa generada con IA

Trabajadores prioritarios

Profesionales con títulos avanzados o capacidad excepcional

Trabajadores calificados y otros empleados

Inversionistas

Trabajadores religiosos

Determinados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero

Algunos inmigrantes seleccionados mediante visas de diversidad

Determinados testigos, informantes y otras categorías previstas por la legislación migratoria

¿Quiénes están exentos de la inadmisibilidad por carga pública?

La legislación contempla excepciones para distintos grupos humanitarios y otras categorías especiales. Estas personas pueden quedar fuera de la causal cuando reúnen los requisitos correspondientes a su clasificación migratoria. Entre los principales grupos protegidos se encuentran:

Asilados y refugiados

Determinados inmigrantes amerasiáticos

Algunos intérpretes y nacionales de Afganistán e Irak que trabajaron para el gobierno de EE.UU. o en su nombre

Determinados cubanos y haitianos

Solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano

Ciertos nicaragüenses, centroamericanos y haitianos comprendidos por leyes especiales

Jóvenes inmigrantes especiales

Víctimas de trata con estatus T

Víctimas de actividades delictivas calificadas con estatus U

Autopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la Mujer

Determinados extranjeros maltratados protegidos por la legislación migratoria

Algunos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas

Determinados indígenas estadounidenses nacidos en Canadá

Integrantes de categorías especiales creadas para ciertos nacionales o grupos protegidos por leyes específicas

También existen otras excepciones previstas por estatutos particulares. Por ese motivo, el Uscis analiza la categoría migratoria correspondiente antes de aplicar la causal de carga pública.