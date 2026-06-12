Permiso de trabajo en EE.UU.: los tres grupos migratorios que podrían enfrentar más controles del DHS
Los solicitantes de estas categorías deberían demostrar necesidad económica y que “merecen” la autorización; las personas que hayan cometido ciertos delitos o sean acusadas no podrán avanzar con el proceso
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió el viernes 5 de junio una propuesta de regla que podría afectar los trámites del permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés). De aplicarse, impondría controles más estrictos a tres grupos migratorios: personas con parole, acción diferida o aquellos liberados bajo una orden de supervisión.
Los tres grupos migratorios que podrían enfrentar más controles del DHS para obtener el permiso de trabajo
El aviso de propuesta normativa (NPRM) propone cambios significativos para ciertas categorías de autorización de empleo. En el documento, el DHS aseguró que el propósito de la medida es garantizar que el EAD sea una concesión basada en necesidad económica, verificación de identidad y una evaluación favorable de discrecionalidad.
Los tres grupos migratorios que serían más afectados por el cambio regulatorio consisten en:
- Extranjeros con permiso de permanencia temporal (parole) otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo (categoría (c)(11)).
- Migrantes a quienes se les concedió acción diferida (categoría (c)(14)), con excepción de aquellos bajo el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) o solicitudes T bona fide.
- No ciudadanos con una orden final de remoción que han sido liberados temporalmente de la custodia bajo una orden de supervisión (OSUP) (categoría (c)(18)).
Cómo serían los controles adicionales del DHS para el permiso de trabajo
De aprobarse la norma, los migrantes de los tres grupos mencionados estarán sujetos a controles estrictos que incluyen:
- Demostrar necesidad económica: a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio establecer una necesidad económica para trabajar. Para ello, el solicitante debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos.
- Ejercicio favorable de la discreción: el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) realizará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias.
- Biometría obligatoria: los solicitantes alcanzados tendrían que someterse a la toma de huellas y fotografías para verificar su identidad y permitir controles de antecedentes antes de que se emita el EAD.
- Requisito de E-Verify: para las renovaciones, los extranjeros deberán demostrar que están empleados o buscan trabajo con un patrocinador que participe en E-Verify, lo que garantiza que las empresas cumplan con las leyes de inmigración y no desplacen a trabajadores autorizados.
Otros cambios introducidos en la propuesta del DHS para el permiso de trabajo
Además de las modificaciones mencionadas, el DHS busca eliminar el incentivo de permanecer en el país indefinidamente para las personas con órdenes de remoción (OSUP).
Para este fin, propone limitar la elegibilidad solo a aquellos cuya expulsión sea impracticable porque ningún país aceptó emitir documentos de viaje para ellos.
A su vez, la medida establece que las autorizaciones de empleo para estos grupos se limitarían generalmente a un máximo de un año, lo que llevaría a realizar revisiones periódicas de la elegibilidad.
Bajo la regla propuesta por el DHS, no se otorgaría el permiso a los no ciudadanos que se encuentren en las siguientes situaciones penales, a menos que existan intereses públicos contrapuestos significativos:
- Cualquier acto criminal: esto incluye a personas que hayan sido arrestadas, acusadas (incluso sin una disposición final), procesadas o condenadas. La agencia aclara que el término “arrestado o acusado” se aplica independientemente del resultado del caso judicial.
- Admisión de delitos graves: personas que admitan haber cometido un crimen violento o peligroso, aun si nunca fueron formalmente arrestadas, acusadas o condenadas por el acto.
- Vínculos con grupos peligrosos: casos donde exista evidencia de que el solicitante es miembro de una pandilla o de una organización terrorista. Para determinar esto, las autoridades podrán considerar factores como tatuajes, vestimenta, fotos o declaraciones que indiquen la vinculación a una identidad de grupo usada para intimidar.
- Acuerdos de culpabilidad y registros sellados: el DHS generalmente no ejercerá su discreción a favor de quienes participen en acuerdos o programas (como programas de desvío previos al juicio) que impongan algún tipo de castigo, penalidad o restricción a la libertad.
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