La advertencia de la CBP al cruzar la frontera: “Quienes soliciten su I-94 con anticipación tendrán procesamiento más rápido”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia para quienes planean utilizar el Puente Internacional Gordie Howe, cuya senda para peatones y ciclistas abrirá el 5 de agosto. La agencia anticipó que el cruce estará sujeto a demoras a causa de un intenso tráfico. Sin embargo, quienes soliciten su formulario I-94 con anticipación podrán acceder a un procesamiento acelerado.

Cómo solicitar el I-94 antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre

En un anuncio reciente, la agencia encargada de garantizar la seguridad fronteriza de EE.UU. informó a los viajeros que planean cruzar el puente internacional Gordie Howe que deben prepararse para un tráfico intenso en agosto. Para agilizar el procesamiento migratorio una vez que el viajero llega al puesto fronterizo, se puede solicitar el formulario I-94 en línea o a través de la aplicación móvil CBP Link, disponible en la App Store de Apple y en Google Play.

La CBP avisó a los viajeros que planeen utilizar el puente internacional Gordie Howe que deben estar preparados y anticipar un tráfico intenso Imagen generada con Inteligencia Artificial

Este método está disponible para los no ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con las autoridades, la función I-94 permite a las personas solicitar el formulario provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre.

“Quienes soliciten su I-94 con anticipación tendrán tiempos de procesamiento más breves, lo que agilizará su entrada”, indicaron desde la agencia.

Puente Gordie Howe: cuándo abre la senda para peatones y ciclistas

El comunicado oficial fue publicado con motivo de la apertura de la senda peatonal/ciclista del Puente Internacional Gordie Howe, que tendrá lugar el próximo 5 de agosto. Previamente, el cruce abrió oficialmente a vehículos el lunes 27 de julio. Además de la nueva vía, cuenta con las siguientes características:

20 carriles para pasajeros

15 carriles comerciales

Un carril exclusivo para autobuses

El nuevo cruce tiene 20 carriles para pasajeros, 15 carriles comerciales, uno exclusivo para autobuses y una senda peatonal/ciclista Fotomontaje generado con IA

Las autoridades aclararon que se requiere un documento de viaje válido para cruzar la frontera, ya sea a pie o en bicicleta. Además, compartieron los siguientes consejos para los viajeros:

Tener a mano los documentos de viaje necesarios

Declarar con precisión todos los productos, bebidas alcohólicas y artículos agrícolas

Declarar el dinero o los instrumentos monetarios que superen los 10.000 dólares

La agencia recordó que quienes participan en el Programa de Exención de Visa y desean ingresar a Estados Unidos por vía aérea o terrestre deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). El requisito incluye que esté aprobada antes de solicitar la admisión en un puerto de entrada.

Asimismo, la agencia aclaró que, si bien la marihuana es legal en algunos estados, es ilegal según la ley federal de Estados Unidos, por lo que no se permite ingresar con cannabis o productos elaborados a partir de la planta.

Cómo consultar los tiempos de espera de la CBP en la frontera

En su página web oficial, la CBP dispone de una herramienta que permite consultar los tiempos de espera en distintos cruces fronterizos. Esta función en línea permite consultar y comparar los tiempos de espera en los puertos de entrada a Estados Unidos.

Global Entry, el programa de viaje de la CBP

Denominada “Tiempos de espera fronterizos”, la herramienta también puede descargarse como aplicación para dispositivos móviles. Al ingresar, las personas deben elegir un tipo de carril (vehículos comerciales, de pasajeros o personas a pie). Luego, es necesario escoger un puerto de entrada. Se presentan las opciones para cruces canadienses o mexicanos.

Al seleccionar el ingreso determinado, la página muestra la espera actual y la demora promedio, que puede ser mayor, igual o menor. Además, en un cuadro informativo, exhibe las tendencias en las últimas 24 horas en comparación con el promedio y los números actuales.